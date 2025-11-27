В Севастополе ФСБ задержала мужчину за подготовку взрыва у памятника

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемый собирал данные о военных объектах и последствиях ракетных обстрелов ВСУ в регионе для публикаций на проукраинских интернет-ресурсах, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о мужчине 1968 года рождения, уроженце Винницкой области Украины.

Для устрашения населения он хотел подорвать самодельное взрывное устройство в Севастополе у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Мужчина изучил инструкцию по созданию самодельной бомбы, закупил компоненты и собрал бомбу осколочно-фугасного действия.

Подозреваемого арестовали.

Ранее сотрудники УФСБ задержали гражданина Украины, который готовил взрыв железнодорожных путей по заданию украинских спецслужб для срыва военных перевозок в Краснодаре с помощью самодельного взрывного устройства.

До этого ФСБ пресекла попытку теракта у администрации города Великие Луки.