Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.4 комментария
Эксперт сообщил о новой схеме мошенничества с долгами за свет
Юрист Соловьев предупредил о мошенничестве с фейковыми долгами за электричество
Злоумышленники начали рассылать сообщения о несуществующих задолженностях за свет, прикрепляя к ним вредоносные ссылки для взлома аккаунтов.
Аферисты разработали новый способ обмана граждан, связанный с фиктивными долгами за коммунальные услуги. Об этом рассказал РИА «Новости» заслуженный юрист России, руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев.
«Выявлена новая мошенническая схема. В мессенджере приходит сообщение из частного подменного номера с префиксом 916 якобы от имени некого центра расчетов MЭС. В сообщении говорится о начислении штрафа за несвоевременную оплату за электроэнергию, а также рекомендуется ознакомиться с текущим состоянием счета и информацией по начислению по ссылке», – сообщил правовед.
По словам эксперта, указанная ссылка является вредоносной и предназначена для кражи доступа к аккаунту. В дальнейшем жертве начинают звонить украинские злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и пытаются склонить человека к совершению преступлений, добавил юрист.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее юрист Иван Соловьев рассказал о взломе аккаунтов на «Госуслугах» через фальшивые квитанции с вредоносными QR-кодами.
В мае аферисты от лица Мосэнергосбыта предлагали жертвам перерасчет коммунальных платежей в мессенджерах. До этого злоумышленники массово рассылали гражданам подозрительные сообщения для получения персональной информации под предлогом сверки начислений за электроэнергию.