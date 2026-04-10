Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.2 комментария
Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о перерасчете за электроэнергию
Жителям России начали поступать подозрительные сообщения с предложениями завершить перерасчет коммунальных платежей за электроэнергию и предоставить личные данные.
Мошенники рассылают россиянам сообщения под предлогом проведения перерасчета коммунальных платежей за электроэнергию, передает РИА «Новости».
В тексте рассылки абонентов уведомляют о якобы проводящемся перерасчете, призывая оперативно завершить необходимые действия.
В сообщениях содержится просьба к получателям, столкнувшимся с вопросами или имеющим основания для уточнения начислений, как можно быстрее предоставить личную информацию. Мошенники используют этот повод для получения доступа к персональным данным граждан, которые затем могут быть использованы для противоправных действий.
Эксперты советуют не откликаться на подобные сообщения и не передавать никаких сведений сторонним лицам. Представители правоохранительных органов и профильных компаний также обращают внимание на участившиеся случаи подобных схем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники активно используют мессенджеры для рассылки фишинговых сообщений под видом пасхальных поздравлений и приглашений.
Президент России Владимир Путин отметил необходимость пересмотра порядка компенсаций для граждан – жертв мошенников. Аферисты используют профили несовершеннолетних и их переписку для создания подпольных кол-центров, вовлекая школьников в преступную деятельность.