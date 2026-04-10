Ученый Двилянский: Мошенники начали массово скупать аккаунты подростков в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленники платят за профили школьников до 1,5 тыс. рублей, пояснил Двилянский «Газете.Ru».

Преступникам требуются зарегистрированные в России страницы с реальной историей переписки, поскольку они вызывают больше доверия у потенциальных жертв. Через такие учетные записи работают мошеннические кол-центры, обзванивающие граждан под видом банковских служащих или полицейских.

«Когда полиция выходит на след мошенников, первым всплывает формальный владелец аккаунта – тот самый подросток, который «просто сдал его в аренду». Он становится фигурантом уголовного дела. Если через переданный аккаунт совершены мошеннические действия, бывший владелец автоматически становится соучастником преступления», – пояснил специалист.

Эксперт отметил, что аферисты отлично знают детскую психологию. Самому младшему из выявленных участников подобных схем было всего 10 лет. Эксперт призвал родителей объяснить детям опасность такой подработки, ведь передача цифровой личности означает полную ответственность за действия злоумышленников.

В случае взлома или передачи доступа необходимо срочно сменить пароль. Также следует обязательно предупредить знакомых о возможной рассылке и сохранить переписку с покупателем профиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел России зафиксировало массовые случаи сдачи подростками своих учетных записей злоумышленникам.