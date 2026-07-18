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Российские войска уничтожили топливные резервуары в порту Одессы
Российские Вооруженные силы ударами высокоточного оружия и беспилотников поразили объекты в порту «Одесса», которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с ГСМ для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Армия России атаковала объекты в порту Одессы, задействованные в логистике Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». Главными целями стали места разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.
В ночь на 18 июля продолжились масштабные атаки на морские гавани, через которые осуществляется регулярная доставка военных грузов.
В Министерстве обороны России сообщили: «В результате ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами в порту «Одесса» поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ».
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Вооруженные силы России нанесли точный удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами в Одессе.
На территории порта военные уничтожили два цеха по сборке беспилотников.
В соседнем Черноморске российская армия поразила пожарный катер.