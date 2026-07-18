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На месте взрыва в Монако задержали помощницу пережившего покушение Ермолаева
Nice-Matin: Полиция Монако задержала помощницу Ермолаева
В Монако полиция задержала помощницу украинского олигарха Вадима Ермолаева за незаконное проникновение в опечатанную квартиру после недавнего взрыва, пишет Nice-Matin со ссылкой на источники.
Инцидент произошел 16 июля в здании Sun’s Palace, которое было опечатано после взрыва 29 июня, пишет Nice-Matin.
Выяснилось, что задержанная является личной помощницей пострадавшего олигарха. По информации источника, близкого к семье, Ермолаев, находящийся в больнице, поручил ей «срочно забрать его паспорт». Ради этого женщина нарушила запрет и проникла в закрытые апартаменты.
После допроса полиция исключила связь помощницы с попыткой убийства. Проведя несколько часов под стражей, сотрудница была освобождена 17 июля без предъявления обвинений, так как следствие не выявило злого умысла в ее действиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сам украинский олигарх обвинил Главное управление разведки министерства обороны Украины в организации покушения.
Под Киевом был найден труп Алены Березовской, которую подозревали в покушении на этого днепропетровского бизнесмена.