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Воробьев сообщил об атаке беспилотников на подмосковную нефтебазу
Московская область ночью подверглась атаке БПЛА, в результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Эвакуирован соседний родильный дом, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В результате падения летательного аппарата возник пожар на территории предприятия в Богородском городском округе, сообщил Воробьев в MAX. Местные власти оперативно отреагировали на происшествие.
«Ночью Московская область подверглась атаке БПЛА. Наиболее серьезные последствия – в Богородском городском округе. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы», – написал Воробьев.
Губернатор добавил, что ради безопасности пришлось эвакуировать расположенный рядом родильный дом. Пациенток, нуждающихся в особом уходе, перевели в профильные больницы Ногинска, Балашихи и Щелкова. Кроме того, свои квартиры временно покинули жильцы многоэтажного дома на улице Радченко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковном поселке Пионерский из-за атаки беспилотника погибли три человека.
Месяцем ранее вражеские дроны повредили 18 многоквартирных домов на территории Московской области.
В ходе этого массированного налета различные ранения получили 17 местных жителей.