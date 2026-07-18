Минобороны: Поражены два доставлявших грузы для ВСУ судна

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России нанесли удар по двум судам, которые перевозили военные грузы для украинской армии. Одно из них было поражено в порту Черноморск, а второе – во время перехода по морю, сообщает Минобороны в MAX.

По данным оборонного ведомства, в ночь на субботу российские войска продолжили атаковать украинские порты, задействованные в логистике Вооруженных сил Украины.

«Кроме того, в порту Черноморск и на переходе морем поражены два морских судна, осуществлявших доставку грузов военного назначения», – заявили в министерстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные уничтожили катер и цеха по сборке беспилотников в портах Одессы и Черноморска.

Днем ранее беспилотник «Герань-2» поразил транспортное судно с партией вооружения для украинской армии.

До этого Министерство обороны сообщило о поражении четырех морских судов в Черноморске и Днепро-Бугском порту.