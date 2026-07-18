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Исполнение гимна ГДР спровоцировало скандал в Германии
Вагенкнехт: Критики исполнения гимна ГДР в Германии зря раздувают скандал
Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт осудила критику в адрес членов партии «Альтернатива для Германии», спевших гимн ГДР на мероприятии в Дессау-Рослау.
«Кто хочет петь гимн ГДР, тот пусть его поет. Здесь опять на пустом месте раздувают скандал», – приводит слова Вагенкнехт РИА «Новости».
Вагенкнехт подчеркнула, что, по ее мнению, жителям восточных земель Германии нельзя отказывать в праве на воспоминания об их гимне.
Так Вагенкнехт прокомментировала нападки ряда немецких политиков и СМИ на участников мероприятия партии «Альтернатива для Германии». На встрече в городе Дессау-Рослау во вторник сопредседатель АдГ Тино Крупалла вместе с ведущим кандидатом партии в федеральной земле Саксония-Анхальт Ульрихом Зигмундом и кабаретистом Уве Штаймле исполнили гимн ГДР.
В современной ФРГ символика ГДР формально не запрещена на федеральном уровне, однако наследие Восточной Германии в официальном дискурсе преимущественно описывается через призму «диктатуры» и репрессий.
Такой подход многие восточные немцы называют односторонним, отмечая, что социальные достижения, особенности повседневной жизни и исторический опыт миллионов жителей ГДР оказываются на периферии общественной памяти страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, германист Иван Кузьмин в 2025 году указывал, что политические предпочтения немцев разделились по линиям ГДР и ФРГ.
«Фактически по историческим линиям ФРГ/ГДР идет разделение по поддержке партий: восточная часть страны за АдГ, западная – за ХДС/ХСС. Кроме того, столица разделена по голосам на западный Берлин и восточный Берлин: в первом случае поддерживают ХДС/ХСС, а во втором – «Левую партию», – уточнил Кузьмин.