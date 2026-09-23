Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.20 комментариев
Каллас перепутала Монако и Марокко на заседании ООН
Во время выступления перед Советом Безопасности ООН глава евродипломатии Кая Каллас по ошибке назвала Марокко вместо Монако при перечислении союзников Украины.
Дипломат допустила географическую ошибку перед заседанием Совбеза, передает РИА «Новости». Перечисляя государства, поддержавшие совместное заявление по Украине, политик запнулась и попыталась произнести название африканской страны вместо европейского княжества. Вскоре она исправилась и продолжила чтение списка.
Это не первый публичный конфуз европейского чиновника. Ранее политик заявила: «ЕС вызовет постпреда России при организации». При этом у Москвы сейчас нет постоянного представителя при Евросоюзе, а обязанности главы миссии исполняет Карен Малаян.
В мае текущего года на официальном брифинге дипломат сообщила, что страны объединения готовы «вербовать» корабли. По ее словам, это необходимо для участия в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе.
Напомним, европейские государства задумали реорганизовать дипломатическую службу из-за недовольства работой главы ведомства.
Издание Politico сообщило о падении морального духа сотрудников Европейской службы внешних связей.