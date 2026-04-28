Глава ФНС Егоров объявил о массовом выходе бизнеса из тени

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Что касается налоговой амнистии, у нас первый этап прошел. Это примерно 25,4 тыс. организаций, которые откорректировали свою деятельность, перешли на общую систему налогообложения или объединили бизнес в одно юрлицо. Для нас они стали абсолютно прозрачными», – цитирует Егорова РИА «Новости».

Программа освобождения от ответственности за отказ от искусственного дробления бизнеса действует в России с первого января. Мера касается предпринимателей, которые использовали незаконные схемы оптимизации в период с 2022 по 2024 год.

В течение двух лет они смогут полностью списать начисленные пени и штрафы.

Для участия в программе коммерсантам не требуется подавать дополнительные заявления. Компании достаточно добровольно отказаться от необоснованных льгот и перейти на стандартный режим уплаты налогов.

В марте Минфин предложил расширить полномочия ФНС и обязать Банк России предоставлять ей информацию о переводах между физическими лицами.