Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
СВР заявила о планах Запада обвинить Россию в передаче оружия наркокартелям
Западные спецслужбы совместно с украинскими структурами готовят масштабную провокацию, чтобы обвинить Москву в поставках вооружений наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике, сообщила Служба внешней разведки России.
Служба внешней разведки России получила данные о готовящейся масштабной информационной диверсии. Спецслужбы одной из западных стран планируют обвинить российскую сторону в нелегальной передаче оружия наркокартелям в Венесуэле, Колумбии и Мексике, следует из сообщения на сайте СВР.
«Режиссеры провокации наивно рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада», – заявили в ведомстве. Для реализации плана на территорию этих государств уже доставляют трофейное российское вооружение, захваченное в ходе спецоперации.
Организаторы также создают фальшивые аудиозаписи, видеоматериалы и поддельную документацию. Эти материалы должны создать видимость причастности представителей Вооруженных сил России к незаконным схемам поставок. В ведомстве подчеркнули, что подобные методы не являются новыми для западных спецслужб, напомнив об инсценировке в Буче в апреле 2022 года.
Ранее американские частные военные компании завербовали членов латиноамериканских наркокартелей для отправки на Украину.
Позже Служба внешней разведки России раскрыла план инсценировки ракетного удара по детскому учреждению.
Эксперты назвали провокации частью масштабной информационной войны Запада.