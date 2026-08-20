ВС России атаковали цели в Киеве «Цирконами», «Искандерами» и «Калибрами»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Наиболее сложная ситуация сложилась в столичном регионе, где зафиксированы взрывы, детонация военных грузов и масштабные пожары, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, в ходе ночной операции было выпущено не менее 20 ракет различных типов.

В атаке задействовали около 12 гиперзвуковых ракет «Циркон», восемь «Искандеров-М», несколько баллистических ракет Х-23 и порядка восьми «Калибров», передает «Лента.ру».

Мониторинговые ресурсы оценивают общее количество примененных за ночь по объектам на Украине средств поражения не менее чем в 70 ракет, которые двигались по сложной траектории для обхода систем ПВО, сообщает Avia.Pro.

В ночь на четверг ВС России поразили несколько предприятий в Киеве и Киевской области, включая предприятие ООО «Файер Пойнт», где производились дроны Fire Point.

В начале августа в Киеве вспыхнули сильные пожары после комбинированной атаки баллистическим и гиперзвуковым оружием.

В ту же ночь российские войска атаковали киевские логистические центры для хранения военных грузов.

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