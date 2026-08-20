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Герой России Головин: Российский флаг стал для военных символом победы
Государственный флаг остается для россиян важным символом единства страны и общей истории, а для военнослужащих триколор стал символом победы и успеха на фронте. Об этом говорили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «Триколор как символ единства. Значение Дня государственного флага России».
«22 августа Россия отмечает День государственного флага – воплощения нашего суверенитета и государственного единства. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что триколор представляет собой важнейший символ российской государственности», – отметил Владимир Шаповалов, эксперт ЭИСИ, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО.
«Флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям – справедливости, милосердию, уважению к многовековой истории России. В трудные времена триколор оставался одним из факторов сплочения российского общества перед лицом врага. Кроме того, госсимволы страны неразрывно связаны с достижениями в сфере науки и образования, культуры и спорта», – добавил спикер.
Историческая преемственность российской государственности также неразрывно связана с флагом, согласился Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Триколор, утвержденный Петром Великим, прошел через века и вернулся к нам как знамя возрожденной державы», – напомнил политолог.
По его словам, значение триколора выходит за рамки государственного символа и связано со сплоченностью общества. «Консолидация вокруг флага – мощный фактор внутренней стабильности страны, создающий поддержку политического курса и укрепляющий национальное самосознание. Триколор объединяет более 190 народов России и служит напоминанием, что мы одна большая семья», – детализировал он.
Особое значение российский флаг имеет для военнослужащих, подчеркнул Герой России Владислав Головин, начальник главного штаба движения «Юнармия». В составе штурмовой роты в Мариуполе он был участником и свидетелем того, как российский триколор водружали над освобожденными кварталами.
«Я испытывал огромную гордость, когда видел искры в глазах местных жителей при виде флага России», – признался ветеран СВО. «Для военнослужащих он является символом успеха на фронте – подобно знамени Победы в Великой Отечественной войне», – добавил спикер.
По словам Головина, уважение к государственному флагу формируется с детства. «Мероприятия «Юнармии» всегда сопровождает торжественный подъемом флага в учебных заведениях. Пройдет он и в субботу на открытии всероссийского финала «Зарницы 2.0». Жители России с самого раннего возраста должны осознавать свою принадлежность великой истории и государству», – подчеркнул Головин.
Важность триколора для россиян подтверждают и данные социологии, отметил Михаил Мамонов, директор по политическим исследованиям ВЦИОМ. «82% респондентов согласились с тем, что флаг России вызывает чувство гордости независимо от политических убеждений. 84% опрошенных поддержали утверждение, что флаг России каждому напоминает общую историю и говорит об общем будущем», – трактовал социолог.
«Флаг является не только символом и проявлением гордости для россиян, но и знаком нашего единства, уважительного отношения к истории и надежде на светлое будущее страны», – добавил выступающий.
Еще одна сфера, в которой государственный флаг становится символом национального единства, – спорт, подчеркнул Александр Никитин, статс-секретарь – замминистра спорта России. По его словам, ведомство продолжает работу по возвращению российских атлетов на международную спортивную арену.
«Минспорта во главе с Михаилом Дегтяревым за последние два года провело более 100 раундов переговоров на международных площадках. Как результат – восстановлен статус нашего Олимпийского комитета в МОК. Это дает нам право отстаивать интересы спортсменов по всем олимпийским видам спорта», – объяснил спикер.
«Нас ждут юношеские Олимпийские игры, отбор к летней Олимпиаде–2028 в Лос-Анджелесе. Минспорта и ОКР продолжат работу по отстаиванию прав российских атлетов. Кроме того, мы ведем серьезную работу по восстановлению статуса антидопингового агентства «РУСАДА», что позволило бы проводить в России первенства мира и Европы», – детализировал замглавы ведомства.
Кроме того, с государственным флагом неразрывно связано и единство многонационального народа России, напомнила Мехрибан Садыгова, советник директора ФГБУ «Дом народов России». 2026 год объявлен Годом единства народа России.
«Наша страна исторически была и остается общим домом для многих народов, каждый из которых имеет уникальную культуру, традиции, обычаи, свой язык. И все это многообразие развивается под одним флагом», – подчеркнула выступающая.
По ее словам, мероприятия «Дом народов России» направлены в том числе на укрепление этого единства. «За первое полугодие «Дом народов России» провел десятки мероприятий. Так, 18 марта, в день воссоединения Крыма с Россией, мы совместно с Федеральным агентством по делам национальностей организовали всероссийскую акцию «Россия – семья семей». Она стартовала одновременно на трех тысячах площадок в 75 регионах и объединила 140 тыс. человек. В июле в Екатеринбурге состоялся фестиваль уличной культуры, который собрал более 150 тыс. гостей», – рассказала она.