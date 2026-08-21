Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.2 комментария
Социологи зафиксировали рост единения россиян вокруг флага
При виде российского флага 41% опрошенных испытывают гордость, о родине вспомнили семь из 100 респондентов, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Результаты опроса ВЦИОМ презентовал 20 августа на круглом столе Экспертного института социальных исследований, пишет «Коммерсантъ».
Выяснилось, что восемь из десяти респондентов уверены в способности триколора вызывать гордость у людей вне зависимости от политических взглядов. При виде национального символа 41% опрошенных испытывают гордость, о родине вспомнили семь из 100 респондентов, а о патриотизме – шесть.
Директор по политическим исследованиям ВЦИОМа Михаил Мамонов подчеркнул особую значимость этого атрибута.
«Сегодня государственный флаг является для россиян важнейшим символом с высоким уровнем эмоционального восприятия», – заявил эксперт. Он также добавил, что символ олицетворяет уважение к истории и надежду на светлое будущее.
Социологи обратили внимание на практическое использование флага в повседневной жизни. Около 71% участников опроса одобряют традицию вывешивать триколор на окнах или балконах в дни государственных праздников. Кроме того, 85% родителей поддерживают церемонию поднятия флага в школах, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 72%.
Думские партии по-разному отметят День государственного флага. Единороссы традиционно привлекают «Молодую гвардию»: накануне праздника 1,5 тыс. активистов выстроились на ВДНХ в живой триколор с помощью зонтиков. Подобные акции с разворачиванием больших флагов прошли и в других городах.
ЛДПР организует торжество в московском штабе, где выступят Леонид Слуцкий, парламентарии, а также пройдет концерт. «Справедливая Россия» отказалась от общефедеральных акций, но отметит праздник в регионах.
Коммунисты не планируют мероприятий, связанных с флагом: Геннадий Зюганов откроет всероссийский турнир по мини-футболу в Красногорске.
Партия «Новые люди» накануне праздника запустила в Челябинске акцию «Россия – это люди». В общественных пространствах установили интерактивные фотокабины. Желающие могут сделать снимок, показав сердечко, которое искусственный интеллект окрасит в цвета российского флага.
Напомним, Россия отмечает День государственного флага 22 августа. Праздник был установлен указом президента России от 20 августа 1994 года в связи с восстановлением исторического российского трехцветного флага в 1991 году.
Политологи отметили историческую преемственность российской государственности через государственный флаг.
Ранее аналитический центр ВЦИОМ зафиксировал гордость главным чувством граждан к России.