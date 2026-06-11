ВЦИОМ назвал главные поводы для гордости за Россию

Россияне назвали гордость, любовь и веру главными чувствами к родной стране

Tекст: Елизавета Шишкова

Исследование, проведенное аналитическим центром ВЦИОМ ко Дню России, зафиксировало эмоциональный портрет отношения граждан к стране.

По данным авторов исследования, «ядро чувств составляют вера, надежда, любовь и гордость». После периода эмоционального подъема позитивные переживания частично вернулись к более спокойному уровню, при этом одновременно усилились надежда и тревога за будущее России.

Среди конкретных эмоций, с которыми россияне думают о стране, лидируют гордость с 41%, любовь с 39% и вера с 37%. У младших поколений сильнее выражены любовь и надежда, а также выше тревога за Россию. Старшие поколения чаще говорят о гордости и вере в страну.

Главными источниками гордости стали народ, идентичность и личная связь с Россией, на которые указали 29% опрошенных, а также история, государственность, сила и безопасность с результатом 27%. Еще 17% отмечают достижения, развитие и качество жизни, 8% называют территорию, природу и ресурсы. В закрытом вопросе чаще всего упоминались история России с показателем 90%, природные богатства и культура с искусством по 87%, спорт и спортсмены с 82%, наука и ученые также с 82%.

Говоря о событиях последних 10–15 лет, 28% участников исследования называют поводом для гордости спортивные достижения и крупные турниры, 26% отмечают вопросы государственности, территории, безопасности и внешней политики. Еще 16% выделяют внутреннее развитие страны, 7% вспоминают успехи в науке, технологиях, медицине, образовании и культуре. К ключевым достижениям последних лет респонденты относят обороноспособность, суверенитет и внешнюю политику с 16%, столько же набрали наука, технологии, медицина и высокотехнологичные отрасли, 13% говорят о социально-экономическом развитии, 9% – о спорте и крупных спортивных событиях.

Авторы исследования подчеркивают, что образ России как предмета гордости стал более содержательным: если раньше он строился прежде всего вокруг истории и спорта, то сегодня к ним заметно добавились наука, технологии и медицина. Несмотря на внешние вызовы, базовые чувства россиян – гордость, любовь и вера – остаются на высоком уровне.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 31 мая. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.