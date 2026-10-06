Никарагуа объявила о выходе из Парламента Центральной Америки

Tекст: Антон Антонов

«Мы уведомили руководство Центральноамериканского парламента со всем уважением о немедленном прекращении нашего соглашения об участии в этой организации, которая, как мы с сожалением считаем, не смогла достичь своих целей и выполнять свои функции на благо семей всего региона», – сказала Мурильо в эфире телеканала Canal 4.

По словам Мурильо, Манагуа сохраняет уважение к руководству ПАРЛАСЕН и парламентам стран, остающихся его членами, однако приняла такое решение, исходя из принципа национального суверенитета. Уточняется, что официальное уведомление о выходе было направлено в ПАРЛАСЕН 3 октября, передает РИА «Новости».

Глава государства добавила, что депутаты Никарагуа в ПАРЛАСЕН намерены и далее координировать свою деятельность с Национальной ассамблеей страны и продолжать отстаивать суверенитет и национальные интересы.

ПАРЛАСЕН является региональным консультативным органом, объединяющим Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Панаму и Доминиканскую Республику, его решения носят рекомендательный характер.

Решение Манагуа было объявлено на следующий день после того, как министры иностранных дел стран – участниц Организации американских государств одобрили резолюцию с призывом к Никарагуа восстановить гражданские свободы, освободить политических заключенных и обеспечить условия для свободных и справедливых выборов, при этом все государства – члены ПАРЛАСЕН, кроме Никарагуа, одновременно входят в ОАГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Доминиканской Республики отозвали посольство из Никарагуа.

В июле президент Никарагуа Даниэль Ортега исключил проведение будущих выборов в стране.

