Донбасс подарил России лучшего добровольца

«Слово «волонтер» – международное, а вот «доброволец» – чисто наше, российское», – сказал Владимир Путин, обращаясь к активистам на Форум гражданского участия #МыВместе. Здесь были вручены премии лучшим волонтерским проектам страны. В этом году армию добровольцев пополнили люди, которые оказывают помощь другим на новых территориях России. Один из них и получил самый главный приз из рук президента.

В понедельник в московском центральном выставочном зале «Манеж» открылся «Дом молодежи». Такое название получила целая серия мероприятий, которые пройдут под эгидой Росмолодежи. Форумы, выставки и церемонии вручения различных премий продлятся на площадке «Манежа» до 23 декабря – и, как ожидают организаторы, привлекут в качестве участников и зрителей не менее 30 тыс. человек изо всех регионов России.

Первый день работы «Дома молодежи» пришелся на международный День добровольца, который отмечается ежегодно 5 декабря. Поэтому вполне логично, что первым мероприятием в линейке событий стал Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ – в открытии которого принял участие президент Владимир Путин.

«Слово «волонтер» – международное, а вот «доброволец» – чисто наше, российское. И в нем заложен огромный смысл, то есть человек делает что-то очень полезное для других по доброй воле», – сказал российский лидер, обращаясь к участникам форума. Путин также отметил: «Наши волонтеры, а их более 21 млн человек – это более 15 % нашей страны, это целая армия, огромная армия».

Форум, который начался в понедельник и продлится до среды, собрал более 10 тыс. делегатов добровольческого движения. Как рассказали организаторы, в его рамках работает штаб взаимопомощи. Здесь можно, например, стать донором крови, записаться в федеральный регистр доноров костного мозга, записать видеосообщение бойцам российской армии, поздравить адресно волонтеров, которые помогают людям на новых российских территориях.

Напомним, что всероссийская акция взаимной поддержки с хештегом #МыВместе стартовала весной 2020 года на пике пандемии коронавируса. Добровольческую инициативу поддержали Общероссийский народный фронт, движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров и главная платформа о добровольчестве в России – Dobro.ru.

«В рамках нашего проекта «Подвези врача» мы собирали автоволонтеров, готовых отвозить участковых докторов к больным на своих машинах, – рассказал газете ВЗГЛЯД один из участников форума, призер международной премии #МЫВМЕСТЕ 2021 года петербуржец Дмитрий Иоффе. – Среди таких добровольцев наибольшее количество было тех, кто сам тяжело переболел ковидом, лежал в больнице и видел самоотверженную работу врачей».

С началом спецоперации участники проекта #МыВместе активно помогают жителям Донбасса, в том числе детям и подросткам, а также солдатам на передовой. В числе этих добровольцев – и Дмитрий Иоффе. «Сегодня мы собираем помощь, делаем аптечки для бойцов и отправляем на передовую», – рассказал собеседник.

Еще одна участница форума, замруководителя донецкого штаба Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ Олеся Метасова рассказала, как организована помощь самим волонтерам, когда те приезжают работать в Донбасс. «Мы их встречаем, курируем их деятельность, сопровождаем, помогаем с жильем, даже отвечаем за их безопасность, – пояснила собеседница. – Медики, учителя, строители – все волонтеры этих профессий и многие другие проходят через нашу организацию и наших добровольцев».

«За этот год я повстречала множество очень интересных людей, которые едут помогать военным и местным жителям. Я помню каждого, потому что каждый оставляет свой след, и с каждым потом хочется общаться, узнавать как дальше сложилась жизнь», – отметила Метасова.

Как подчеркнул президент Путин, обращаясь к добровольцам – участникам форума, «многие из вас напрямую, чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям там на месте». «Рискуя своим здоровьем и жизнью, помогали другим людям. Удивительно, ведь это не обязаловка какая-то. Люди поехали по зову сердца», – сказал глава государства.

В первый день волонтерского форума наиболее отличившимся добровольцам (а также общественным организациям, бизнесменам-благотворителям, и помогавшим волонтерству журналистам и блогерам) вручали Международные премии #МЫВМЕСТЕ.

Основная задача акции – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. В этом году на премию было подано рекордное число заявок.

Неудивительно, что высшая награда в этом году досталась человеку, который организует помощь на самом сложном участке. В новой номинации «Волонтер года» победил глава исполкома Народного фронта в ДНР, житель Донбасса Владимир Тараненко. Как рассказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Росмолодежи, Владимир помогал доставлять гуманитарную помощь в Донбасс, принимал участие в организации эвакуации в Россию более 30 тыс. жителей республики, в том числе детей, он наладил работу донецких народных дружин. Тараненко получил премию в специальной номинации «Волонтер года» из рук президента. Его назвали лучшим за спасение мирного населения Донбасса.

Активист поблагодарил всех россиян за поддержку добровольчества, помощь Донбасса, и за то, что народные республики «наконец-то – дома». «Мы совершаем правильные поступки, делаем правильные дела. Я неспроста говорю «мы», потому что это заслуга не только моя, это заслуга большой команды», – сказал Тараненко, получив награду из рук главы государства.

Премию в номинации «Помощь людям» вручили народный артист Владимир Машков и семья из Мариуполя, которой помогают волонтеры: мама Наталья Усачева и ее 11-летний сын Артем. Главную награду получил воронежский проект «Выжить без мамы».

Автор этой инициативы – Артем Азаров организовал работу не менее трех тысяч добровольцев. Волонтеры провели около тысячи благотворительных сборов для помощи детям, которые остались без попечения родителей. Деньги собирали и на помощь нянечкам, которые ухаживают за детьми. В больницах и других лечебных учреждениях ремонтировались игровые комнаты, появлялись новые детские площадки. Дополнительный уход получили не меньше 10 тыс. ребят.

«Я считаю, что дети должны жить в семье.

У нас большая команда, более 30 человек принимают постоянное участие в проекте. Дети для меня – учителя, в России не должно быть брошенных детей», – сказал Азаров.

В номинации «Здоровье нации» премии вручали вице-премьер Татьяна Голикова и донецкий врач, специалист по ожоговой хирургии Эмиль Фисталь. Победу в этой номинации одержал проект «Помощь идет», который был начат красноярским Центром паллиативной помощи – хосписом имени Василия и Зои Стародубцевых. Как рассказал представитель проекта Виктор Стародубцев, волонтеры-медики и социальные добровольцы посещают тяжелобольных в двух районах края – благодаря этому почти на 30% удалось снизить загруженность врачей «скорой помощи» и участковых медиков.

Победителем в треке «Бизнес» в номинации «Лидеры социальных изменений» (здесь премии вручали гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и военкор Ирина Куксенкова) стала госкорпорация «Росатом» с проектом «Люди и города: программа формирования устойчивой социальной среды». Ежегодно команда проекта реализует 400 крупных социальных инициатив, проводит более 200 экологических акций и 400 просветительских мероприятий.

Не следует забывать о том, что волонтеры не только идут на помощь людям, но и, можно сказать, помогают природе, отметил Дмитрий Иоффе. «Наш проект «Чистые игры» родился после водного похода по островам на озере Вуокса Ленинградской области, – рассказал участник форума, – Мы задумались о том, кто же будет вывозить мусор с этих многочисленных островов. Вот так появилась экологическая игра, которая впоследствии понравилась эковолонтерам из других городов. Сегодня этой игре уже восемь лет, в ней уже поучаствовало более 100 тыс. человек, она проходит в 28 странах мира».

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По словам Иоффе, нынешний форум, проходящий в рамках акции «Дом молодежи», помимо прочего стал хорошим подспорьем – можно пообщаться с коллегами-общественниками и наладить связи с потенциальными инвесторами. «Была очень интересная обучающая программа. Всем рекомендую участвовать в этом форуме, сам я езжу на подобные мероприятия с 2016 года», – поделился собеседник.

Вновь отметим, что Международным форумом #МЫВМЕСТЕ работа «Дома молодежи» не заканчивается. 9 декабря в Манеже пройдет вручение национальной премии «Патриот-2022». Ее, напомним, вручают россиянам и соотечественникам – авторам и участникам проектов, связанных с воспитанием патриотизма и сохранением исторической памяти. В числе номинаций – премия за лучшую работу в рамках акции «Без срока давности».

С 11 по 17 декабря на той же площадке пройдет Всероссийский студенческий форум «Твой Ход», и в его рамках – вручение национальной премии «Студент года – 2022». Сразу по завершении этого слета, на 18-20 декабря намечен первый съезд недавно созданного Российского движения детей и молодежи, а 21-го состоится церемония вручения всероссийской премии достижений «Время молодых». Параллельно, с понедельника и по 21 декабря, там же, в центральном зале «Манеж» резиденты арт-кластера «Таврида» представят различные художественные проекты – в том числе, выставку живописцев из Донбасса.