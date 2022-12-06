Донбасс подарил России лучшего добровольца

Взгляд
6 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 00:10  |  vz.ru
Разделы

Запад подорвал рыночные механизмы на рынке нефти

Кардинальная перестройка мирового рынка нефти началась Егор Алеев/ТАСС
После долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть. Он оказался жестче, чем заявляли изначально. Тем самым Запад впервые искусственным образом вмешался в рыночное ценообразование, за что всегда ругал другие страны. Чего Европа хочет добиться и к каким последствиям это приведет? Подробности...
Перейти в раздел…

Проблемы Фридмана в Лондоне станут для бизнеса уроком

Фридмана как будто не волнуют денежные потери, санкции ЕС и проблемы с властями Британии Михаил Джапаридзе/ТАСС
Владелец многомиллиардного состояния Михаил Фридман был задержан в Лондоне. Бизнесмена, проживающего в Британии, выпустили под залог, но вопросы остались. Фридман, с весны находящийся под санкциями Запада и потерявший к концу года заметную долю своего состояния, тем не менее живет и ведет дела вне России. Какой сигнал посылает Запад владельцам российских капиталов? Подробности...
Перейти в раздел…

«Понимаю, что в России не пропаду». Как на Дальнем Востоке устроились беженцы из Мариуполя

Разрушенный Мариуполь восстанавливают, но его жители могут устроиться и на других территориях России Илья Питалев/РИА Новости
«По сравнению с тем, что мы пережили, здесь – рай», заявляют переселенцы из Мариуполя, которые более полугода живут и работают на Дальнем Востоке. Еще в Таганроге сотрудники Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики объяснили переселенцам, почему для дальнейшей жизни в России можно выбрать далекий Хабаровский край. Подъемные, вакансии, помощь с документами и полная программа адаптации. Общее мнение собеседников газеты ВЗГЛЯД: «Нам повезло, бояться ехать через всю страну, если предложат – не стоит». Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Иран на самом деле распустил «полицию нравов»

В иранской власти три группы влияния, консерваторы лишь одна из них Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters
В Иране распустили «полицию нравов», также известную как «Назидательный патруль». Он следил за шариатским дресс-кодом в городах Исламской Республики. По словам генпрокурора Ирана, этот орган упразднен, поскольку «не имеет ничего общего с судебной системой». Но причина его ликвидации в другом: у протестующих на улицах иранских городов есть мощные союзники со своим интересом. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Повод для вторжения на Украину Польше даст Тайвань

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Кажется очевидным, что почти с самого начала СВО поляки явно ищут предлоги зайти на Украину. И чем дальше, тем мечта полакомиться украинскими территориями разгорается в польской душе все сильней. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Главный ресурс России в СВО – время

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Штатам и Европе неизбежно придется принимать решение, сжигать ли и дальше в украинской топке все более ценные и дорогостоящие ресурсы или все-таки взять паузу и найти иной выход из сложившейся для Запада тупиковой ситуации. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Цель Запада – перепрошивка наших мозгов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Чумой XX века называли нацизм. Русофобия наследует нацизму, развивает нацизм на новой основе, в современных условиях. Нацизм был явлением глобальным; у Гитлера были британские, французские, бельгийские, американские симпатизанты. Точно так же и русофобия сегодня стала идеологическим ядром, вокруг которого объединились страны Запада. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Иран поддался протестующим

Потолок цен на русскую нефть

Казахи оценили спецоперацию

Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
Подробности...

Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
Подробности...

При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?
  • Да

  • Нет
Вы верите в будущее российского автопрома?
  • Да

  • Нет
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
  • Надежным

  • Относительно надежным

  • Ненадежным

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В водах Турции образовался затор из нефтетанкеров
    Путин за рулем автомобиля проехал по отремонтированному Крымскому мосту Минобороны показало пуски ракет «Калибр» по объектам Украины США собрались кратно увеличить выпуск снарядов и ракет для армии Германская компания начала судебное разбирательство против Газпрома
    Путин установил срок завершения ремонта железнодорожной части Крымского моста Захарова отвергла возможность передачи контроля над Запорожской АЭС Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ Названа новая версия конфликта с Лепсом в пабе Петербурга
    Хуснуллин рассказал о проделанной работе по восстановлению Крымского моста США изменили HIMARS для Украины, чтобы ракеты не достигли территории РФ В Британии число бездомных украинских беженцев выросло почти на треть Юрия Шатунова посмертно наградили на «Песне года»

    Главная тема


    Как Россия подготовилась к нефтяному эмбарго ЕС

    Дягилево и Энгельс


    Минобороны: ВСУ пытались атаковать военные аэродромы РФ советскими беспилотниками

    методика подсчета


    Запад уличили в «потере» большей части из замороженных российских резервов

    помогать супруге


    Осужденный в ДНР британский наемник Пиннер вновь прибыл на Украину

    Видео

    заинтересованные стороны


    Зачем Иран на самом деле распустил «полицию нравов»

    российский миллиардер


    Проблемы Фридмана в Лондоне станут для бизнеса уроком

    рост цен


    Эстония страдает без российского электричества

    тяжелый бомбардировщик


    Как устроен сверхсекретный американский «стратег»

    «лучший друг США»


    Как Байдену пришлось разочаровать Макрона

    найти предлог


    Владимир Можегов: Повод для вторжения на Украину Польше даст Тайвань

    принять решение


    Ирина Алкснис: Главный ресурс России в СВО – время

    русофобия и нацизм


    Игорь Караулов: Цель Запада – перепрошивка наших мозгов

    на ваш взгляд


    Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?

    Донбасс подарил России лучшего добровольца

    Президент вручил премию в номинации «Волонтер года» добровольцу из Донбасса Владимиру Тараненко
    		   6 декабря 2022, 00:10
    Фото: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Олеся Отрокова

    «Слово «волонтер» – международное, а вот «доброволец» – чисто наше, российское», – сказал Владимир Путин, обращаясь к активистам на Форум гражданского участия #МыВместе. Здесь были вручены премии лучшим волонтерским проектам страны. В этом году армию добровольцев пополнили люди, которые оказывают помощь другим на новых территориях России. Один из них и получил самый главный приз из рук президента.

    В понедельник в московском центральном выставочном зале «Манеж» открылся «Дом молодежи». Такое название получила целая серия мероприятий, которые пройдут под эгидой Росмолодежи. Форумы, выставки и церемонии вручения различных премий продлятся на площадке «Манежа» до 23 декабря – и, как ожидают организаторы, привлекут в качестве участников и зрителей не менее 30 тыс. человек изо всех регионов России.

    Первый день работы «Дома молодежи» пришелся на международный День добровольца, который отмечается ежегодно 5 декабря. Поэтому вполне логично, что первым мероприятием в линейке событий стал Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ – в открытии которого принял участие президент Владимир Путин.

    «Слово «волонтер» – международное, а вот «доброволец» – чисто наше, российское. И в нем заложен огромный смысл, то есть человек делает что-то очень полезное для других по доброй воле», – сказал российский лидер, обращаясь к участникам форума. Путин также отметил: «Наши волонтеры, а их более 21 млн человек – это более 15 % нашей страны, это целая армия, огромная армия».

    Форум, который начался в понедельник и продлится до среды, собрал более 10 тыс. делегатов добровольческого движения. Как рассказали организаторы, в его рамках работает штаб взаимопомощи. Здесь можно, например, стать донором крови, записаться в федеральный регистр доноров костного мозга, записать видеосообщение бойцам российской армии, поздравить адресно волонтеров, которые помогают людям на новых российских территориях.

    Напомним, что всероссийская акция взаимной поддержки с хештегом #МыВместе стартовала весной 2020 года на пике пандемии коронавируса. Добровольческую инициативу поддержали Общероссийский народный фронт, движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров и главная платформа о добровольчестве в России – Dobro.ru.

    «В рамках нашего проекта «Подвези врача» мы собирали автоволонтеров, готовых отвозить участковых докторов к больным на своих машинах, – рассказал газете ВЗГЛЯД один из участников форума, призер международной премии #МЫВМЕСТЕ 2021 года петербуржец Дмитрий Иоффе. – Среди таких добровольцев наибольшее количество было тех, кто сам тяжело переболел ковидом, лежал в больнице и видел самоотверженную работу врачей».

    С началом спецоперации участники проекта #МыВместе активно помогают жителям Донбасса, в том числе детям и подросткам, а также солдатам на передовой. В числе этих добровольцев – и Дмитрий Иоффе. «Сегодня мы собираем помощь, делаем аптечки для бойцов и отправляем на передовую», – рассказал собеседник.

    Еще одна участница форума, замруководителя донецкого штаба Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ Олеся Метасова рассказала, как организована помощь самим волонтерам, когда те приезжают работать в Донбасс. «Мы их встречаем, курируем их деятельность, сопровождаем, помогаем с жильем, даже отвечаем за их безопасность, – пояснила собеседница. – Медики, учителя, строители – все волонтеры этих профессий и многие другие проходят через нашу организацию и наших добровольцев».

    «За этот год я повстречала множество очень интересных людей, которые едут помогать военным и местным жителям. Я помню каждого, потому что каждый оставляет свой след, и с каждым потом хочется общаться, узнавать как дальше сложилась жизнь», – отметила Метасова.

    Как подчеркнул президент Путин, обращаясь к добровольцам – участникам форума, «многие из вас напрямую, чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям там на месте». «Рискуя своим здоровьем и жизнью, помогали другим людям. Удивительно, ведь это не обязаловка какая-то. Люди поехали по зову сердца», – сказал глава государства.

    В первый день волонтерского форума наиболее отличившимся добровольцам (а также общественным организациям, бизнесменам-благотворителям, и помогавшим волонтерству журналистам и блогерам) вручали Международные премии #МЫВМЕСТЕ.

    Основная задача акции – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. В этом году на премию было подано рекордное число заявок.

    Неудивительно, что высшая награда в этом году досталась человеку, который организует помощь на самом сложном участке. В новой номинации «Волонтер года» победил глава исполкома Народного фронта в ДНР, житель Донбасса Владимир Тараненко. Как рассказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Росмолодежи, Владимир помогал доставлять гуманитарную помощь в Донбасс, принимал участие в организации эвакуации в Россию более 30 тыс. жителей республики, в том числе детей, он наладил работу донецких народных дружин. Тараненко получил премию в специальной номинации «Волонтер года» из рук президента. Его назвали лучшим за спасение мирного населения Донбасса.

    Активист поблагодарил всех россиян за поддержку добровольчества, помощь Донбасса, и за то, что народные республики «наконец-то – дома». «Мы совершаем правильные поступки, делаем правильные дела. Я неспроста говорю «мы», потому что это заслуга не только моя, это заслуга большой команды», – сказал Тараненко, получив награду из рук главы государства.

    Премию в номинации «Помощь людям» вручили народный артист Владимир Машков и семья из Мариуполя, которой помогают волонтеры: мама Наталья Усачева и ее 11-летний сын Артем. Главную награду получил воронежский проект «Выжить без мамы».

    Автор этой инициативы – Артем Азаров организовал работу не менее трех тысяч добровольцев. Волонтеры провели около тысячи благотворительных сборов для помощи детям, которые остались без попечения родителей. Деньги собирали и на помощь нянечкам, которые ухаживают за детьми. В больницах и других лечебных учреждениях ремонтировались игровые комнаты, появлялись новые детские площадки. Дополнительный уход получили не меньше 10 тыс. ребят.

    «Я считаю, что дети должны жить в семье.

    У нас большая команда, более 30 человек принимают постоянное участие в проекте. Дети для меня – учителя, в России не должно быть брошенных детей», – сказал Азаров.

    В номинации «Здоровье нации» премии вручали вице-премьер Татьяна Голикова и  донецкий врач, специалист по ожоговой хирургии Эмиль Фисталь. Победу в этой номинации одержал проект «Помощь идет», который был начат красноярским Центром паллиативной помощи – хосписом имени Василия и Зои Стародубцевых. Как рассказал представитель проекта Виктор Стародубцев, волонтеры-медики и социальные добровольцы посещают тяжелобольных в двух районах края – благодаря этому почти на 30% удалось снизить загруженность врачей «скорой помощи» и участковых медиков.

    Победителем в треке «Бизнес» в номинации «Лидеры социальных изменений» (здесь премии вручали гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и военкор Ирина Куксенкова) стала госкорпорация «Росатом» с проектом «Люди и города: программа формирования устойчивой социальной среды». Ежегодно команда проекта реализует 400 крупных социальных инициатив, проводит более 200 экологических акций и 400 просветительских мероприятий.

    Не следует забывать о том, что волонтеры не только идут на помощь людям, но и, можно сказать, помогают природе, отметил Дмитрий Иоффе. «Наш проект «Чистые игры» родился после водного похода по островам на озере Вуокса Ленинградской области, – рассказал участник форума, – Мы задумались о том, кто же будет вывозить мусор с этих многочисленных островов. Вот так появилась экологическая игра, которая впоследствии понравилась эковолонтерам из других городов. Сегодня этой игре уже восемь лет, в ней уже поучаствовало более 100 тыс. человек, она проходит в 28 странах мира».

    По словам Иоффе, нынешний форум, проходящий в рамках акции «Дом молодежи», помимо прочего стал хорошим подспорьем – можно пообщаться с коллегами-общественниками и наладить связи с потенциальными инвесторами. «Была очень интересная обучающая программа. Всем рекомендую участвовать в этом форуме, сам я езжу на подобные мероприятия с 2016 года», – поделился собеседник.

    Вновь отметим, что Международным форумом #МЫВМЕСТЕ работа «Дома молодежи» не заканчивается. 9 декабря в Манеже пройдет вручение национальной премии «Патриот-2022». Ее, напомним, вручают россиянам и соотечественникам – авторам и участникам проектов, связанных с воспитанием патриотизма и сохранением исторической памяти. В числе номинаций – премия за лучшую работу в рамках акции «Без срока давности».

    С 11 по 17 декабря на той же площадке пройдет Всероссийский студенческий форум «Твой Ход», и в его рамках – вручение национальной премии «Студент года – 2022». Сразу по завершении этого слета, на 18-20 декабря намечен первый съезд недавно созданного Российского движения детей и молодежи, а 21-го состоится церемония  вручения всероссийской премии достижений «Время молодых». Параллельно, с понедельника и по 21 декабря, там же, в центральном зале «Манеж»  резиденты арт-кластера «Таврида» представят различные художественные проекты  – в том числе, выставку живописцев из Донбасса.

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •