Молодежи предложили испытать силу новых знаний

Для активного талантливого человека Россия – страна уникальных возможностей, заявил в субботу Владимир Путин участникам марафона «Новое знание». Заключительный день марафона стал не менее насыщенным, чем два предыдущих, когда выступали Сергей Лавров, Илон Маск и Стив Возняк. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил интерес к марафону, который значительно превысил ожидания, и описал модель регулярной работы общества «Знание» в будущем.

Суббота стала заключительным днем трехдневного просветительского марафона «Новое знание», проходившем одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. На московской площадке выступили: председатель правительства России Михаил Мишустин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, помощник президента Максим Орешкин, председатель правления Сбербанка Герман Греф, гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян и другие спикеры.

Накануне с участниками марафона пообщались Сергей Шойгу и Сергей Лавров, Дмитрий Песков и Владимир Мединский, Сергей Собянин и Тимур Бекмамбетов. Кроме того, знаменитые американские изобретатели и предприниматели Илон Маск и Стив Возняк.

Столь представительный уровень спикеров ясно обозначил серьезную заинтересованность государства вновь сделать Россию «страной мечтателей, страной ученых».

Обратился в субботу с видео-приветствием к участникам марафона, президент России Владимир Путин, он обосновал важность возрождения общества «Знание» и широкой просветительской работы с молодежью. Глава государства напомнил, что общество было создано в 1947 году, сразу после Великой Отечественной войны, когда города лежали в руинах и «везде нужны были молодые, целеустремленные, образованные люди». По словам Путина, «Знание» взяло на себя «огромную просветительскую миссию», давая молодежи «ориентиры в выборе жизненного пути», сделав стремление к знанию «признанной ценностью общества». Президент подчеркнул, что благодаря такой работе были воспитаны «тысячи блестящих ученых, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологическое и научное лидерство нашей страны, в том числе, в таких сферах, как мирный атом и космос».

Сегодня перед Россией стоят похожие задачи, связанные с новыми технологическими укладами и цифровой революцией, отметил Путин. «Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества – притягательной и доступной. И это ключевая цель общества «Знание», – постулировал глава государства. При этом он подчеркнул, что при всех колоссальных ресурсах современных технологий «ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков». «Для активного, талантливого человека Россия – страна уникальных возможностей», – выразил уверенность Путин.

Постулаты Владимира Путина развил премьер-министр Михаил Мишустин, выступивший на марафоне офлайн. «Подобные встречи учат развивать кругозор, их участники получают способность смотреть на вещи с разных сторон», – сказал Михаил Мишустин, обращаясь к участникам марафона. «Вообще, данные – это новая нефть, платина, золото XXI века. И они могут быть как источником пополнения и заработков ваших, так и разрушать», – отметил глава кабмина. При этом он напомнил о важности отличать проверенную информацию от некачественной, которой сегодня полон интернет. По его свидетельству, только фундаментальные знания всегда достоверны и дают возможность решать все более сложные задачи – на стыке компетенций и смежных направлений. «Сегодня у российских инженеров есть большие возможности для реализации своей технологической мечты – поддержка государства, в том числе через гранты для молодых ученых, систему госзаказов, а также тесное сотрудничество с бизнесом. Поэтому смело идите в науку, у этой сферы большие перспективы», – призвал слушателей глава правительства. В качестве наглядного примера преодоления трудности в авиапроме, возникших после распада СССР, Мишустин назвал создание пассажирского лайнера МС-21 – на сегодня лучшего в мире среди аналогов этого класса.

В свою очередь, гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков в своей лекции постарался заинтересовать молодых участников марафона областью высокотехнологичных вооружений. «Мы в состоянии противостоять всем современным средствам воздушно-космического нападения», – сказал Новиков, описав состояние отрасли в сравнение с американской. По словам главы концерна, российские средства ПВО и ПРО лидируют по ряду направлений и не уступают зарубежным аналогам. Он подчеркнул, что для создания таких систем необходимо обладать огромным количеством знаний и компетенций, добавив, что более тысячи выпускников вузов ежегодно приходят работать в концерн.

«Нам надо вооружаться и быть сильными, потому что мы самая большая страна, у нас самые большие запасы леса, питьевой воды», – вторил ему президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, который выступал и в первый день марафона. Он также отметил, что сегодня система расширенного воспроизводства угрожает существованию цивилизации. На первый план выходит необходимость революции в энергопроизводстве и энергопотреблении, ведь уже более трети производимой на Земле энергии тратится на работу сетевого оборудования. Ученый акцентировал внимание на важности выбора стратегических приоритетов в науке, которые определят будущее. Среди них – природоподобные технологии, которым занимаются в Курчатовском институте. Он также выдал смелый прогноз: «в течение 5-7 лет Россия будет иметь самую совершенную в мире исследовательскую инфраструктуру».

Интересно, что «Новое Знание» навело мост сотрудничества с конкурсом «Лидеры России». Его победители и наставники приняли участие в дискуссии «Россия – страна возможностей» в рамках марафона. И это вполне логично, ведь наставничество и лидерство – это органичные части познания, как инструмент и цель.

Но самой острой, вызвавшей наибольшее количество вопросов старшеклассников и студентов, по понятным причинам стала тема образования и трудоустройства.

Выступивший на марафоне «Новое знание» председатель правления Сбербанка Герман Греф, заявил, что «прогресс неумолим и так было всегда». По мнению Грефа, развитие искусственного интеллекта и технологий приведет к потере большего числа рабочих мест при одновременном создании принципиально новых. «Когда будет полностью адаптировано пятое поколение самоуправляемых машин, 250 миллионов человек потеряют работу. Сегодня, скажем, за 10 лет до этого, нужно людям об этом объявить. И люди относительно молодые должны сейчас начать задумываться о том, чем им заниматься», – заявил Греф. При этом банкир привел аналогии с прошлым, когда исчезли профессии извозчиков и лифтеров. По его словам, государство и крупные корпорации будут переобучать людей, теряющих работу из-за роботизации производства.

Рассказав о программе Сбера по мотивации молодых учителей для работы в глубинке страны, он показал трогательный ролик на эту тему. Отвечая на вопросы из зала, Греф заявил, что дистанционное обучение в школах не сможет заменить очное в ближайшие 10 лет, а также предположил возможность отмены ЕГЭ через пять лет, после внедрения в обучающие программы искусственного интеллекта. По его мнению, качество полученных знаний можно будет оценивать с помощью «цифрового следа», который оставляет каждый школьник, и тогда внешний контроль в форме экзаменов станет не нужен.

Свое видение будущего вузов высказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, «высшее образование может быть и иным, оно может готовить к неопределенности», что связано со сменой технологического уклада и неясными перспективами на рынке труда. Указав, что в такой ситуации, молодым людям возможно не раз придется переучиваться, Фальков однако подчеркнул важность первого фундаментального высшего образования. «Это образование готовит людей, которые способны гораздо лучше действовать в условиях неопределенности, менять существующие нормы, создавать новые типы деятельности», – сказал министр.

Фальков сообщил, что решением Минобрнауки увеличено количество бюджетных мест в аспирантуре на 2021-2022 годы, обсуждается новая линейка грантов и инструментов поддержки для молодых исследователей. Министр заверил, что до конца этого года будет, наконец, законодательно закреплен статус ученого.

Марафон «Новое знание» Фальков назвал «способом сделать образование не только качественным, но и интересным».

Подводя итоги трех дней, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко пояснил газете ВЗГЛЯД, что название «марафон» выбрано не случайно. «Тут принцип не спринтерского забега, а именно выстраивания системной работы. То, что было в эти три дня – дегустационное меню, меню возможностей. Выбирайте, предлагайте. А мы попробуем сделать так, чтобы у вас возникла такая возможность», – сказал Кириенко.

Кириенко сообщил, что подобные марафоны будут отныне проходить ежегодно, а между ними развернется интенсивная повседневная работа. Так, по его словам, до конца года, в обществе должно появиться 10 тысяч лекторов: тысяча – «федеральные звезды», которые, впрочем, тоже будут ездить с лециями, остальные девять тысяч найдут в регионах. При этом лекторам, согласившимся сотрудничать с обществом на постоянной основе, будут платить. «Знание передается от человека к человеку, мы не зря в этом марафоне сделали восемь студий по всей стране», – подчеркнул Кириенко.

Гендиректор Российского общества «Знание» победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль признался газете ВЗГЛЯД, что популярность марафона по просмотрам (более 20 млн), лайкам в сетях и активности в офлайне превзошла все ожидания организаторов. «Это говорит о том, насколько высока тяга у молодежи к знаниям, спрос на такой контент. Теперь мы уже более четко представляем действия общества после перезагрузки и надеемся на работу в регионах – вживую и онлайн столь же ярких лекторов», – сказал он.

Древаль уверен, что интерес со стороны молодежи к прошедшему марафону не носит характер разовой «фестивальной вспышки». «Он постоянный, мы его лишь «подсветили». Показав возможности нового общества «Знания», будем действовать и дальше в таком формате. Главное привлечь молодежь к совместному созданию просветительского контента, привлечению лекторов, которые им интересны. Именно в этом была суть марафона», – пояснил собеседник.

Он подчеркнул, что задача общества состоит не в организации громких медийных мероприятий, но в «постоянной мотивации молодежи на познание, формирование инициативы, в том числе, через встречи с яркими людьми, успешными в разных областях». «Мы хотим доказать что у знаний нет границ, а также то, что знание – это действительно сила, как определил еще философ Френсис Бэкон», – заключил Древаль.