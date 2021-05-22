Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Киргизии в Сочи Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливого человека 22 мая 2021, 11:05 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин заявил, что считает Россию страной уникальных возможностей для современной талантливой молодежи, главное – проявить свой дар и найти свой путь в жизни. Путин сказал, обращаясь к участникам просветительского марафона «Новое знание», что «для активного, талантливого человека Россия – страна уникальных возможностей», передает ТАСС. «Каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное – это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», – добавил глава государства. Он выразил уверенность, что общество «Знание» поможет молодым людям найти себя, встать на свой путь к успеху в учебе, в работе, в жизни, во всех направлениях. При этом президент подчеркнул, что при всех колоссальных ресурсах современных технологий «ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков». «В этой связи принципиально важно, чтобы постоянными участниками программы общества «Знание» стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица госструктур и крупных компаний, признанные мастера в области науки, искусства. Их опыт и личный пример - лучшая мотивация для молодых людей получать знания, развиваться, расширять кругозор и формировать гражданскую позицию, реализовать себя, свои идеи, планы», – добавил Путин. В заключение президент пожелал удачи всем участникам марафона. Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Путин о желающих откусить часть России: Мы им зубы выбьем 20 мая 2021, 15:30

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны. «Конечно, возникает вопрос, каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил. Для многих это звучит странно, но у нас более чем все в порядке... Из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания», – цитирует президента ТАСС. По словам Путина, имеющийся ядерный потенциал гарантирует отражение любых внешних угроз, в частности, попыток нарушить территориальную целостность страны. «Все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил», – сказал Путин. Также глава государства рассказал о том, что в России появятся новые авиакомплексы, которым нет аналогов в мире. «У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире. Боевые надводные и подводные корабли. Самые современные. Беспилотные аппараты. За счет чего? За счет рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону. За счет сохранения и развития научных школ. Подготовки инженерных кадров. За счет концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных, значимых направлениях развития вооруженных сил. И за счет способности определить эти направления нашими специалистами», – цитирует Путина РИА «Новости». Уточняется, что именно «за счет всех этих факторов ... нам удается поддерживать наши вооруженные силы, не милитаризируя бюджет, на должном уровне. Мы будем действовать так и дальше». Ранее читатели немецкого издания Die Welt выразили возмущение в связи с тем, что российский народ обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» Россию «по-братски» с другими странами. Напомним, Евросоюз предлагает России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия. Зеленский не включил русских в перечень коренных народов Украины 20 мая 2021, 17:50

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских. «Коренные народы Украины имеют право в соответствии с конституцией и законами Украины сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое участие в экономической, социальной и культурной жизни», – цитирует текст документа РИА «Новости». Уточняется, что, согласно проекту, коренной народ Украины – это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений. Законопроект внесен в Верховную раду. Зеленский надеется, что законопроект будет рассмотрен депутатами в сжатые сроки. Ранее Зеленский заявил, что Украина должна защищать права национальных меньшинств, проживающих на ее территории, чтобы не допустить повторения ситуаций с Донбассом и Крымом. Путин раскритиковал вице-премьера Чернышенко за слова о туристах в Долине гейзеров 19 мая 2021, 15:43

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Туристы «не вытопчут» Долину гейзеров на Камчатке, если в этом месте продумать необходимую инфраструктуру, заявил президент Владимир Путин, комментируя слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко об ограниченных возможностях допуска туристов на этот объект. На совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию Чернышенко, отвечающий в кабмине за направление туризма, говоря о воздействии антропогенных факторов на природу курортов, отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке «нельзя пустить в десять раз больше народу – они просто там вытопчут все». Эти слова вызвали недоумение Путина, передает РИА «Новости». «Даже пометил – говоря про Долину гейзеров, вы сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут». Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», – сказал Путин, обращаясь к Чернышенко. Он призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться». «Тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу в Долине гейзеров, то ничего не вытопчут», – выразил уверенность Путин, передает ТАСС. Президент также указал, что «в некоторых других странах в аналогичных ситуациях, аналогичных парках не вытаптывают же ничего, а количество людей, посещающих подобные объекты, на порядок выше, потому что все организовано должным образом». «Но для этого надо считать и своевременно вкладывать соответствующий ресурс», – заключил Путин. Путин решил рассмотреть перенос переписи населения на октябрь 19 мая 2021, 14:25 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин заявил, что рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь, чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией. С таким предложением на совещании об исполнении отдельных положений посланий главы государства Федеральному собранию выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает ТАСС. «Хорошо. Это тоже рассмотрим обязательно», – ответил ему глава государства. Всероссийская перепись, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне постановлением правительства была перенесена. В феврале 2021 правительство поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 года из соображений эпидемической безопасности. Между тем в марте Минэкономразвития предложило перенести Всероссийскую перепись населения с 23 августа по 30 сентября. Путин присвоил 12 российским городам звание «Город трудовой доблести» 20 мая 2021, 20:18

Фото: Олег Богданов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам звания «Город трудовой доблести» за вклад горожан в Победу в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля. «За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» г.Барнаулу, г.Каменску-Уральскому, г.Кирову, г.Коломне, г.Комсомольску-на-Амуре, г.Красноярску, г.Магадану, г.Пензе, г.Рыбинску, г.Северодвинску, г.Тюмени, г.Чебоксары», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В четверг Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» 11 городам: Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре. Президент РАН Александр Сергеев позднее уточнил, что к списку будут добавлены также Чебоксары. Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич предложил расширить перечень «Городов трудовой доблести». Он отметил, что в этот список также достоин войти Воронеж. Президент учредил звание «Город трудовой доблести» в прошлом году. Его тогда получили Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль. Мишустин отправил Чернышенко на Камчатку после критики Путина 20 мая 2021, 10:35

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам совещания у президента Владимира Путина поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток, сообщает пресс-служба правительства. Мишустин сообщил, что поручил Чернышенко «разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края» после того, как на проблему обратил внимание лично Владимир Путин, говорится на сайте правительства. «Необходимо продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами этого уникального объекта с учетом его статуса особо охраняемой природной территории. В дальнейшем нужно разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике в соответствии с экологическим законодательством. И масштабировать этот опыт на другие подобные территории, которых немало на карте России», – добавил премьер. Чернышенко должен будет провести встречу с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии, а также руководством Камчатского края для обсуждения развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки. В мероприятии примут участие руководство и представители Министерства природных ресурсов, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ростуризма, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов. Кроме того, по поручению Мишустина в рамках данной поездки состоится совещание Чернышенко с главами субъектов и руководством Минпросвещения по оценке готовности детских лагерей к старту реализации программы компенсации 50% стоимости путевок для детей, которая запускается с 25 мая текущего года. Напомним, накануне Путин раскритиковал вице-премьера Чернышенко за слова о туристах в Долине гейзеров. «Даже пометил – говоря про Долину гейзеров, вы сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут». Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», – сказал глава государства, обращаясь к вице-премьеру. Он призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться». «Тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу в Долине гейзеров, то ничего не вытопчут», – выразил уверенность Путин. После этого губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что вместе с федеральным правительством будет прорабатывать механизмы для увеличения доступности туризма в заповедных местах полуострова. Зеленский увидел в возможной встрече Путина и Байдена риски для Украины 20 мая 2021, 15:08 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, но предположил, что для Украины она может вылиться в нежелательное снятие санкций США с «Северного потока – 2». «Во-первых, я считаю, что такая встреча нужна. Это им решать, но тем не менее. Во-вторых, президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США (Энтони Блинкеном), что украинские вопросы они (президенты) будут обсуждать только в пространстве и повестке дня, которую будут согласовывать с нами. Есть ли риски, что они будут поднимать некоторые вопросы, несмотря на наши договоренности? Уверен, такие риски есть. Какие риски главные? Например, сейчас большой риск того... что они, Россия, могут надавить на США или будут какие-то договоренности и снять санкции с «Северного потока». Я считаю, это будет проигрыш США, лично президента Байдена», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости». Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров. Зеленский остерегся давать характеристику Путину 20 мая 2021, 14:32 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский не стал давать характеристику российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку не простит себе, если «неосторожными словами» будет увеличивать возможность эскалации. «У меня нет времени думать о президенте РФ Владимире Путине. Я думаю только про встречу в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента РФ, потому что у меня простая позиция, если я теми или иными словами, мы будем увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет – закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости». В то же время он заявил, что по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе параллельно с переговорами в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) ему необходимо вести прямо диалог с российским лидером. «Почему не остановился нормандский формат? Потому что другой площадки нет. И я выступаю действительно за параллельный прямой разговор с президентом Российской Федерации», – сказал Зеленский, передает ТАСС. Он также выступил за привлечение США к переговорам о Донбассе, при этом указав, что формат дискуссии пока не определен. «Кроме прямого разговора с президентом Российской Федерации (по вопросу Донбасса), я вижу формат привлечения США в эту дискуссию. В каком формате – пока не готов говорить», – заявил он. Ранее Зеленский заявил, что его офис начал переговоры с Москвой по вопросу организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В апреле Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Путин объяснил обострение ситуации с ценами на продукты 21 мая 2021, 13:54

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты, обостряются на фоне нестабильной мировой конъюнктуры, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в формате видеоконференции. «Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты», – передает ТАСС слова Путина. Он добавил, что Россия признательна партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере. Ранее в Кремле оценили меры по сдерживанию роста цен на продукты. Путин поддержал предложение «Единой России» перенести перепись населения 19 мая 2021, 15:53 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин поддержал предложение Турчака, предложение «Единой России» сдвинуть перепись населения на октябрь», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее в среду на совещании об исполнении отдельных положений послания Федеральному собранию Путин заявлял, что рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь, чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией. С таким предложением выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Изначально всероссийская перепись, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне постановлением правительства была перенесена из-за коронавируса. В феврале 2021 правительство также поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 года из соображений эпидемической безопасности. Матвиенко: Перенос денонсации ДОН не связан с возможной встречей Путина и Байдена 19 мая 2021, 15:28 Текст: Алина Назарова

Решение Совета Федерации перенести рассмотрение закона о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) не связано с возможной встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. «Никакого отношения к предстоящей возможной встрече между Путиным и Байденом это (перенос сроков рассмотрения) не имеет. Нет оснований для работы в авральном режиме», – сказала спикер Совфеда, передает ТАСС. В среду депутаты Государственной думы единогласно поддержали внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Днем ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Совет Федерации не будет рассматривать 19 мая законопроект о денонсации Договора по открытому небу, это произойдет чуть позже. Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.. Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству энергоблоков АЭС в Китае 19 мая 2021, 12:38

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт началу строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции (АЭС) и третьего и четвертого блоков АЭС «Сюйдапу» в Китае. Лидеры двух стран приняли участие в этой торжественной церемонии по видео-конференц-связи. Трансляция начала подачи бетона на площадках возведения новых энергоблоков стартовала после того, как президент России и председатель КНР, получив доклады о готовности, поочередно дали команду начинать работу, передает ТАСС. «Начинайте работу», – сказал Путин, передает РИА «Новости». В ходе церемонии он также заявил, что Россия готова и дальше развивать совместный с Китаем опыт в создании АЭС. Кроме того, Путин заявил, что Россия и Китай достигли существенных успехов во всех областях, сейчас отношения вышли на самый высокий уровень, все договоренности выполняются. «За прошедшее с подписания договора (о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве) время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях: в политике, международных делах, торговле и экономке, культурно-гуманитарных обменах. Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень», – сказал он. Возвращаясь к теме сотрудничества по атомной энергии, Путин отметил, что все достигнутые на высшем уровне договоренности последовательно и неуклонно выполняются. Россия и Китай имеют опыт длительного и тесного сотрудничества в атомной отрасли. С участием РФ в КНР уже были построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Москва и Пекин взаимодействуют и в проекте строящегося в КНР энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600. Тяньваньская АЭС – самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков №1 и №2 с реакторами ВВЭР-1000 состоялся в 2007 году. Третий блок начал работу в декабре 2017 года, четвертый был передан в эксплуатацию в декабре 2020 года, на них также работают реакторы ВВЭР-1000. Сейчас стороны готовятся к началу строительства четвертой очереди (блоки №7 и №8) Тяньваньской АЭС. В соответствии с ранее подписанным контрактом российская сторона будет проектировать так называемый ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков. В июне 2019 года Росатом и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение энергоблоков №3 и №4 АЭС «Сюйдапу» на северо-востоке Китая в провинции Ляонин, округ Хулудао. Это два энергоблока российского дизайна также с реакторами ВВЭР-1200. Ранее сообщалось, что сооружение блока №3 намечено начать в октябре 2021 года, блока №4 – в августе 2022 года. Пуск блока №3 запланирован на 2027 год, блока №4 – на 2028 год. Путин поручил рассмотреть вопрос детского кешбэка для купивших путевки 19 мая 2021, 15:27 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о туристическом кешбэке на летний отдых детей для тех, кто уже купил путевки. «С возвратом денег на путевки для детей. Мы же не сказали, что только во вторую смену, мы сказали на летний отдых – значит, нужно это сделать. Если купили уже, давайте проработайте механизм, как поступить с теми, кто уже купил без всякого кешбэка. Я попрошу вас внимательным образом все это проработать и доложить предложения», – цитирует РИА «Новости» Путина. Глава государства отметил, что детские лагеря плохо проинформированы об условиях работы при туристическом кешбэке, этот вопрос надо проработать. «Сами эти лагеря детские плохо проинформированы о том, каковы условия работы, нужно этим заняться – информационным обеспечением и проработать с регионами и с финансовыми учреждениями, чтобы подходили к решению вопросов неформально», – сказал он. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что программа компенсации 50% стоимости путевок в российские детские лагеря будет запущена 25 мая. Напомним, 13 марта председатель правительства Михаил Мишустин, открывая заседание кабинета министров, заявил, что российское правительство направит 5 млрд рублей на реализацию детского туристического кешбэка в текущем году. Названы сроки начала выплат увеличенных больничных родителям 19 мая 2021, 18:32

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Родители с 1 сентября смогут получать больничные в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа, если больничный выдан для ухода за болеющим ребенком до семи лет, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России. «Выплата пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан для ухода за ребенком до семи лет включительно, начнется с 1 сентября», – цитирует сообщение ТАСС. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что эта мера позволит получать увеличенные выплаты 1,5 млн родителей ежегодно. Напомним, президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию уделил особое внимание социальным проблемам. Так, он предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от восьми до 16 лет, растущих в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях, и выплачивать им по 6350 рублей в месяц. В Киеве увязали ситуацию в Донбассе со встречами Путина и учениями «Запад» 21 мая 2021, 01:57 Текст: Антон Антонов

Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе и главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, с какими событиями в мире связана ситуация в Донбассе. По его словам, «много что решит» встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также «может многое решить или не решить» возможная встреча российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, свою роль могут сыграть смена канцлера Германии и выборы в российскую Госдуму. Арестович считает, что «первого октября станет понятно, куда и что дальше с мирным процессом». Он пояснил, что в сентябре близ украинских границ пройдут учения «Запад–2021», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». Напомним, Зеленский заявил, что украинские власти намерены предложить провести «через некоторое время» всеукраинский референдум для решения конфликта в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД