«Лидеры России» приняли участие в марафоне «Новое знание»

Победители и наставники конкурса «Лидеры России» приняли участие в дискуссии «Россия – страна возможностей», которая прошла на марафоне «Новое Знание».

Сессия прошла в преддверии трехлетия со дня подписания президентом России Владимиром Путиным указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». В рамках дискуссии участники обсудили результаты работы платформы за три года, программу наставничества и миссию конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта платформы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что запуск платформы «Россия – страна возможностей» стал принципиальным решением президента. «Запуская систему кадрового отбора, он понимал, что ключевой ресурс развития – человеческий потенциал. Россия уникальна творческим потенциалом людей. Задача государства – понять принципиальную логику: насколько быстро человек сможет найти свой талант, насколько быстро он будет развивать себя и государство. Задача органов государственной власти – создать условия для такого развития, создать механизмы поддержки», – сказал Кириенко, добавив, что за три года работы было увеличено количество проектов платформы. Он также подчеркнул, что проекты платформы ориентированы на людей разных профессий и разных возрастов.

По словам участников дискуссии, конкурс «Лидеры России» позволяет обрести новые социальные связи, познакомиться с большим количеством людей из разных областей, а также получить знания и навыки, которые впоследствии они используют в профессиональной деятельности.

Конкурс включает в себя и программу наставничества. Она позволяет участникам не только продемонстрировать свои профессиональные и управленческие навыки, но и перенять опыт и знания уже действующих управленцев и руководителей. Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил: «Наши опросы говорят о том, что на первом месте для участников была возможность получить наставника».

По словам Комиссарова, конкурс «Лидеры России» и другие проекты платформы «Россия – страна возможностей» вдохновили многие компании и регионы на запуск собственных кадровых проектов.

Как отметил замминистра здравоохранения России, победитель конкурса «Лидеры России» Олег Салагай, в медицине особенно важно проходить через наставничество. «Чтобы стать организатором здравоохранения, требуется опытный наставник. Организатор здравоохранения тоже практический врач, который своим решением может как спасти тысячи людей, так и навредить им», подчеркнул он.

В свою очередь замминистра энергетики России, победитель конкурса «Лидеры России» Павел Сорокин рассказал, что наставничество сыграло ключевую роль в его жизни после конкурса: «Работая в коммерческих компаниях всю жизнь, я и не представлял, какая ответственность ложится на государственных служащих. Уровень трудностей и вызовов требует стержня, веры и, конечно, наставника, на которого можно равняться, к которому можно прийти за советом. «Наставнические встречи» – это встречи не для галочки, это ценный опыт взаимодействия, который служит маяком в развитии целого спектра навыков, знаний и компетенций», заключил он.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии).