Мишустин назвал информацию новой нефтью XXI века

Информация является «новой нефтью» XXI века, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, отметив, что публикации в интернете зачастую несут искаженную информацию.

«Вообще, данные – это новая нефть, платина, золото XXI века. И данные могут как быть источником пополнения и заработков ваших, так и разрушать», – сказал он, выступая перед участниками марафона «Новое знание», передает ТАСС.

В интернете много достоверного и не очень контента, поэтому «важно уметь выбирать те источники, которым можно доверять, чтобы это не отрывало» от реального мира, заметил премьер. «Пожалуйста, будьте внимательны. От качества информации зависит эффективность решений, которые вы будете принимать», – добавил Мишустин, обращаясь к участникам форума.

Премьер назвал общество «Знание» ресурсом, который поможет получить подлинные знания, необходимые для самореализации в жизни. Он пожелал участникам марафона не бояться нового и добиваться успеха. «Верьте в себя и свои возможности, мечтайте, придумывайте и воплощайте в жизнь свои самые смелые идеи. Дороги перед вами открыты» – заверил глава правительства.

Мишустин также отметил, что публикации в интернете зачастую несут искаженную информацию, только фундаментальные знания всегда достоверны и являются одним из важнейших критериев успеха. «Сейчас свою страничку или блог может завести в интернете любой. Когда вы читаете статьи или пост в социальных сетях, то не всегда имеете дело с достоверным источником информации», – сказал глава кабмина, отметив, что далеко не каждый является профессионалом, который способен компетентно рассуждать о многих вопросах.

Таким образом, по его словам, «зачастую люди имеют дело с недостоверными источниками» информации, причем это не всегда сделано преднамеренно, «но в итоге формирует ошибочные взгляды». Причем иногда «искаженные сведения о каких-то событиях, которые можно увидеть в интернете, нельзя опровергнуть без экспертного мнения из надежного источника данных». «И только фундаментальные знания всегда достоверны», – констатировал Мишустин. По его словам, именно они необходимы для создания передовых технологий и прорывных решений, которыми гордится человечество. «Обладание точными, фундаментальными знаниями – один из наших важнейших критериев успехов в современном мире», – сказал премьер.

Он добавил, что без понимания людьми причинно-следственных связей и законов природы и наличия у них специального образования «не полетит самолет, не поедет машина, поезд не поедет», невозможно будет запустить человека в космос и создать эффективное лекарство, изобрести новый источник энергии, «столь необходимый человечеству». Глава кабмина заключил, что именно качественные знания дают возможность решать все более сложные задачи, которые находятся на стыке компетенций и смежных направлений.

Кроме того, Мишустин рассказал, как знания из разных областей помогают ему в повседневной работе. «Не менее важными оказались, и для меня в том числе, и другие знания и навыки. Например, умение сформировать эффективную команду, делегировать, распределять полномочия так, чтобы вместе разные люди смогли решать сложную задачу, которая направлена на развитие самых разных направлений развития нашей страны в целом», – рассказал он, отвечая на вопросы участников просветительского марафона.

Говоря о своих наставниках, он заметил, что относится к этому вопросу очень серьезно, он напомнил, что и сам был наставником в конкурсе «Лидеры России». «Наставничество – очень важная часть работы любого руководителя», – подчеркнул он.

Мишустин отметил, что на каждом этапе его жизни наставники у него были. По его мнению, самое важное, чтобы между наставником и учеником было доверие, чтобы можно было посоветоваться 24 часа в сутки. «Знание того, что есть наставник и можно к нему обратиться, – дорогого стоит», – подчеркнул он.

Премьер рассказал, что в настоящий момент считает главным наставником для себя президента России Владимира Путина. «Это человек, с которым можно не просто посоветоваться в любой момент, но к которому можно в любой ситуации обратиться, он всегда поддержит», – заключил Мишустин.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил правительство Мишустина с пожарной командой.