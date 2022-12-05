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Школьник из Югры разработал онлайн-систему обеспечения нуждающихся едой
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«Команда волонтеров создала онлайн-сервис для перераспределения излишков продуктов между теми, кто желает поделиться и кто нуждается. За четыре года работы удалось поддержать более трех тысяч человек», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель проекта Владимир Овсепян. Он участвовал в церемонии вручения премии «Мы вместе», состоявшейся в Москве.
«Участники нашего проекта гордятся сразу двумя показателями. Во-первых, мы помогаем людям. Это многодетные семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, люди с ограниченными возможностями здоровья, малоимущие пенсионеры, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Во-вторых, мы спасли более тонны продовольствия», – сказал Владимир Овсепян, руководитель проекта «Фудшеринг», 16-летний школьник из города Нефтеюганск Ханты-Мансийского округа – Югры.
В своей волонтерской работе Овсепяну, по его словам, больше всего запомнилась семья, где воспитывается восемь детей. «Мы неоднократно помогали организациям, объединяющих более 150 человек, например, дома для пенсионеров, детей-сирот. Но именно эта многодетная семья поразила меня атмосферой ответственности, которая там царила. Ответственность чувствовалась не только со стороны родителей, которые стараются так содержать детей, чтобы те ни в чем не нуждались. Но и ответственность я ощущал и со стороны самих детей – они очень серьезные, воспитанные и при этом добрые ребята», – поделился волонтер.
По словам Овсепяна, он с ровесниками запустил проект еще в 2018 году, целью было максимально рационализировать чрезмерное количество пищевых отходов в Ханты-Мансийском округе. Система фудшеринга известна во всем мире уже 10 лет, однако в родном школьнику регионе ранее она не была использована. Поэтому Овсепян вместе с такими же неравнодушными подростками, волонтерами создал онлайн-сервисы, на которых пользователи размещают информацию об имеющихся продуктах, их количестве, местонахождении. Через сервис участники договариваются о безвозмездной передаче еды заинтересованным людям. Часто отдают макароны, крупы, иногда мясо и рыбу.
Как писала в ранее «РГ», в группе фудшеринга Нефтеюганска – уже около 500 человек. Ежедневно в ней публикуют «лоты» с едой, указывается срок годности. По словам Овсепяна, в команду проекта также вошли его одноклассники. Они договариваются с местными кафе и магазинами, чтобы обеспечить продуктами нуждающихся. К примеру, школьники организовали благотворительную акцию для дома престарелых: по инициативе ребят повара заведения общепита приготовили плов на 71 человека, а торговая сеть бесплатно предоставила продукты.
Мотивацией помогать другим людям Овсепян, по его словам, обладает с детства. «Наверное, родился таким. С детства любил помогать людям. Волонтерство, можно сказать, у меня в крови», – рассказал школьник.
Участники проекта действуют совершенно бескорыстно, добавляет доброволец. «Продукты, которыми делятся люди, и помощь в их доставке – это абсолютно бесплатно для всех. Правда, у нас есть определенные затраты, например, покупаем специальные коробы для хранения продуктов питания. Для этого, конечно, привлекаем спонсоров», – заключил волонтер.
В понедельник, в Международный день добровольцев Овсепян принял участие в церемонии вручения премии «Мы вместе», которая состоялась в Москве. Ранее он подал заявку на эту премию.
Президент Владимир Путин в ходе церемонии премии «Мы вместе» вручил награду победителю в номинации «Волонтер года». Им стал руководитель исполкома Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко.
Напомним, Международная премия «Мы вместе» организована для НКО, бизнеса и добровольцев. Награду лучшим вручает президент России. В этом году на премию было подано рекордное количество заявок.
Путину доложили о происшествиях на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях
Пресс-секретарь президента Песков заявил, Путин знает о происшествиях на объектах в Саратовской и Рязанской областях
Президент ежедневно получает доклады обо всем, что происходит, он проинформирован о ЧП в Саратовской и Рязанской областях, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путину каждый день регулярно докладывают обо всем, что происходит, разумеется, он знает о случившемся в Саратовской и Рязанской областях, передает ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Саратовской области беспилотник атаковал аэродром: он упал на взлетно-посадочной полосе. В результате повреждения получили два самолета, пострадали два человека.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в жилых кварталах Энгельса никаких ЧП не произошло, информация об инциденте на военном объекте проверяется.
Также сообщалось, что на аэродроме под Рязанью в результате взрыва загоревшегося бензовоза погибли три человека, еще пять пострадали.
В результате взрыва бензовоза на аэродроме под Рязанью погибли три человека
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На аэродроме под Рязанью в результате взрыва загоревшегося бензовоза погибли три человека, еще пять пострадали, рассказал представитель экстренных служб.
Из-за возгорания и взрыва бензовоза пострадал самолет, в данный момент выясняются обстоятельства происшествия, передает РИА «Новости».
В приемном отделении Рязанской областной больницы подтвердили госпитализацию пятерых пострадавших. Двум из пяти пострадавших людей нанесен тяжкий вред здоровью, уточняет ТАСС.
Кроме того, как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Baza, беспилотник совершил атаку на аэродром в Саратовской области: он упал на взлетно-посадочной полосе. В итоге были повреждены два самолета, два человека пострадали.
Напомним, 23 октября истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске во время приемо-сдаточного полета, оба члена экипажа погибли. Как рассказал представитель экстренных служб, летчики истребителя Су-30 не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по предварительным данным, из-за потери сознания в полете.
В США обвинили Польшу в подготовке оккупации Западной Украины
Офицер разведки США Риттер сообщил о подготовке Польши к оккупации Западной Украины
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Варшава отправляет польских военных для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью дальнейшей оккупации западной части этой страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Американский разведчик выразил уверенность, что Варшава заинтересована в Западной Украине, в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году, передает РИА «Новости».
Как отметил американский офицер, сейчас Варшава отправляет своих бойцов в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы натренировать и обучить их воевать. Так, по имеющимся у него данным, Польша направила десятки тысяч солдат, которые воюют в украинской форме на стороне киевского режима. Когда придет время, эти войска отправят на запад Украины, им даже не придется пересекать границу, подчеркнул Риттер.
В мае президент Польши Анджей Дуда заявлял, что в будущем границы с Украиной не будет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши по захвату Западной Украины.
Захарова высмеяла слова Вайкуле о том, что они с Пугачевой «содержали всю страну»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила певице Лайме Вайкуле на заявление о том, что она якобы содержала СССР, а Алла Пугачева – Россию.
«Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», – прокомментировала дипломат слова певицы в своем Telegram.
Ранее Вайкуле в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) заявила, что часто ее гонорары за ее концерты были очень скромными. По ее словам, за одну из пластинок она получила 137 рублей, альбом разошелся тиражом 20 млн экземпляров по два-три рубля за штуку.
Вайкуле пошутила, что своим трудом она приносила большой доход СССР. Подобным образом Алла Пугачева, которую Вайкуле назвала главной звездой в стране, «содержала Россию».
Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из России и находится в Израиле. Певица начала ликвидацию своего последнего бизнеса в России – медиакомпании «АБП».
Вайкуле в свою очередь в августе вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее позиция понятна.
Путин разрешил ежемесячные выплаты на ребенка из средств материнского капитала
Президент Владимир Путин подписал закон о выплате на ребенка из средств материнского капитала
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность семьям с детьми получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала.
Согласно опубликованной на официальном портале правовой информации, часть средств материнского капитала может ежемесячно отправляться нуждающимся, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.
Так, ежемесячная выплата не может превышать размера прожиточного минимума для детей, установленного в области. Пособие может быть оформлено на каждого ребенка.
В Минтруда рассказали, что материнский капитал на второго ребенка в 2023 году проиндексируют до 779 тыс. рублей (что на 85,9 тыс. рублей больше, чем в 2022 году).
В Николаеве рассказали об изнасилованиях девушек польскими наемниками
Киев запретил расследовать дело об изнасиловании польскими наемниками двух девушек в Николаеве
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Полиция Николаева отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек, поскольку есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, воюющих за режим Владимира Зеленского, рассказал активист николаевского подполья.
«Польские наемники ... беспредельничают, бухают, насилуют наших девчонок», – сообщил источник РИА «Новости». Он отметил, что на данный момент достоверно известно о двух случаях изнасилования. «Девчата потом вместе с родителями пошли в полицию, а там развели руками, сказали, что они наши защитники, союзники, ничего поделать не можем. Из Киева дан указ закрывать на все глаза», – добавил он.
Активист также заметил, что недавнее заявление главы администрации Николаевской области Виталия Кима о возвращении в город его семьи не соответствует действительности, на самом деле его жена и сын приехали на несколько часов, чтобы снять фото и видео, после чего уехали.
Ранее пророссийское подполье Николаева выяснило несколько адресов, где прячутся сотрудники местного управления Службы безопасности Украины (СБУ) от российских ракетных ударов, а также место, где глава областной военной администрации Виталий Ким записывает свои видеоролики.
Стало известно о гибели в Швеции чеченского оппозиционера Абдурахманова
Чеченский оппозиционер и блогер Тумсо Абдурахманов был убит в Швеции, сообщил признанный экстремистским Telegram-канал 1ADAT, который ведут его соратники.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на 1ADAT, Тумсо Абдурахманов был «расстрелян ночью группой лиц». Точная дата смерти не приводится, известно лишь, что 3 декабря сторонники оппозиционера в чеченской иммигрантской организации «Вайфонд» сообщили о его исчезновении. По их словам, на связь также перестал выходить представитель организации и брат Тумсо – Мохмад Абдурахманов.
1ADAT утверждает, что они провели внутреннее расследование, подтвердившее его гибель, при этом его брат Мухаммад был «скрыт спецслужбами».
Абдурахманов был одним из критиков главы Чечни Рамзана Кадырова и сторонником независимости региона. В 2015 году оппозиционер утверждал, что его якобы похитили люди, связанные с родственниками Кадырова, и «отвезли на разговор». После этого он принял решение уехать из России. В 2021 году Абдурахманов получил в Швеции политическое убежище.
Ранее СМИ сообщили, что Абдурахманов, проживающий в Польше, якобы получал угрозы от спикера парламента Чечни Магомеда Даудова из-за слов об экс-главе Чечни Ахмаде Кадырове.
Блогер назвал его «предателем чеченского народа», в ответ спикер парламента Чечни в Instagram* якобы «объявил блогеру кровную месть».
В Кремле также прокомментировали эту ситуацию.
Как сообщил пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов, Даудов не говорил о «кровной мести» блогеру Тумсо Абдурахманову, его слова неправильно перевели.
Названа новая версия конфликта с Лепсом в пабе Петербурга
Стала известна новая версия конфликта с Лепсом в пабе Петербурга
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Конфликт с певцом Григорием Лепсом в петербургском пабе начался якобы не по вине артиста, говоривший с ним мужчина первым подошел к компании исполнителя, после чего началась словесная перепалка, сказали источники в заведении.
Мужчина первым подошел к компании певца с каким-то вопросом, вероятно, он хотел с ним сфотографироваться, и вероятно, ему отказали, сообщили источники ФАН.
При этом мужчина начал применять выражения, которые «способствуют разжиганию межнациональной розни», что, по всей видимости, разозлило артиста.
Ситуацию на улице собеседники не наблюдали, но получили инструкцию от руководства – не комментировать ситуацию.
Источник из окружения певца пояснил, что Лепс в этот день расстроился из-за того, что не смог допеть на концерте песню.
Ранее адвокат мужчины Евгений Хейфец заявил, что якобы именно певец стал зачинщиком драки, и пояснил, что он подал заявление в полицию.
Защитник пояснил, что клиент желает расследования уголовного дела в соответствии с российскими законами.
Ряд регионов Украины остался без света
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В ряде областей Украины полностью отключили подачу электроэнергии после ударов по энергетической инфраструктуре страны.
В Сумах и Кривом Роге применили экстренное аварийное отключение подачи электроэнергии, приводит информацию ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Звуки взрывов раздавались в центре Одессы, там начался пожар на электроподстанции, сообщил телеканал «Киев». По данным украинского «Пятого канала», взрывы с последующим отключением света раздались также в Кировоградской и Николаевской областях.
В частности, во всей Одессе остановился электротранспорт. В городе обесточены все насосные станции и резервные линии. Предприятие «Инфоксводоканал» сообщило, что электричества нет во всем городе, пишет «Московский комсомолец».
По сообщениям украинских СМИ, нет света и воды в Житомирской области. Также взрывы прогремели во Львовской области, в Харькове и Тернополе.
В «Укрэнерго» подтвердили, что есть значительные повреждения энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим в некоторых регионах начались аварийные отключения света, передает RT.
«Украинские железные дороги» также сообщили о задержке в движении поездов из-за перебоев с электроснабжением.
Глава городской администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что из-за разрушений в энергетической инфраструктуре Украины возможны масштабные отключения света. «Заряжайте павербанки, делайте запасы воды, руководители предприятий всех форм собственности – отпустите людей домой», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога, в Харьковской и Полтавской областях начали работать ПВО.
В США предупредили о риске войны с Россией из-за политики НАТО
Обозреватель American Conservative Дреер: «Затыкание ртов» несогласным с политикой НАТО может привести к войне с Россией
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Практика «затыкания ртов» несогласным с политикой НАТО и противникам военной помощи Украине может привести к расширению конфликта на Украине до глобальных масштабов и войне с Россией, выразил мнение обозреватель American Conservative Род Дреер.
Автор статьи выразил уверенность, что мировым элитам совершенно невыгодно мирное урегулирование конфликта на Украине, поэтому каждый, кто выступает против продолжения поддержки Киева, сразу же подвергается критике. Обозреватель посетовал, что несогласным с политикой НАТО «затыкают рты», что, по его мнению, может привести к катастрофе и глобальному конфликту, как это случилось когда-то между США и странами Ближнего Востока, передает РИА «Новости».
Накануне Турция призвала Запад и Россию заключить новую сделку по безопасности. Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что Запад не готов на прекращение конфликта на Украине.
В Госдуме оценили инициативу о возможных ограничениях для уехавших от мобилизации россиян
Депутат Морозов: Ограничения должны коснуться лишь тех уехавших граждан, которые ведут борьбу против России
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Россияне, не совершившие противоправных действий, не должны подвергаться санкциям со стороны государства. Более того, мы ждем обратно тех граждан, кто готов работать на благо России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее сенатор Андрей Клишас заявил о возможных ограничениях для уехавших от мобилизации россиян.
«Безусловно, инициатива коллеги Клишаса об ограничениях для уехавших россиян заслуживает поддержки. Но, как мне кажется, помимо уже озвученных мер, в нее необходимо встроить еще целый комплекс вопросов, которые придется вдумчиво прорабатывать», – сказал депутат Госдумы Олег Морозов.
«Крайне важно рассмотреть вопрос ограничения на въезд в Россию, если для этого есть необходимые правовые основания. Например, если уехавший гражданин использовал свой отъезд для публичной политической деятельности и высказываний, которые вредят нашей стране», – убежден парламентарий.
«Однако ограничения никоим образом не должны коснуться тех, кто не преступал закон и не наносил ущерб России ни словом, ни делом. Аналогичным образом стоит работать и с бизнесом. Но возникают вопросы к тем работодателям, чьи сотрудники уехали из России и продолжают работать удаленно, получая зарплату. Приемлемость таких действий на их совести», – добавил он.
Рассуждая о возможных преференциях для возвращения уехавших граждан, депутат подчеркнул, что «те, кто уехал, не преследуя политических целей, могут вернуться в любой момент». «Но я не считаю нужным создавать для них какие-то персональные привилегии», – сказал он.
«С другой стороны, привлечение всех высококлассных специалистов для работы в стратегически важных для страны отраслях должно быть государственной задачей. Мы обязаны создавать условия для того, чтобы профессионалы хотели вернуться в Россию. Причем не важно, как давно они живут за границей», – заключил Морозов.
Ранее сенатор Андрей Клишас в интервью «Ведомостям» заявил о возможных ограничениях для уехавших россиян. По его словам, власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для граждан, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.
Позднее Клишас сообщил, что законопроектов о возможном принятии ограничительных мер к уехавшим во время мобилизации россиян нет. Он заверил, что покинувшие страну граждане продолжают работать дистанционно в российских компаниях.
Напомним, в Госдуму была внесена президентская поправка к законопроекту о гражданстве, согласно которой за создание угрозы безопасности России или дискредитацию ее Вооруженных сил человек может лишиться приобретенного гражданства.
Названа предварительная причина массовой гибели тюленей в Дагестане
Глава Росприроднадзора Радионова заявила, что тюлени в Дагестане могли погибнуть из-за кислородного голодания
Тюлени, которых обнаружили мертвыми на побережье Каспийского моря в Дагестане, по предварительным данным, могли погибнуть из-за гипоксии, вызванной выбросом природного газа, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Радионовой, ученые изучают причину массовой гибели тюленей в Дагестане, по предварительным данным, у тюленей было кислородное голодание, механических повреждений от рыболовных сетей нет, передает ТАСС.
Также глава Росприроднадзора заявила, что гипоксию – кислородное голодание – вызвал выброс природного газа, пока это основная версия ученых.
По ее словам, загрязнения воды не были зафиксированы, острых отравлений у животных нет, результаты проб будут получены к концу недели.
Радионова напомнила, что за последние два года фиксируется второй массовый случай гибели тюленей, в 2020 году на территории Азербайджана и Дагестана погибли две тысячи тюленей.
Ранее в Минприроды региона сообщили, что на побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили уже 2,5 тыс. мертвых тюленей.
Global Times: ОПЕК+ может обнулить эффект потолка цен на нефть из России
Страны ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией могут прийти к соглашению по сокращению добычи нефти, чтобы оставить мировые цены на определенном уровне, в этом случае потолок цен на нефть из России не даст желаемого эффекта, пишет китайское государственное издание Global Times.
Так, аналитики считают, что влияние ограничений цены на прямую торговлю нефтью между Россией и ЕС практически ничтожно. Как заметил младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун, Москва в любом случае совершит ответный шаг на дипломатическом уровне, чтобы не потерять возможность определять цены на энергоносители, передает РИА «Новости».
По словам эксперта, причиной тому является замораживание торговых отношений между двумя сторонами, в то время как Запад намерен повлиять на экспорт российской нефти и переговоры о ценах с третьими сторонами.
При этом Хун добавил, что в случае, если цена еще больше упадет до 30 долларов, Москва может решить сократить добычу, а это, в свою очередь, повлечет рост мировых цен на нефть.
Другие эксперты издания уверены в том, что страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией договорятся сократить добычу для поддержания стабильности мировых цен. Таким образом, резюмирует Хан, введенный потолок цен на нефть останется лишь дипломатической пропагандой.
Тем временем французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в вопросах установления цены на энергоносители ЕС и США разошлись во мнениях.
С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.
Осужденный в ДНР британский наемник Пиннер вновь прибыл на Украину
Воевавший за украинскую сторону британский наемник Шон Пиннер, приговоренный в ДНР к смертной казни и возвращенный домой после обмена, вновь появился на Украине, пишут СМИ.
Пиннер заявил, что не намерен уходить на передовую, это он пообещал матери и взрослому сыну, но пояснил, что планирует помогать украинской супруге Ларисе, работающей в благотворительной организации, передает ТАСС со ссылкой на газету Sun.
Пиннер прибыл на украинскую территорию менее чем через 10 недель с момента возвращения в Британию.
Также на Украину захотел вернуться и другой приговоренный к смертной казни в ДНР наемник из Британии – Эйден Эслин. Он заявил, что будет снимать видео для своего блога.
Минобороны: ВСУ пытались атаковать военные аэродромы РФ советскими беспилотниками
Минобороны подтвердило налет украинских беспилотников на военные аэродромы
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Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ, также несколько человек получили легкие ранения.
Нападение произошло на военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, трое военнослужащих технического состава получили смертельные ранения, говорится в Telegram-канале ведомства. Еще четверо получили ранения, их доставили в медицинские учреждения, там им оказывается медицинская помощь.
Российские ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Ведомство отмечает, что нанести удар пытались реактивными беспилотниками советского производства. Атака производилась для того, чтобы вывести из строя самолеты Дальней авиации.
Киевским властям не удалось прервать боевую работу авиации, и около 15.00 мск по системе военного управления и объектам оборонного комплекса, узлам связи, энергетики и воинских частей ВСУ был нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Всего было поражено 17 объектов.
В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий
Ранее СМИ писали, что в Саратовской области беспилотник напал на аэродром и упал на взлетно-посадочной полосе, повредив два самолета. Кроме того, на аэродроме под Рязанью после взрыва бензовоза погибли три человека.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что главе государства доложили о происшествиях.