Путин объявил победителя в номинации «Волонтер года»

Путин на форуме «Мы Вместе» вручил награду волонтеру года

Президент России Владимир Путин в Международный день добровольцев принял участие в церемонии вручения премии «Мы вместе» и вручил награду победителю в номинации «Волонтер года».

Глава государства наградил победителя в номинации «Волонтер года». Им стал руководитель исполкома Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко. Получив награду из рук главы государства, Тараненко поблагодарил его и всех граждан страны «за поддержку волонтерского движения, за поддержку Донбасса и за то, что мы наконец-то дома», передает ТАСС.

«Эта награда, действительно, доказательство того, что мы на правильном пути, мы совершаем правильные поступки, делаем правильные дела. Я неспроста говорю «мы», потому что это заслуга не только моя, это заслуга большой команды», – отметил победитель и поименно перечислил своих коллег, назвав их настоящими патриотами.

Путин и Тараненко вместе ушли со сцены, при этом президент приобнял волонтера.

Церемония вручения наград состоялась в первый день одноименного форума волонтеров, который будет проходить в Манеже до 7 декабря. Премия присуждается за вклад в достижение национальных целей развития РФ до 2030 года. Основной ее задачей является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских волонтеров с Днем добровольца, назвав их «целой огромной армией».