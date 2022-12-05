Путин: В России огромная армия волонтеров

Президент России Владимир Путин в понедельник поздравил российских волонтеров с Днем добровольца, назвав их «целой огромной армией».

«Наши волонтеры, а их более 21 млн человек – это более 15% нашей страны, это целая армия, огромная армия», – сказал глава государства, выступая на форуме «Мы вместе», передает ТАСС.

Путин добавил, что волонтеры, добровольно отправившиеся помогать людям в зоне специальной военной операции, должны быть известны всей стране и достойны самых высоких наград.

«Достойных среди волонтеров очень много. С началом той же самой специальной военной операции многие из вас напрямую, чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям там на месте. Рискуя своим здоровьем и жизнью, помогали другим людям. Удивительно, ведь это не обязаловка какая-то. Люди поехали по зову сердца», – поделился он.

Как считает глава государства, имена таких людей должна знать вся страна. «И, конечно, они заслуживают самых высоких наград», – уверен Путин.

Президент выразил благодарность российским волонтерам за поддержку участвующих в СВО военнослужащих и их семей.

«Вы поддерживаете наших ребят, которые в рамках СВО выполняют важнейшие задачи по защите людей в Донбассе и в Новороссии, вносят свой вклад в борьбу с неонацизмом», – сказал он.

«Я хочу сказать, что абсолютно востребованной является ваша помощь семьям ребят, их родителям, женам, детям. Низкий вам за это поклон. Спасибо большое», – обратился президент к волонтерам.

Напомним, в Москве проходит вручение премии #Мывместе.