В Москве состоялось вручение премии #Мывместе

В первой номинации «Помощь людям», которая включает проекты, направленные на улучшение благополучия наиболее уязвимых категорий граждан, лауреатами стали организатор проекта «Я все смогу, я все сумею» Марат Ильясов из Татарстана и руководитель проекта «Бал цветов» Марина Гусева из Кемерова. Победителем в номинации стал основатель проекта «Выжить без мамы» Артем Азаров из Воронежа.

Лауреатом международного трека номинации стал член организации «Международная сеть студентов за мир» Пауль Ривера из Перу, он представил проект «Школа лидеров», борющихся за мир, передает РАПСИ.

На церемонии Азаров сказал, что для него большой честью является стать победителем в номинации. «Это наша общая победа с моей командой. Хочу передать привет и ваши аплодисменты нашим няням, которые помогают детям. Я хочу, чтобы мы с вами объединялись для решения проблем и давали возможность детям, которых бросают и перестают любить близкие люди, чтобы их жизнь была чуть теплее. Вместе с детьми наши няни проходят страшные операции, болезни, они принимают этих детей и учат жить заново», – подчеркнул он.

Победителем в номинации «Лидеры социальных изменений» стала корпорация Росатом. В номинации «Здоровье нации», которую вручала зампред правительства Татьяна Голикова, победителем стал проект «Центр паллиативной помощи – хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых» из Красноярска.

Международное премия #МЫВМЕСТЕ организована для НКО, бизнеса и добровольцев. Награду лучшим вручает президент России. Премия является продолжением одноименной акции взаимопомощи и наследие Всероссийского конкурса «Доброволец России». В этом году на премию было подано рекордное количество заявок.