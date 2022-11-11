За традиционные ценности мы боремся сами с собой

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11 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 10:06  |  vz.ru
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Российская нефть нашла свободный от санкций маршрут

По Северному морскому пути пустили российскую нефть Rosatom/Global Look Press
Россия второй раз в истории отправила свою нефть в Китай по Северному морскому пути. Нефтяное эмбарго ЕС, которое вступит в силу через месяц, делает этот маршрут более привлекательным. Он короче и быстрее, и главное – свободен от западных санкций. Сможет ли Севморпуть стать спасением для российской нефти?  Подробности...
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Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.  Подробности...
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Сухопутный коридор в Крым получает новое стратегическое значение

ВСУ намерены покуситься на сухопутный коридор в Крым Михаил Воскресенский/РИА Новости
Отвод российских войск с правого берега Днепра в Херсонщине создает новые риски для транспортной артерии, которая по своей значимости не уступает Крымскому мосту. Речь идет о сухопутном коридоре, связывающем полуостров с северо-восточной частью Новороссии. О каких именно рисках идет речь и каким образом ВС России могут их нивелировать?  Подробности...
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Антисоветское варварство доводит до крайностей русских политиков Латвии

Александр Барташевич (слева) и Андрей Элксниньш не поступились своими убеждениями flickr.com/saeima,
Aleksandrs Bartaševičs/YouTube
В Латвии все же нашлись представители властей, пусть и муниципальных – которые высказались резко против проходящей в стране вакханалии. Речь идет о постоянном сносе советских памятников. Более того, один из них даже признал Крым российским. Что это за люди, почему они так отстаивают свои убеждения и что им теперь за это грозит? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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За традиционные ценности мы боремся сами с собой

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей следует понимать не как план охраны нашей уютной крепости, в которой всё хорошо, а как план освобождения наших территорий. Подробности...

Польша открыла охоту на «русских шпионов»

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польские власти предлагают ввести в Уголовный кодекс новый вид преступления – «непреднамеренный шпионаж». До «мыслепреступления» в стиле романа «1984» остаётся не так уж много. Подробности...

Те, кто уехал – воюют сами с собой

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
После февраля 2022 года некоторые, стремящиеся сохранить свою жизнь и принципы, решили уехать за границу – подальше от одной битвы, не подразумевая о том, что рискуют оказаться в другой. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Россия обязана вернуться в Херсон

Выборы в Конгресс: победили не те

Дефицит лекарств на Западе

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Игорь Караулов

    За традиционные ценности мы боремся сами с собой

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		11 ноября 2022, 09:44

    Подписан указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Проект указа был опубликован почти год назад. Затем началась СВО, работа над «Основами», видимо, притормозилась, и вот теперь они наконец-то утверждены. 

    Это не означает, что «Основы» приобрели силу закона, который все с данного момента обязаны исполнять. Такой документ не может иметь прямого действия, однако понятно, что все последующие законодательные нововведения, затрагивающие тему ценностей, должны быть с ним согласованы.

    «Основы» предлагают нам определенную картину мира. Эта картина дуалистична, в ней разворачивается непримиримая борьба двух сил. С одной стороны, традиционные ценности, а с другой – деструктивная идеология.  

    В «Основах» приведен список традиционных ценностей. К ним отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Можно сказать, что этот список отражает требования здравого смысла. Хотя мне, например, кажется, что высокие нравственные идеалы могут пониматься противоречивым образом: например, для одних они воплощены в русских монархах, а для других – в декабристах. Но это уже тонкости.

    В документе инвентаризирована и деструктивная идеология – то, с чем предлагается бороться. Вот ее приметы: культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, нивелирование естественного продолжения жизни, созидательного труда, вклада России в мировую культуру, разрушение семьи путем пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и т. п. Может сложиться впечатление, что традиционные ценности у нас капитально укоренены, тогда как деструктивная идеология в стране распространяется главным образом благодаря внешнему влиянию. Но в действительности мы боремся за традиционные ценности сами с собой. Да, приведенный в «Основах» перечень – это то, что каждый из нас желал бы видеть в других людях. Альтруист всегда симпатичнее эгоиста, а примерному семьянину и многодетному отцу всегда будет больше доверия, чем одинокому алкоголику. Но много ли мы встречаем в жизни таких замечательных людей, в которых воплощено хотя бы большинство традиционных ценностей?

    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

    Деструктивная идеология в нашей стране тоже, к сожалению, имеет свои корни. В 90-е годы деструктивная идеология если и не была официальной идеологией государства, то по крайней мере свободно распространялась с помощью СМИ, рекламы, кино и других видов искусства.

    Именно тогда высшим мерилом человека был объявлен личный материальный успех, а на любого бессребреника смотрели как на сумасшедшего. Именно тогда обесценился институт семьи, и нувориши в массовом порядке меняли своих старых жен на новые модели, в то время как обнищавшее большинство часто откладывало рождение детей до лучших времен. Именно тогда было принято в голос смеяться над любыми проявлениями патриотизма, а армия на годы стала в основном объектом разграбления и растаскивания. Наконец, с какой непреклонностью отрицался тогда вклад России в мировую цивилизацию! Всякий намек на культурную самобытность объявлялся «совком», и отечественная культура превратилась в одну сплошную франшизу, поток подделок под западное и поделок в западном духе.

    По сути, «Основы» следует понимать не как план охраны нашей уютной крепости, в которой всё хорошо и ладно, от полчищ мутантов и зомби, а как план освобождения наших территорий, уже занятых этими малоприятными существами. При этом в тексте не идет речь о консерватизме; нам нечего консервировать, нам предстоит заново в себе эти традиционные ценности отрастить, чтобы страна получила возможность развиваться. Не будет страна развиваться без расширенного воспроизводства населения, без повышения престижа труда, без альтруизма и коллективизма.

    Было бы наивно видеть в каких-то элементах деструктивной идеологии прогресс, который не остановить. Нет никакого прогресса в пороке; история всех известных пороков насчитывает тысячелетия. Нет никакого прогресса в разрушении социальных структур, на которых держится нормальная жизнь общества. Равно как и технический прогресс не привязан к разрушению социума, сколько бы ни пытались нам доказывать, что высокие технологии невозможны без мальчиков и девочек со стертыми признаками пола, у которых нет ни родины, ни желания продолжить свой род.

    «Все прогрессы реакционны, если рушится человек», – эти слова Андрея Вознесенского цитировались, наверное, миллионы раз. Но сегодня можно сказать, что любые технические новшества – от электронных систем госуслуг до гиперзвукового оружия – окажутся бесполезными и бессмысленными, если не будет восстановлена прочная социальная ткань. Всем, кто заинтересован в ее восстановлении, я бы рекомендовал изучить текст «Основ», потому что этот документ может послужить опорой для самых разных общественных инициатив. 

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