За традиционные ценности мы боремся сами с собой

Подписан указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Проект указа был опубликован почти год назад. Затем началась СВО, работа над «Основами», видимо, притормозилась, и вот теперь они наконец-то утверждены.

Это не означает, что «Основы» приобрели силу закона, который все с данного момента обязаны исполнять. Такой документ не может иметь прямого действия, однако понятно, что все последующие законодательные нововведения, затрагивающие тему ценностей, должны быть с ним согласованы.

«Основы» предлагают нам определенную картину мира. Эта картина дуалистична, в ней разворачивается непримиримая борьба двух сил. С одной стороны, традиционные ценности, а с другой – деструктивная идеология.

В «Основах» приведен список традиционных ценностей. К ним отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Можно сказать, что этот список отражает требования здравого смысла. Хотя мне, например, кажется, что высокие нравственные идеалы могут пониматься противоречивым образом: например, для одних они воплощены в русских монархах, а для других – в декабристах. Но это уже тонкости.

В документе инвентаризирована и деструктивная идеология – то, с чем предлагается бороться. Вот ее приметы: культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, нивелирование естественного продолжения жизни, созидательного труда, вклада России в мировую культуру, разрушение семьи путем пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и т. п. Может сложиться впечатление, что традиционные ценности у нас капитально укоренены, тогда как деструктивная идеология в стране распространяется главным образом благодаря внешнему влиянию. Но в действительности мы боремся за традиционные ценности сами с собой. Да, приведенный в «Основах» перечень – это то, что каждый из нас желал бы видеть в других людях. Альтруист всегда симпатичнее эгоиста, а примерному семьянину и многодетному отцу всегда будет больше доверия, чем одинокому алкоголику. Но много ли мы встречаем в жизни таких замечательных людей, в которых воплощено хотя бы большинство традиционных ценностей?

Деструктивная идеология в нашей стране тоже, к сожалению, имеет свои корни. В 90-е годы деструктивная идеология если и не была официальной идеологией государства, то по крайней мере свободно распространялась с помощью СМИ, рекламы, кино и других видов искусства.

Именно тогда высшим мерилом человека был объявлен личный материальный успех, а на любого бессребреника смотрели как на сумасшедшего. Именно тогда обесценился институт семьи, и нувориши в массовом порядке меняли своих старых жен на новые модели, в то время как обнищавшее большинство часто откладывало рождение детей до лучших времен. Именно тогда было принято в голос смеяться над любыми проявлениями патриотизма, а армия на годы стала в основном объектом разграбления и растаскивания. Наконец, с какой непреклонностью отрицался тогда вклад России в мировую цивилизацию! Всякий намек на культурную самобытность объявлялся «совком», и отечественная культура превратилась в одну сплошную франшизу, поток подделок под западное и поделок в западном духе.

На эту тему

По сути, «Основы» следует понимать не как план охраны нашей уютной крепости, в которой всё хорошо и ладно, от полчищ мутантов и зомби, а как план освобождения наших территорий, уже занятых этими малоприятными существами. При этом в тексте не идет речь о консерватизме; нам нечего консервировать, нам предстоит заново в себе эти традиционные ценности отрастить, чтобы страна получила возможность развиваться. Не будет страна развиваться без расширенного воспроизводства населения, без повышения престижа труда, без альтруизма и коллективизма.

Было бы наивно видеть в каких-то элементах деструктивной идеологии прогресс, который не остановить. Нет никакого прогресса в пороке; история всех известных пороков насчитывает тысячелетия. Нет никакого прогресса в разрушении социальных структур, на которых держится нормальная жизнь общества. Равно как и технический прогресс не привязан к разрушению социума, сколько бы ни пытались нам доказывать, что высокие технологии невозможны без мальчиков и девочек со стертыми признаками пола, у которых нет ни родины, ни желания продолжить свой род.

«Все прогрессы реакционны, если рушится человек», – эти слова Андрея Вознесенского цитировались, наверное, миллионы раз. Но сегодня можно сказать, что любые технические новшества – от электронных систем госуслуг до гиперзвукового оружия – окажутся бесполезными и бессмысленными, если не будет восстановлена прочная социальная ткань. Всем, кто заинтересован в ее восстановлении, я бы рекомендовал изучить текст «Основ», потому что этот документ может послужить опорой для самых разных общественных инициатив.