Пять мыслителей, которых цитировал Путин

Пронырливые конспирологи, эксперты «про всё», начали анализировать речь Путина перед участниками клуба «Валдай», когда еще не закончилась трансляция. Критерии использовали самые разные. Допустим, сколько раз президент произнес слово «Украина» или каким проблемам отдан приоритет: внутри- или внешнеполитическим?

Временная дистанция, отделяющая нас от этого события, позволяет отказаться от поспешных оценок. Обратим внимание на ту часть выступления, которую обычно воспринимают как дополнительную нагрузку – на цитаты.

В каких случаях их, как правило, используют? Когда хотят подтвердить правильность своих умозаключений ссылкой на бесспорный авторитет. Или же когда цитируемый дал блистательную, неожиданную, ухватывающую самую суть, остроумную формулировку. Редко, но бывает, что первый и второй случаи совпадают. Цитаты, использованные в речи, президент выделил особо, поблагодарив своих помощников за то, что нашли именно эти тезисы. Кажется, это первый случай, когда глава государства публично признаёт: текст его программной речи – результат коллективного труда.

Тем интереснее приглядеться к каждой цитате, попробовать понять, что за ней стоит. В основной речи (не будем рассматривать ответы на вопросы, это другой жанр) Путин процитировал пятерых авторов – четверых назвал по имени, про пятого сказал: «говоря словами классика». Вряд ли зарубежные участники клуба «Валдай» догадались без подсказки, кого имел в виду президент, а вот люди, учившиеся еще в советской школе, поняли сразу: «классик» – Ленин.

Итак, пять мыслителей, трое из которых были еще и писателями: Солженицын, Достоевский, Зиновьев, Данилевский, Ленин. Всех авторов, кроме, пожалуй, Владимира Ильича, часто вспоминали в годы перестройки – годы бурных общественных дискуссий. Четверо – консерваторы, критики западной демократии, пятый – революционер, которого с остальными роднит одно: неприятие уродств буржуазного строя.

Парад цитат открывает Александр Исаевич Солженицын со своей знаменитой, как сказал Путин, гарвардской речью. Что ж, речь, действительно, памятная – после нее значительная часть прессы «свободного мира» принялась травить «вермонтского изгнанника». За что? Ну хотя бы за фразу, процитированную Путиным, о «западном непонимании сущности остальных миров»: «длящееся ослепление превосходства поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем...». Короткая пауза – и вздох нашего президента: «1978 год. Ничего не поменялось».

Дальше черед Фёдора Михайловича Достоевского. Из всего наследия выбран провидческий роман «Бесы» – для русского либерального общества неприемлемый «вымысел», «бред», «фантазии литератора». Каким видели будущее русские (и европейские!) подпольщики-революционеры, предшественники радикалов-террористов? «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» – и далее: «Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями». Пророчество стало реальностью. «Вот к этому и приходят наши западные оппоненты», – замечает Путин.

Подтвердить выводы президента России призвана и следующая цитата – из книги русского философа Александра Александровича Зиновьева «Логическая социология». Путин вспоминает мысль Зиновьева, высказанную более 20 лет назад: для выживания западной цивилизации на достигнутом ею уровне «необходима вся планета как среда существования, необходимы все ресурсы человечества». Процитировав, Путин тут же комментирует: «Они на это и претендуют, всё так и есть». За рамками цитаты утверждение Зиновьева: «Запад стремится к объединению человечества в единый глобальный человейник не ради каких-то абстрактных идеалов» – это практический вопрос жизни и смерти. Впрочем, это и так очевидно. Кто сегодня поверит, что западные лидеры руководствуются какими-то высшими принципами, а не практическими, или, прямо сказать, шкурными интересами.

Николай Яковлевич Данилевский – четвертый автор, которого цитировал Путин. Менее известен, чем Достоевский, Солженицын и Зиновьев. Путину, очевидно, близок взгляд Данилевского на сущность прогресса: прогресс состоит не в том, чтобы идти всё в одном направлении (в таком случае он скоро бы прекратился), а в том, чтобы «исходить всё поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, во всех направлениях». «Поэтому ни одна цивилизация не может гордиться тем, чтоб она представляла высшую точку развития, в сравнении с ее предшественницами или современницами, во всех сторонах развития».

К каким умозаключениям должны привести аудиторию эти четыре цитаты – о пятой речь пойдет отдельно? Претензии Запада на гегемонию, на превосходство материальное и лидерство духовное – безосновательны. Западная цивилизация – лишь одна из нескольких, существующих на Земле.

Ради утверждения своего господства Запад готов устроить – и уже устраивает – гибридные войны, которые могут перерасти в глобальный военный конфликт.

Для этого будут использованы экстремистские группировки («бесы»), которые выступят как провокаторы, разжигая национальные, религиозные, социальные противоречия.

Одновременно под предлогом борьбы с якобы растущей агрессивностью конкурирующих цивилизаций в западных странах будут установлены режимы, подавляющие индивидуальность и отрицающие традиционные устои и ценности. Судя по тем цитатам, которые привел Путин, именно таким предстает один из сценариев возможного будущего. Перспектива нерадостная, однако, вспомним цитату «классика» – Владимира Ильича Ленина. В свое время мы наизусть заучивали ленинские признаки революционной ситуации: «верхи» не могут, «низы» не хотят.

Для чего президент решил напомнить коллективному Западу эту ленинскую мысль? Возможно, это вежливое предупреждение: революционная ситуация может перерасти в революцию, когда возникает третий признак – готовность народных масс к самым решительным действиям. Пока такого запала ни в Европе, ни в Америке нет. Но кто гарантирует, что к весне 2023-го цитата из «классика» не обернется уже не прогнозом, а диагнозом?