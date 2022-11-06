Нужно помочь Западу перейти от опьянения к похмелью

Взгляд
6 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:18  |  vz.ru
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Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Дата полного отказа ЕС от российской нефти все ближе Егор Алеев/ТАСС
Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом? Подробности...
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Финнов и шведов вынудили жить под прицелом России

Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон Vesa Moilanen/AP/ТАСС
После вступления Финляндии и Швеции в НАТО на территории этих стран могут появиться не только американские солдаты и американские военные базы, но и ядерное оружие, скорее всего, тоже американское. Тем самым жители Северной Европы обрекают себя и своих детей на довольно незавидную участь, поскольку Россия не сможет оставить такой шаг без реакции. Подробности...
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«Нам еще вместе жить». Митрополит Тихон — о единстве России и Украины

Залы выставки «Украина. На переломах эпох» Ольга Андреева
«За этим разделением и конфликтом стоят надгосударственные и бесконечно жестокие силы... для которых что афганцы, что корейцы, что украинцы – абсолютно все равно». Такими словами председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов), описал газете ВЗГЛЯД одну из идей выставки «Украина. На переломах эпох», открывающейся в Москве. Подробности...
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Грета Тунберг превращается в нового Ленина

«Мы не можем доверять элитам, которых породила капиталистическая система», - провозгласила Тунберг REUTERS/Dylan Martinez
Шведская эко-активиста Грета Тунберг призвала армию своих сторонников к свержению мировой капиталистической системы и действующих элит, ею порожденных. Это может выглядеть привлекательной трансформацией, если смотреть на Тунберг из тех стран, которые противостоят политическому Западу. Но Запад натравит «Ленина в юбке» прежде всего на Восток. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Нужно помочь Западу перейти от опьянения к похмелью

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Когда прогнившее здание западной псевдоцивилизации рухнет, мы найдем тех, с кем там еще можно разговаривать, подадим им руку и поднимем с колен. Это будет очень по-русски. Но это будет потом. Подробности...

Теракт на «Северных потоках» может подорвать нынешнюю Европу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Выяснение обстоятельств подрыва «Северных потоков» может стать настоящим расследованием века. Оно же может послужить спусковым крючком, который выпустит наружу все накопившиеся внутри Европы противоречия. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Чем жестче на Россию давить, тем более сплоченной она становится

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Народное единство для России является ключевым, самым важным фактором ее существования. Причем даже не государства, а народа и страны. Народное единство – залог нашего выживания в самом буквальном смысле этого слова. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Грета Тунберг свергает капитализм

Обсуждение: 8 комментариев

Финны и шведы как мишень для России

Иран и саудиты: будет ли война?

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Нужно помочь Западу перейти от опьянения к похмелью

    Дмитрий Орехов
    писатель
    		6 ноября 2022, 12:05

    Недавно по мировым СМИ разлетелись высказывания сенатора от Мэриленда Джейми Раскина, позиционирующего себя чуть ли не главным защитником моральных ценностей в Америке. По мнению конгрессмена, Украина демонстрирует «высокую степень толерантности», в ее вооруженных силах «представлены женщины и сексуальные меньшинства», ее борьба «воплощает демократическое будущее для всего мира». В то же время Москва – «мировой центр антифеминистской, антигейской, антитрансгендерной ненависти». Следовательно, победа Украины – «главный императив истории».

    Политический обозреватель Fox News Такер Карлсон в своем телешоу так передал суть высказываний Раскина: «Россия – православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена, независимо от того, какую цену за это заплатят США».

    Согласитесь, это не самый лучший посыл для равноправного диалога. Нет смысла предлагать ничью тому, кто собирается тебя победить. Нет смысла договариваться о мире и дружбе с теми, кто не вынашивает других планов, кроме твоего убийства.

    Да, Запад со временем может стать равноправным членом многополярного мира. Но наивно думать, что он станет таким в результате наших миролюбивых жестов. Нет, за стол переговоров сядет уже другой Запад, отказавшийся от глобального доминирования. Таким его еще предстоит сделать.

    Если воспользоваться образом преподобного Ефрема Сирина, современный Запад напоминает пса, лижущего пилу и пьянеющего от собственной крови. Тот же сенатор Раскин уже заплатил за неосторожное обращение с острым предметом – его сын Томми Раскин, студент Гарварда, гей и зоозащитник, впал в депрессию и покончил с собой в возрасте 25 лет.

    Впрочем, таких, как Джейми Раскин, немного. Большинство американцев и европейцев весьма чувствительны к зубцам пилы, которую их заставляют лизать моральные авторитеты вроде сенатора от Мэриленда. А значит, в наших интересах информировать их о том плачевном состоянии, в котором они находятся. Перед псом нужно поставить зеркало. Пусть увидит свой окровавленный язык и задумается. Кстати, наши исторические противники всегда кололи другим глаза их мнимыми и действительными ошибками.

    Как всегда рассуждали на Западе? Во всем мире должен победить западный либеральный порядок. Это значит, что любой незападной стране нужно предъявить длинный список претензий – пусть знает, как далека она от прекрасного идеала! Той же России ставили на вид и Ивана Грозного, и крепостное право, и репрессии, и тоталитаризм, и запрет гей-пропаганды. Требование было одно: измените свое настоящее и покайтесь в своем прошлом. Только тогда мы начнем разговаривать с вами о будущем.

    Мы должны действовать в той же манере, только исходить нужно из нашего образа будущего. Сформулировать наши собственные претензии к Западу. Чем больше будет этих претензий и чем серьезнее они будут обоснованы, тем лучше для нас.

    Нужно помочь западному человеку перейти от опьянения к похмелью. Это значит, что он должен столкнуться с нашим презрением. Нет, не к себе (американофобия, англофобия и германофобия, как верно заметил президент Путин, это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм), а к своим преступлениям.

    Он должен узнать, что богатство западного мира родилось в результате череды преступлений, первым из которых стало разорение Константинополя в 1204 году, когда Запад всей своей коллективной мощью обрушился на великий христианский город. Дальше были погромы обществ и цивилизаций Америки, Африки, Азии и Океании, рабство, разные виды английского, голландского, французского, бельгийского, американского и немецкого геноцида в колониях, разжигание мировых войн, нацизм... голод в Бенгалии, ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, кровавые перевороты в Индонезии, Чили и Аргентине, войны в Югославии, Ираке и Ливии, цветные революции, поставленное на поток неоколониальное ограбление стран третьего мира, безумные гендерные эксперименты.

    Западный обыватель должен узнать, что утративший свои традиции, агрессивный неоколониальный Запад выпал из числа мировых цивилизаций и уже не имеет права на равноправный диалог. Сначала нужно признать свою историческую вину и покаяться. 

    К счастью, ветер перемен на нашей стороне. В самих странах Запада, как когда-то в позднем Советском Союзе, налицо разрыв между самочувствием населения и бодрыми реляциями властей. Этот разрыв мы должны всеми силами увеличивать, демонстрируя западному обывателю дно, на котором он обретается, пока Раскин и его клоны в Евросоюзе требуют, чтобы западный человек втридорога платил за топливо, мерз в своем доме, не мылся и потуже затягивал пояса, поскольку только так якобы можно выстоять в битве с Россией.

    Когда прогнившее здание западной псевдоцивилизации рухнет, мы найдем тех, с кем там еще можно разговаривать, подадим им руку и поднимем с колен. Это будет очень по-русски. Но это будет потом, а пока длится то самое «откровенно расистское и неоколониальное ослепление превосходства», о котором говорил Путин перед Валдайским клубом, наша риторика может быть только наступательной.

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