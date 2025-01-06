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ВСУ сорвали эвакуацию из Малой Токмачки
Рогов: Украинские войска не позволили эвакуировать жителей Малой Токмачки
Украинские войска сорвали эвакуацию мирных жителей из села Малая Токмачка, несмотря на попытки российской стороны предоставить гумкоридор, рассказал председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска сорвали эвакуацию мирных жителей из села Малая Токмачка на запорожской линии фронта, передает РИА «Новости».
Рогов отметил, что в Малой Токмачке остаются десять мирных жителей. Командование российской 58-й армии пыталось обратиться к украинскому гарнизону с просьбой выпустить людей, отправив дрон с громкоговорителем. Однако, как добавил Рогов, украинские бойцы сбили дрон и продолжают удерживать население.
Он заверил, что российские войска были готовы обеспечить безопасный гуманитарный коридор для эвакуации жителей в сторону села Белогорье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье «Дозор» обвинило ВСУ в насильственной эвакуации жителей и расстрелах в зоне боевых действий на Украине. Жительница Селидово Елена Николаенко сообщила о расстреле матерей и детей украинскими военными до освобождения города российскими силами в октябре. Украинские военные сбрасывали взрывчатку на дома, сжигали их, расстреливали людей на улицах и закидывали гранаты в подвалы.