Рогов: Украинские войска не позволили эвакуировать жителей Малой Токмачки

Tекст: Александра Юдина

По его словам, украинские войска сорвали эвакуацию мирных жителей из села Малая Токмачка на запорожской линии фронта, передает РИА «Новости».

Рогов отметил, что в Малой Токмачке остаются десять мирных жителей. Командование российской 58-й армии пыталось обратиться к украинскому гарнизону с просьбой выпустить людей, отправив дрон с громкоговорителем. Однако, как добавил Рогов, украинские бойцы сбили дрон и продолжают удерживать население.

Он заверил, что российские войска были готовы обеспечить безопасный гуманитарный коридор для эвакуации жителей в сторону села Белогорье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье «Дозор» обвинило ВСУ в насильственной эвакуации жителей и расстрелах в зоне боевых действий на Украине. Жительница Селидово Елена Николаенко сообщила о расстреле матерей и детей украинскими военными до освобождения города российскими силами в октябре. Украинские военные сбрасывали взрывчатку на дома, сжигали их, расстреливали людей на улицах и закидывали гранаты в подвалы.