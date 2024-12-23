Жители Островского рассказали об обстрелах и убийствах мирных людей украинскими боевиками

Tекст: Вера Басилая

Эвакуированные граждане из Островского в ДНР рассказали о жестоких действиях со стороны Вооруженных сил Украины. Жители с ужасом вспоминают издевательства, которые им довелось пережить от украинских боевиков, и выражают благодарность российским военнослужащим за спасение, передает ТАСС.

Александр и Ольга, жители села, поделились воспоминаниями, что украинские военные палили их дома, используя дроны для наблюдения.

«Они скидывали взрывчатку и поджигали нас. В центре улицы расстреляли пятерых мирных, а четверых, спрятавшихся в подвале, убили гранатой», – рассказали они.

«У них была команда стирать села с лица земли,» – добавили жители.

Другие очевидцы, Владимир и Ольга, сообщили об обстрелах их дома украинскими боевиками. По их словам, боевики сбрасывали взрывчатку из дронов, а затем обстреливали дома из минометов.

Министерство обороны России ранее сообщало, что подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Островский в Донецкой народной республике.