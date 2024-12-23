Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.4 комментария
Жители Островского рассказали об издевательствах ВСУ
Жители Островского рассказали об обстрелах и убийствах мирных людей украинскими боевиками
Украинские военные сбрасывали взрывчатку на дома и сжигали их, расстреливали людей на улицах, закидывали гранаты в подвалы, где прятались мирные жители, рассказали жители освобожденного села Островского в Донецкой народной республике.
Эвакуированные граждане из Островского в ДНР рассказали о жестоких действиях со стороны Вооруженных сил Украины. Жители с ужасом вспоминают издевательства, которые им довелось пережить от украинских боевиков, и выражают благодарность российским военнослужащим за спасение, передает ТАСС.
Александр и Ольга, жители села, поделились воспоминаниями, что украинские военные палили их дома, используя дроны для наблюдения.
«Они скидывали взрывчатку и поджигали нас. В центре улицы расстреляли пятерых мирных, а четверых, спрятавшихся в подвале, убили гранатой», – рассказали они.
«У них была команда стирать села с лица земли,» – добавили жители.
Другие очевидцы, Владимир и Ольга, сообщили об обстрелах их дома украинскими боевиками. По их словам, боевики сбрасывали взрывчатку из дронов, а затем обстреливали дома из минометов.
Министерство обороны России ранее сообщало, что подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Островский в Донецкой народной республике.