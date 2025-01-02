Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».0 комментариев
Подполье сообщило о расстрелах мирных жителей в прифронтовых зонах
Представители подполья заявили о насильственной эвакуации и расстрелах ВСУ
Подполье «Дозор» обвинило ВСУ в насильственной эвакуации жителей и расстрелах в зоне боевых действий на Украине.
Киевские власти продолжают эвакуацию жителей прифронтовых зон, однако поступают тревожные сообщения о жестоких действиях со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС. Представители подполья под названием «Дозор» утверждают, что при отходе украинские военные якобы закидывают гранаты в подвалы, где прячутся мирные жители, и расстреливают их. Эти действия объясняются тем, что военные считают жителей сепаратистами.
Эвакуация населения, по словам представителей подполья, осуществляется насильно, а мужчины при этом направляются в территориальные центры комплектования. Особое внимание уделяется эвакуации детей, однако, по утверждению источника, процесс усложнен коррупцией: вопрос может быть решен за деньги, и стоимость эвакуации составляет от 1500 гривен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Селидово Елена Николаенко сообщила о расстреле матерей и детей украинскими военными до освобождения города российскими силами в октябре. Украинские военные сбрасывали взрывчатку на дома, сжигали их, расстреливали людей на улицах и закидывали гранаты в подвалы, где прятались мирные жители, в селе Островское в Донецкой народной республике.