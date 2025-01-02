Представители подполья заявили о насильственной эвакуации и расстрелах ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Киевские власти продолжают эвакуацию жителей прифронтовых зон, однако поступают тревожные сообщения о жестоких действиях со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС. Представители подполья под названием «Дозор» утверждают, что при отходе украинские военные якобы закидывают гранаты в подвалы, где прячутся мирные жители, и расстреливают их. Эти действия объясняются тем, что военные считают жителей сепаратистами.

Эвакуация населения, по словам представителей подполья, осуществляется насильно, а мужчины при этом направляются в территориальные центры комплектования. Особое внимание уделяется эвакуации детей, однако, по утверждению источника, процесс усложнен коррупцией: вопрос может быть решен за деньги, и стоимость эвакуации составляет от 1500 гривен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Селидово Елена Николаенко сообщила о расстреле матерей и детей украинскими военными до освобождения города российскими силами в октябре. Украинские военные сбрасывали взрывчатку на дома, сжигали их, расстреливали людей на улицах и закидывали гранаты в подвалы, где прятались мирные жители, в селе Островское в Донецкой народной республике.