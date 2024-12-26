Елена Николаенко обвинила ВСУ в расстреле матери и ребенка в Селидово

Tекст: Денис Тельманов

Украинские военнослужащие перед освобождением города Селидово в ДНР российскими силами расстреляли мать с ребенком, рассказала Елена Николаенко. По ее словам, инцидент произошел в начале октября, когда мать и сын шли по тропинке, где украинские военные вели огонь по мирным жителям, передает РИА «Новости».



Николаенко отметила, что украинские военнослужащие не щадили никого, стреляли по всем, включая детей, пожилых и женщин. Мать, пытаясь укрыть своего сына, была убита, а ребенок, которому было 12-13 лет, также погиб. На следующий день сосед попытался добраться до тел, но солдаты ВСУ также застрелили его.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял о многочисленных свидетельствах военных преступлений ВСУ против мирных жителей в Селидово. По его словам, за два дня до прихода российских сил украинские военные и польские наемники начали расстреливать гражданских, пытаясь обвинить в этом Россию.

Очевидцы, предоставившие показания, утверждают, что ВСУ заходили в квартиры и убивали семьи, пенсионеров и женщин. Следственные органы документируют и расследуют эти случаи. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность фиксации преступлений киевского режима против мирного населения и наказания виновных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители освобожденного села Островского в Донецкой народной республике рассказали, что украинские военные сбрасывали взрывчатку на дома, сжигали их, расстреливали людей на улицах и закидывали гранаты в подвалы, где прятались мирные жители.

Также сообщалось, что иностранные наемники участвовали в первых штурмовых группах во время нападения на Суджанский район Курской области в августе, и в деревнях фиксировались случаи расстрелов и насилия. Военнослужащий Украины рассказал, что по приказу командира двое мирных жителей были расстреляны в Курской области, согласно его показаниям под допросом.