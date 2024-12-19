Военные Украины расстреляли двух мирных жителей Курской области по приказу командира

Tекст: Денис Тельманов

Украинские военные расстреляли двух мирных жителей в Курской области, сообщает ТАСС. Об этом рассказал взятый в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины Максим Марченко. Он заявил, что приказ поступил от командира их взвода после того, как они заняли позиции в населенном пункте.



Марченко отметил, что их командир, известный под прозвищем Тайсон, отдал распоряжение расстреливать всех, кто разговаривает на русском языке. Он также добавил: «Я знаю, что убили двоих человек». Его показания были записаны на видео, которое находится в распоряжении ТАСС.

Дополнительно, ранее военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, также находящийся в плену, сообщил, что получил приказ от украинского командования переодеваться в российскую военную форму и устраивать нападения на мирных жителей Курской области. Видеозапись с его признанием предоставлено Министерством обороны России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Суджи в Курской области сообщила, что украинские военные попытались дважды изнасиловать ее 14-летнюю дочь, но обе попытки были предотвращены благодаря ее бдительности и решительности. Более ста мирных жителей города Селидово в ДНР погибли при отходе Вооруженных сил Украины, сообщил председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев. В Курской области украинские боевики убили 21-летнюю девушку-волонтера и водителя, которые развозили обеды местным жителям.

