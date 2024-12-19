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    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Безопасность государства важнее доходов от мигрантов

    За один год мы имеем уже второй теракт, где украинские спецслужбы вербуют трудовых мигрантов из Средней Азии в качестве исполнителей. «Крокус» – и вот теперь убийство генерала Кириллова.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские и армяне всегда разговаривают о главном

    Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.

    15 комментариев
    19 декабря 2024, 05:29 • Новости дня

    Пленный ВСУ: украинские военные убили двух жителей в Курской области

    Военные Украины расстреляли двух мирных жителей Курской области по приказу командира

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий Украины рассказал, что по приказу командира двое мирных жителей были расстреляны в Курской области, согласно его показаниям под допросом.

    Украинские военные расстреляли двух мирных жителей в Курской области, сообщает ТАСС. Об этом рассказал взятый в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины Максим Марченко. Он заявил, что приказ поступил от командира их взвода после того, как они заняли позиции в населенном пункте.

    Марченко отметил, что их командир, известный под прозвищем Тайсон, отдал распоряжение расстреливать всех, кто разговаривает на русском языке. Он также добавил: «Я знаю, что убили двоих человек». Его показания были записаны на видео, которое находится в распоряжении ТАСС.

    Дополнительно, ранее военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, также находящийся в плену, сообщил, что получил приказ от украинского командования переодеваться в российскую военную форму и устраивать нападения на мирных жителей Курской области. Видеозапись с его признанием предоставлено Министерством обороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Суджи в Курской области сообщила, что украинские военные попытались дважды изнасиловать ее 14-летнюю дочь, но обе попытки были предотвращены благодаря ее бдительности и решительности. Более ста мирных жителей города Селидово в ДНР погибли при отходе Вооруженных сил Украины, сообщил председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев. В Курской области украинские боевики убили 21-летнюю девушку-волонтера и водителя, которые развозили обеды местным жителям.

    18 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Орбан ответил на оскорбления Зеленского

    Орбан заявил, что Венгрия не будет реагировать на провокации со стороны Зеленского

    Орбан ответил на оскорбления Зеленского
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна не будет отвечать на провокации президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о ненужности венгерского посредничества в урегулировании конфликта на Украине и отвергшего предложения Будапешта о рождественском перемирии.

    «Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Примите или отклоните его. Это ваша ответственность», – написал Орбан в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Зеленский на встрече с общественностью во Львове подчеркнул, что Киеву нужны прямые отношения с США, среди ненужных стран он привел Венгрию. «Нам не нужны такие страны, которые сегодня хотят, как, например, Венгрия, как премьер-министр [Венгрии Виктор] Орбан [стать посредником]. Не выйдет, я его не пущу, и таких, как он», – сказал глава Украины, передает ТАСС.

    Ранее Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной, однако Киев отказался от этих инициатив. Москва же выразила одобрение инициативам Орбана по обмену пленными между Россией и Украиной и даже направила Будапешту списки для обмена пленными.

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    18 декабря 2024, 18:17 • Новости дня
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова будут ликвидированы главари киевского режима
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова будут ликвидированы главари киевского режима
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов и его помощник, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Слуцкий подчеркнул, что Россия не оставит без ответа теракт, в котором погибли генерал Кириллов и его помощник, передает РИА «Новости». По его словам, российская сторона ликвидирует главарей киевского режима.

    «Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», – сказал Слуцкий.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    18 декабря 2024, 16:16 • Видео
    Украина готовит новое наступление?

    Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

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    18 декабря 2024, 11:00 • Новости дня
    В Совфеде назвали безобразием реакцию секретариата ООН на убийство генерала Кириллова

    Сенатор Джабаров: Реакция секретариата ООН на убийство Кириллова – безобразие

    В Совфеде назвали безобразием реакцию секретариата ООН на убийство генерала Кириллова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Секретариат ООН стал полностью ручным и послушным органом в руках Запада. Поэтому теракты против россиян в условиях гражданской жизни для них становятся нормальными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее ООН отказалась осудить теракт против начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова.

    «Реакция секретариата ООН – просто безобразие. Организация, которая должна всячески бороться с терроризмом, призывать страны к войне с этим злом XXI века, по сути, считает, что произошедшее на Рязанском проспекте – нормально», – рассказал Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Убийство Кириллова произошло не на поле боя, где стреляют и открыто воюют друг с другом. Этот теракт – подлый удар в спину. Поэтому такая реакция со стороны ООН совершенно неприемлема и не украшает эту организацию. Это также говорит о том, что секретариат во многом стал ручным и послушным органом в руках Запада, и прежде всего – США», – добавил парламентарий.

    «Между тем, вопрос по поводу убийства Кириллова будет поднят на ближайшем заседании Совбеза ООН, а это высший орган организации. Там мы и узнаем, отразил ли Дюжаррик позицию генсека, или нет. Сейчас его слова воспринимать, как точку зрению Антониу Гутерриша, нельзя», – заключил он.

    Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил: «Мы в курсе сообщений об инциденте, произошедшем сегодня в Москве, который привел к гибели двух российских военных». Он подчеркнул, что ООН призывает все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут обострить ситуацию. Госдеп США отказался комментировать убийство генерала.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала реакцию ООН, назвав ее «свидетельством продажности». Дипломат подчеркнула, что ожидала более решительной реакции от ООН на данный инцидент.

    Напомним, в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. В Сети появились видеозаписи с места теракта. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала.

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    18 декабря 2024, 10:43 • Новости дня
    Зеленский признал невозможность вернуть Крым и Донбасс силой

    Зеленский заявил о невозможности восстановления контроля над Донбассом и Крымом

    Зеленский признал невозможность вернуть Крым и Донбасс силой
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма и выразил надежду на дипломатическое давление международного сообщества, чтобы побудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

    Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не может вернуть под свой контроль территории Донбасса и Крыма, сообщает ТАСС.

    В интервью французской газете Le Parisien Зеленский пояснил, что эти территории в настоящий момент контролируются Россией, а у Украины отсутствуют силы, чтобы изменить эту ситуацию. Он подчеркнул важность дипломатического давления со стороны международного сообщества, чтобы побудить президента России Владимира Путина к переговорам.

    Отвечая на вопрос о готовности Украины пойти на компромиссы для завершения войны, Зеленский заявил, что Киев не готов отказаться от претензий на Крым или Донбасс, даже временно. Несмотря на признание текущих обстоятельств, позиция Украины остается непреклонной в отношении территориальных претензий.

    Также Зеленский прокомментировал стремление избранного президента США Дональда Трампа скорее урегулировать конфликт на Украине, отметив, что Трампу не стоит спешить из-за недостаточной информированности о ситуации. Он выразил уверенность, что по мере получения доступа к полной информации разведывательных и дипломатических служб, диалог станет более продуктивным. Зеленский отметил, что изменения для Украины с приходом новой администрации США неизбежны.

    Президент Украины особо подчеркнул важность как сотрудничества с США, так и с Европой. Он назвал США главным донором Киева в конфликте, подчеркнув при этом, что для Украины важны обе стороны. «Евросоюз – это наше будущее», добавил Зеленский, подчеркивая приоритет европейского вектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может на законодательном уровне признать потерю территорий, ставших частью России, Зеленский дал понять, что готов прекратить боевые действия на Украине, не добиваясь возврата всех территорий в обмен на «зонтик НАТО», а глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак допустил начало переговоров с Россией без требования возвращения войск к границам 1991 года.

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    18 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Старые Терны и Трудовое в ДНР
    Российские войска освободили Старые Терны и Трудовое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступательных действий освободили Старые Терны, а Южная группировка освободила населенный пункт Трудовое в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны, бригады спецназначения около Дзержинска, Зари, Катериновки, Шевченко, Правдовки и Щербиновки в ДНР. Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 440 военнослужащих, канадскую бронемашину Senator, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

    Между тем в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Трудовое в ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и пехотной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны возле Дроновки, Часова Яра, Резниковки, Звановки, Федоровки и Петровского в ДНР.

    Потери противника составили до 350 военнослужащих, бронемашина, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Золочевым и Волчанском в Харьковской области.

    Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, бронемашина и четыре 122-мм гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Новомлынска, Загрызово, Лозовой в Харьковской области, Ивановки, Торского, Тернов в ДНР и Новоегоровки в Луганской народной республике. Потери ВСУ при этом составили до 540 военнослужащих, БМП, американский бронетранспортер М113, польский бронетранспортер Rosomak, два пикапа, британская 155-мм гаубица FH-70, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм самоходные артустановки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, американское 105-мм орудие М119 и 105-мм гаубица М101. Уничтожена станция РЭБ «Квертус», отчитались в Минобороны.

    Напомним, что накануне российские войска освободили Анновку в ДНР, а днем ранее освободили Елизаветовку в ДНР.

    Президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны России сообщал об освобождении с начала года 189 населенных пунктов в зоне СВО.

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    18 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    Генштаб: ВСУ с начала спецоперации потеряли около миллиона человек

    Герасимов: С начала СВО потери ВСУ составили около миллиона человек

    Генштаб: ВСУ с начала спецоперации потеряли около миллиона человек
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о потерях ВСУ, которые составили около миллиона человек убитыми и ранеными.

    Он также отметил значительные потери в технике, включая около 20 тыс. танков и бронемашин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии и более 1500 пусковых установок систем залпового огня, передает ТАСС.

    Выступая на брифинге для военных атташе иностранных государств, Герасимов подчеркнул, что российские войска владеют инициативой и проводят наступление по всему фронту, несмотря на колоссальную помощь, оказываемую Украине со стороны Запада.

    «Инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках», – заявил он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности достижения целей специальной военной операции и выразил уверенность в успехе российских военных, а также назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине.

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    18 декабря 2024, 08:28 • Новости дня
    Российские войска освободили 90% территории Курахово в ДНР

    Рогов: Российские войска освободили 90% территории Курахово в ДНР

    Российские войска освободили 90% территории Курахово в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные освободили почти весь город Курахово в ДНР, оставив украинские силы в западной промзоне, заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска освободили около 90% территории города Курахово в западной части ДНР, бои продолжаются на оставшихся 10% территории, которые удерживаются украинскими силами, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что ВСУ сосредоточились в промзоне на западе и северо-западе города. При этом российские войска уже окружили Курахово с нескольких сторон, выбив противника из восточной, южной и центральной части города.

    Отмечается, что основные боевые действия теперь сосредоточены в северо-западном районе.

    Курахово имеет важное оперативное значение и является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который долгое время оставался под контролем ВСУ после освобождения Угледара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее группировка ВСУ численностью до 700 человек оказалась в полном окружении южнее Курахова в ДНР. Сообщалось, что несколько сотен украинских солдат были заблокированы в Курахове на территории ТЭС и в городской черте.

    Позднее российские войска завершили зачистку «котла» южнее Курахова, часть украинских бойцов сдалась в плен, а остальные были ликвидированы.

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    18 декабря 2024, 10:39 • Новости дня
    Туск заявил о невозможности Польши «отдать все» Украине
    Туск заявил о невозможности Польши «отдать все» Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил поддержку Украины, но отметил, что Польша не может «отдать все».

    Польша остается верным союзником Украины в ее борьбе с Россией, заявил премьер-министр Дональд Туск во время визита во Львов, пишет Politico. Однако Туск отметил, что Польша как «фронтовое государство» не может предоставить все необходимое для защиты соседа. По его словам, страна якобы сталкивается с «возрастающими угрозами саботажа и диверсий со стороны Кремля».

    Несмотря на это, Туск подчеркнул важность солидарности с Украиной для защиты как ее, так и Польши. Он также отметил, что исторические «взлеты и падения» в отношениях между Варшавой и Киевом не должны мешать их единству. На вопрос о Волынской резне во время Второй мировой войны Туск заявил, что «плохая история» не должна нарушать польско-украинскую солидарность.

    Тем не менее издание отмечает, что отношения между странами остаются напряженными. Ранее Туск угрожал блокировать вступление Украины в Европейский союз, если та не выполнит «культурные и политические стандарты». Но посетив Львов, он подтвердил поддержку Украины в ее стремлении к ЕС и НАТО.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил удовлетворение сотрудничеством между странами, отметив прогресс в решении исторических противоречий. «Мы ценим все, что Польша сделала для Украины», – сказал он.

    Накануне Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским намекнул на возможность передачи в скором времени Украине истребителей МиГ-29.

    Ранее Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов» и чтобы избежать обвинений в разделении страны.

    Польский фонд «Волынь помним» потребовал от властей страны прекратить диалог с Украиной по вопросу эксгумации останков жертв Волынской резни, заявив, что переговоры не поддерживаются польским народом.

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    18 декабря 2024, 21:50 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа назвал убийство Кириллова неразумным шагом Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Убийство в результате теракта в Москве начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова вне станет значительным препятствием для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой, считает будущий спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог. При этом он назвал убийство начальника войск РХБЗ неприемлемым.

    Несмотря на резонанс, Келлог отметил, что это событие не является шагом назад, хотя и не считает произошедшее разумным шагом со стороны Киева, передает РИА «Новости». По его словам, есть правила ведения войны, и определенные действия неприемлемы.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    18 декабря 2024, 14:39 • Новости дня
    ВКС России пополнились новым соединением в 2024 году

    Начальник Генштаба сообщил о формировании в 2024 году нового соединения ВКС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 2024 году в России сформировано новое соединение Воздушно-космических сил и восстановлены Московский и Ленинградский военные округа, а также созданы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 соединений в Сухопутных войсках.

    Новое соединение Воздушно-космических сил Российской Федерации было сформировано в 2024 году, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств. Он отметил, что это было сделано для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны страны.

    Кроме того, в 2024 году в Сухопутных войсках России также произошли значительные изменения. Официально были сформированы два военных округа – Московский и Ленинградский. Помимо этого, созданы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 новых соединений.

    Эти изменения свидетельствуют о масштабной реорганизации и укреплении Вооруженных сил России. Валерий Герасимов подчеркнул, что такие шаги предпринимаются для усиления оборонной способности и ответа на современные вызовы в области безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил создать в российских войсках единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на разных уровнях управления, министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул важность завершения формирования Московского и Ленинградского военных округов, объясняя это ответом на расширение НАТО к границам страны.

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    18 декабря 2024, 20:42 • Новости дня
    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана

    Песков заявил о бескультурье киевского режима после хамства Зеленского Орбану

    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил хамское поведение Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув бескультурье украинского режима.

    По мнению Пескова, глава Украины Владимир Зеленский в хамской манере отверг мирные инициативы Орбана. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подобное поведение свидетельствует не только об «опасной и преступной сущности» киевского режима, но и о его «чрезвычайном бескультурье», передает ТАСС.

    Песков также отметил, что киевский режим высказался против инициатив Орбана, что говорит о недальновидности и неспособности к конструктивному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, Орбан уже прокомментировал позицию президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о ненужности венгерского посредничества и отвергнувшего предложения Будапешта о рождественском перемирии.

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    18 декабря 2024, 06:05 • Новости дня
    Беженец рассказал об убийствах жителей Курахово украинскими военными

    Беженец рассказал, что ВСУ применяли FPV-дроны и минометы против жителей Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Беженец из Курахово Александр Романец сообщил, что украинские военные убивали мирных жителей, используя FPV-дроны и минометы, из-за чего погибли его бабушка и сосед.

    Беженец из Курахово Александр Романец обвинил украинских военных в убийствах мирных жителей. Он заявил, что вооруженные силы Украины использовали FPV-дроны и минометы против гражданского населения. Романец сообщил, что его бабушка, Кабзарь Ефросинья Георгиевна, погибла 31 марта 2023 года, когда с дрона сбросили взрывчатку на ее дом, который полностью сгорел, передает РИА «Новости»

    По словам Романца, его друг и сосед, Твердун Роман Юрьевич, также стал жертвой обстрела. Примерно в январе 2023 года мина попала в его дом, приведя к его гибели. Украинские военные не позволили войти в дом Твердуна, что сделало невозможным оказание помощи пострадавшему.

    Ранее беженец расскзал, что в Кураховской городской администрации отказывали в гуманитарной помощи жителям, если они писали заявления на русском языке.

    Пленный ВСУ рассказывал о расстрелах людей, не говорящих по-украински, в Курской области.

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    18 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    Герасимов сообщил о передислокации войск НАТО к границам России

    Валерий Герасимов сообщил о передислокации войск НАТО и США к границам России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что в рамках учений Steadfast Defender НАТО переместила значительные силы, включая американские войска, к границам России и развернула на острове Борнхольм ракетный комплекс «Дарк Тифон».

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил о передислокации НАТО значительных контингентов войск, включая американские, к российским границам, сообщает ТАСС. Это произошло в рамках учений Steadfast Defender. Герасимов подчеркнул, что на датском острове Борнхольм была развернута пусковая установка из состава мобильного ракетного комплекса «Дарк Тифон», дальность действия которого составляет 2400 км.

    Герасимов отметил, что подобные действия не способствуют повышению безопасности в Европе, особенно для новых членов НАТО, таких как Финляндия и Швеция. Россия, в свою очередь, в рамках стратегического сдерживания внимательно отслеживает все учения НАТО. Военно-морской флот России выполняет задачи по боевой службе, а также занимается поиском иностранных подводных лодок и слежением за корабельными группировками НАТО.

    По словам Герасимова, количество военных учений НАТО у российских границ возросло до 40 в год, что свидетельствует об увеличении активности альянса. На постоянной основе вблизи российских границ размещены многочисленные воинские контингенты. Герасимов отметил, что Финляндия и Швеция стали полноправными членами НАТО, в результате чего общее число участников альянса достигло 32.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что страны Запада сами доводят отношения с Россией до красной черты, а затем начинают пугать свое население «российской угрозой». Газета также сообщала, что «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе. Финляндия заявила о готовности к производству мин при выходе из Оттавской конвенции.

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    18 декабря 2024, 17:45 • Новости дня
    Эксперты назвали главную эмоцию россиян в 2024 году

    Член СПЧ Малькевич: Россияне называют главной эмоцией года гордость за нашу страну

    Эксперты назвали главную эмоцию россиян в 2024 году
    @ Владимир Астапкович/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мы перестали стесняться своих достижений и героев. Поэтому граждане сами называют главной эмоцией года гордость – гордость за нашу страну, сказал член СПЧ Александр Малькевич в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политические итоги 2024 года».

    «Главная эмоция россиян в этом году – это гордость. Гордость за страну, за достижения в области науки и за армию», – сказал Александр Малькевич, журналист, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    Кроме того, россияне испытывают гордость за достижения науки и промышленности, что подтверждает выставка-форум «Россия». «Ее посетили 18,5 млн человек. Люди приходили целыми семьями, чтобы увидеть все достижения нашей страны», – подчеркнул Малькевич. – «Важно и то, что мы перестали стесняться своих достижений и героев. Поэтому граждане сами называют главной эмоцией года гордость, гордость за нашу страну».

    Напомним, с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года в Москве проходила Международная выставка-форум «Россия», где главные достижения страны были собраны в 132 экспозиции. Посетители смогли получить представление об успехах каждого из 89 субъектов РФ в различных сферах. За время работы на выставке побывало более 18 млн человек. После ее завершения было принято решение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе.

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    18 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Марочко сообщил о ликвидации иностранных наемников под Харьковом

    Марочко: Российские силы ликвидировали группу наемников западнее Оскола под Харьковом

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили группу иностранных наемников из 12 человек в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко заявил, что идентификация уничтоженных не представляется возможной из-за отсутствия документов и жетонов, что может говорить о причастности к наемникам или иностранным спецподразделениям, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что после детального изучения укрепрайона в траншеях обнаружено большое количество оружия и боеприпасов производства стран НАТО, а также 12 трупов без документов.

    Эксперт уточнил, что подобные находки часто свидетельствуют о присутствии иностранных наемников или спецподразделений с участием иностранцев.

    Ранее Марочко заявил, что российские войска заняли и укрепили участок фронта шириной 8 км на Купянском направлении, создав долговременные огневые точки и наблюдательные посты.

    ВС России продолжают наступление на Купянском направлении в Харьковской области, несмотря на переброску Киевом элитных подразделений ВСУ.

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