Жительница Суджи заявила о двух попытках украинских военных изнасиловать ее 14-летнюю дочь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жительница Суджи Курской области Наталья Разуменко поделилась страшной историей о том, как украинские боевики дважды пытались изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь, сообщает РИА «Новости. Показания были переданы в рамках еженедельного доклада послом по особым поручениям МИД Родионом Мирошником. В настоящий момент Наталья находится в пункте временного размещения.

Разуменко рассказала, что украинский военный, выследив место их проживания, пришел к ним в гости под предлогом выпить кофе. «Можно я с вами посижу, кофе угостите?» – так начал свое вторжение военный, после чего начал приставать к 14-летней дочери Натальи Насте. Девочке удалось вырваться и выбежать из дома, но это не остановило нападавшего.

Позднее ночью неизвестные начали стучать в окна их дома и перелезли через забор, угрожая семье. В панике Наталья и ее дочь выбрались через окно и спрятались в соседнем дворе. Там они находились до утра, опасаясь за свою жизнь.

Наутро, вернувшись домой, Наталья обнаружила, что двери и окна дома были прострелены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ убили волонтера, развозившую обеды в Курской области, а также расстреляли автомобили с людьми на мосту в этом регионе. Ранее стало известно о гибели мирного жителя под обстрелом дронов на трассе в Курской области.