Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.0 комментариев
Украинские боевики дважды пытались изнасиловать девочку в Судже
Жительница Суджи заявила о двух попытках украинских военных изнасиловать ее 14-летнюю дочь
Жительница Суджи Курской области сообщила, что украинские военные дважды пытались изнасиловать ее 14-летнюю дочь, но обе попытки не увенчались успехом благодаря ее бдительности и решительности.
Жительница Суджи Курской области Наталья Разуменко поделилась страшной историей о том, как украинские боевики дважды пытались изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь, сообщает РИА «Новости. Показания были переданы в рамках еженедельного доклада послом по особым поручениям МИД Родионом Мирошником. В настоящий момент Наталья находится в пункте временного размещения.
Разуменко рассказала, что украинский военный, выследив место их проживания, пришел к ним в гости под предлогом выпить кофе. «Можно я с вами посижу, кофе угостите?» – так начал свое вторжение военный, после чего начал приставать к 14-летней дочери Натальи Насте. Девочке удалось вырваться и выбежать из дома, но это не остановило нападавшего.
Позднее ночью неизвестные начали стучать в окна их дома и перелезли через забор, угрожая семье. В панике Наталья и ее дочь выбрались через окно и спрятались в соседнем дворе. Там они находились до утра, опасаясь за свою жизнь.
Наутро, вернувшись домой, Наталья обнаружила, что двери и окна дома были прострелены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ убили волонтера, развозившую обеды в Курской области, а также расстреляли автомобили с людьми на мосту в этом регионе. Ранее стало известно о гибели мирного жителя под обстрелом дронов на трассе в Курской области.