Иностранные наемники вошли в Суджанский район Курской области в августе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иностранные наемники участвовали в нападении на приграничный Суджанский район Курской области в августе этого года, сообщает РИА «Новости».

Местная жительница Анастасия Клименко рассказала, что они были в составе первых штурмовых групп. Вместе со своей матерью Натальей Разуменко она провела в оккупированном городе Суджа около трех месяцев, пока гуманитарная ситуация не ухудшилась.

Клименко отметила, что они решили выехать в украинский город Сумы, опасаясь иностранных наемников и солдат ВСУ, выпущенных из тюрем. Это решение они приняли при поддержке украинских волонтеров. Вернуться в Россию им удалось через Белоруссию 22 ноября благодаря переговорам по линии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Клименко подчеркнула, что в деревнях происходили жестокие события, включая расстрелы и насилия, которые, по ее словам, совершали штурмовики, не являющиеся украинцами. Сейчас она вместе с мамой находится в одном из пунктов временного размещения на территории Курской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа. Военнослужащий Украины рассказал, что по приказу командира двое мирных жителей были расстреляны в Курской области. Украинские боевики вывезли из Суджи золото и мебель.