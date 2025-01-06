Ирландский журналист оценил последствия контратаки ВСУ в Курской области

Tекст: Александра Юдина

По его словам, попытки ВСУ контратаковать в Курской области приведут к значительным потерям среди украинских военных, передает РИА «Новости».

По мнению журналиста, президент Украины Владимир Зеленский «отчаянно пытается удержаться за сокращающийся плацдарм в Курской области», но результаты его решений ведут к гибели множества людей.

«Это совершенно бессмысленно, не имеет никакой военной или стратегической ценности, и все они погибнут», – отметил Боуз, подчеркнув, что за последние сутки сотни украинцев погибли из-за решений Зеленского.

Журналист указал, что такие действия не только не принесут Украине стратегической выгоды, но и значительно ухудшат гуманитарную ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные успешно пресекли попытки прорыва украинских сил в Курской области, уничтожив основные силы противника у хутора Бердин.