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Ирландский журналист оценил последствия контратаки ВСУ в Курской области
Ирландский журналист оценил последствия контратаки ВСУ в Курской области
Контратака ВСУ в Курской области грозит большими потерями среди украинцев, так как, выразил мнение ирландский журналист Чей Боуз.
По его словам, попытки ВСУ контратаковать в Курской области приведут к значительным потерям среди украинских военных, передает РИА «Новости».
По мнению журналиста, президент Украины Владимир Зеленский «отчаянно пытается удержаться за сокращающийся плацдарм в Курской области», но результаты его решений ведут к гибели множества людей.
«Это совершенно бессмысленно, не имеет никакой военной или стратегической ценности, и все они погибнут», – отметил Боуз, подчеркнув, что за последние сутки сотни украинцев погибли из-за решений Зеленского.
Журналист указал, что такие действия не только не принесут Украине стратегической выгоды, но и значительно ухудшат гуманитарную ситуацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные успешно пресекли попытки прорыва украинских сил в Курской области, уничтожив основные силы противника у хутора Бердин.