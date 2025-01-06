ВС России остановили попытку ВСУ прорваться на Курском направлении

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что российские войска успешно пресекли попытки прорыва армии Украины в Курской области. Основные силы противника были уничтожены у хутора Бердин. Украинская сторона потеряла свыше 150 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения.

Как указали в пресс-службе, в ходе операции подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии нанесли решительное поражение ВСУ. ВС России уничтожили живую силу и технику пяти механизированных и трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ в различных населенных пунктах, говорится в сообщении.

В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийского огня были поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов в Сумской области. За сутки потери Украины на Курском направлении составили до 485 военнослужащих, уничтожены 10 танков, семь боевых машин пехоты и другие единицы техники.

Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла около 49 500 военнослужащих, 283 танка, 216 боевых машин пехоты и другие виды техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в небе над Курской областью средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали украинскую ракету.

Минобороны РФ в понедельник сообщало об уничтожении 12 БПЛА над регионами, в том числе семь беспилотников были сбиты над территорией Курской области. Между тем временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил жителей воздержаться от возвращения в опасные районы региона.