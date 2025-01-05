  • Новость часаНововоронежская АЭС сообщила о штатной работе после отражения атаки БПЛА
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

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    5 января 2025, 17:31 • Новости дня

    Хинштейн призвал курян не возвращаться в «серую зону»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил жителей воздержаться от возвращения в опасные районы региона, подчеркнув важность доверия только официальным источникам информации.

    Хинштейн в своем Telegram-канале обратился к жителям региона с просьбой воздержаться от возвращения в населенные пункты, находящиеся в так называемой «серой зоне». Он подчеркнул, что в настоящий момент это небезопасно.

    Он также настоятельно рекомендовал жителям Курской области доверять только информации, полученной из официальных источников. Это, по его словам, поможет избежать распространения недостоверных сведений и снизит риск для жизни людей в текущей ситуации.

    В воскресенье в Минобороны сообщили, что украинская армия попыталась провести контратаку на Курском направлении, часть группы уничтожена.

    Ранее Хинштейн заявил, что украинские войска нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Курской области, пострадали гражданские объекты.

    5 января 2025, 14:20 • Новости дня
    Российские военные нанесли поражение штурмовой группе боевиков ВСУ в Курской области
    Российские военные нанесли поражение штурмовой группе боевиков ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия попыталась провести контратаку на Курском направлении в воскресенье, часть группы уничтожена, сообщило Министерство обороны России.

    Около 9.00 мск штурмовая группа ВСУ из двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом попыталась атаковать в направлении хутора Бердин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Однако артиллерия и авиация российских войск нанесли поражение этой группе, уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Также ВС России поразили семь бригад противника у Дарьино, Куриловки, Нижнего Клина и других.

    В течение суток российская авиация и артиллерия уничтожили живую силу и технику ВСУ в населенных пунктах как Курской, так и Сумской областей. Потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, четыре танка, три БМП и несколько десятков других единиц техники.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 49 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские орудия.

    В прошлые сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 540 военных и четыре танка.

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    5 января 2025, 06:00 • Новости дня
    ПВО уничтожила 37 беспилотников в Ростовской области

    ПВО с полуночи уничтожила 37 беспилотников в Ростовской области, включая Таганрог

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 37 дронов в ночное время, в том числе в Таганроге и других районах.

    Как передает РИА «Новости», силы противовоздушной обороны в Ростовской области с полуночи сбили 37 беспилотников. Атака затронула такие районы, как Таганрог, Миллеровский, Тарасовский и Белокалитвинский.

    Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале: «Этой ночью в Ростовской области отражена массированная воздушная атака врага. Начиная с полуночи силами и средствами ПВО уничтожено 37 БПЛА, в том числе – в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах».

    По данным оперативных служб, несмотря на массированную атаку, пострадавших среди гражданского населения нет. Меры по нейтрализации угрозы продолжались в течение ночи, обеспечивая безопасность жителей и инфраструктуры области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Брянской областью уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа, о чем сообщил губернатор Александр Богомаз. В Ростовской области упали обломки беспилотников в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших. В Левобережном районе Воронежа вводится режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников, о чем сообщил глава города Сергей Петрин.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    4 января 2025, 01:52 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два беспилотника в Смоленской области

    Губернатор Смоленской области сообщил о сбитии двух беспилотников ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ в районе Сафоново и Ершичей, не причинивших разрушений и пострадавших.

    Как передает ТАСС, губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о сбитии двух беспилотников в Сафоновском и Ершичском районах. «На территории Сафоновского и Ершичского районов силами Министерства обороны РФ пресечена атака 2 БПЛА ВСУ. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет», – написал он в своем телеграм-канале.

    Этот инцидент произошел на фоне других сообщений о действиях противовоздушной обороны в регионах России. В Брянской области российские ПВО уничтожили реактивный беспилотный летательный аппарат ВСУ, об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет, а оперативные службы работают на месте.

    В Белгородской области, где система ПВО сбила несколько воздушных целей над Прохоровским районом, ранен один мужчина. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшему оказали медицинскую помощь. Также повреждены линии электропередач и газопровод, однако работы по их восстановлению начнутся в светлое время суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Брянской областью. С 18.40 до 19.50 по московскому времени системы ПВО успешно сбили три украинских беспилотника, пересекших воздушное пространство над Брянской областью. В Воронежской области произошло возгорание на одном из предприятий из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, которое удалось быстро потушить.

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    3 января 2025, 14:05 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли около 225 военных в Курской области
    ВСУ за сутки потеряли около 225 военных в Курской области
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, трем бригадам теробороны и морской пехоты ВСУ около Бондаревки, Дарьино, Куриловки, Леонидово, Локни и Малой Локни, Махновки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новой и Старой Сорочины, Погребков, Суджи и Черкасского Поречного, сообщили в Минобороны.

    Была отражена контратака штурмовой группы противника.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Александрией, Веселовкой, Викторовкой, Горналем, Гуево, Зазулевкой, Колмаковым, Лебедевкой, Мартыновкой, Михайловкой, Николаевкой, Никольским, Русским Поречным, Свердликово, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Журавкой и Миропольем в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, три бронемашины и артиллерийское орудие.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 47265 военнослужащих, 263 танка, 204 машины пехоты, 146 бронетранспортеров, 1393 бронемашины, 1321 автомобиль, 340 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 14 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники.

    Как ранее сообщали в Минобороны, всего ВСУ потеряли свыше 12455 военнослужащих за неделю.

    Накануне СК возбудил дело о теракте после атаки украинских боевиков на Курскую область.

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    5 января 2025, 00:55 • Новости дня
    Волонтеру из Курска вернули отобранный автомобиль в Ростове

    Курскому волонтеру вернули автомобиль после инцидента с эвакуацией

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростове-на-Дону курскому волонтеру Андрею вернули автомобиль, отобранный ранее при эвакуации, после вмешательства прокуратуры и врио губернатора Курской области.

    Как передает ТАСС, автомобиль волонтера из Курской области, отобранный в Ростове-на-Дону, был возвращен после вмешательства врио губернатора Александра Хинштейна. Уголовное дело о самоуправстве возбуждено, а прокуратура провела проверку инцидента.

    В своем телеграм-канале Александр Хинштейн сообщил: «Машину Андрею вернули. Уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство) возбудили. Спасибо прокуратуре за оперативную реакцию». Хинштейн добавил, что будет проведена служебная проверка, чтобы выяснить, почему заявления волонтера не были учтены.

    Он также отметил, что схема обмана граждан с целью отъема автомобилей, возможно, носила систематический характер. По его словам, ответственность виновных должна быть обеспечена.

    Изначально врио губернатора сообщил в соцсетях, что узнал о происходящем из СМИ и обратился к прокуратуре за вмешательством. Волонтер Андрей Лямцев развозил гуманитарные грузы, когда его автомобиль был отобран посредством обмана, и с него требовали деньги за стоянку.

    Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области подтвердила, что волонтер обращался за помощью в полицию. Конфликт возник при использовании сервиса эвакуации, когда ему отказали в возвращении автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростове-на-Дону завели уголовное дело после сообщений о нарушении прав курского волонтера, развозившего гуманитарные грузы российским военным, а ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что у волонтера Андрея Лямцева обманным способом отобрали машину и теперь вымогают деньги.


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    3 января 2025, 22:17 • Новости дня
    ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

    Российские ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью без пострадавших

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор.

    Информацию о сбитом беспилотнике опубликовал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале, передает ТАСС. По его словам, российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Он подчеркнул, что в результате инцидента пострадавших нет и разрушений не зафиксировано.

    Богомаз также отметил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, которые занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять информации, поступающей из официальных источников.

    Ранее в этом регионе уже фиксировались попытки применения беспилотных летательных аппаратов, которые своевременно уничтожались силами противовоздушной обороны. Брянская область граничит с Украиной, что делает ее потенциальной целью для применения дронов в ходе военного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО успешно сбили три украинских беспилотника, пересекших воздушное пространство над Брянской областью, в период с 18.40 до 19.50 по московскому времени. В Воронежской области произошло возгорание на одном из предприятий из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, которое удалось быстро потушить. Дежурные средства противовоздушной обороны в пятницу уничтожили шесть украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.

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    5 января 2025, 00:07 • Новости дня
    На Украине умер мужчина после силовой мобилизации

    Мужчина в Черновцах умер после принудительной мобилизации в ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Черновцах мужчина скончался после силовой мобилизации, о чем сообщил Артем Дмитрук. Власти и правоохранители якобы препятствуют распространению информации о происшествии.

    Стало известно, что в Черновцах на западе Украины мужчина умер после того, как его попытались мобилизовать силой, передает РИА «Новости». Об этом сообщил Артем Дмитрук, депутат Верховной рады, в своем Telegram-канале. Он утверждает, что инцидент произошел 19 декабря, когда мужчину скрутили и положили на землю. Прохожие пытались заступиться за него.

    Дмитрук заявил, что мужчина скончался в больнице, и добавил: «Это уже не первый случай убийства сотрудниками ТЦК». При этом власти и правоохранители, по его словам, препятствуют распространению информации о происшествии в местных медиа и соцсетях.

    Когда и от чего именно скончался мужчина, Дмитрук не уточнил. Ранее издание Sumy Today сообщало о смерти жителя Сум, который скончался от травм в городском военкомате. В интернете распространяются видео, на которых представители украинских военкоматов применяют силу при мобилизации.

    Украинские СМИ не раз информировали о применении силы сотрудниками военкоматов. В августе телеканал «Аверс» рассказывал о мужчине, который был госпитализирован с побоями после встречи с военкоматом в Волынской области. В сентябре издание «Страна.ua» писало о мужчине, избитом в Днепропетровске во время мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине ускорят поиск граждан, уклоняющихся от воинского учета, с помощью электронного обмена данными между спецслужбами и военкоматами. Майор Вооруженных сил Украины выстрелил в военнослужащего Госпогранслужбы в городе Тернополе на западе Украины на почве ревности. Больных ВИЧ и раком смогут призывать в украинскую армию, а призывников с психическими расстройствами мобилизуют в тыл.

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    4 января 2025, 23:25 • Новости дня
    Стали известны детали маршрута пострадавших от удара ВСУ журналистов

    Попавшие под удар дрона ВСУ российские журналисты везли гуманитарную помощь в храм

    Tекст: Денис Тельманов

    В Донецкой Народной Республике дрон ВСУ атаковал журналистов, которые направлялись в Горловку с гуманитарной помощью для храма, что привело к гибели корреспондента Александра Мартемьянова.

    Как сообщает ТАСС, в Донецкой Народной Республике группа журналистов была атакована украинским беспилотником во время поездки в Горловку. Они везли гуманитарную помощь в местный храм. Среди пострадавших была редактор издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина, которая рассказала о происшествии.

    «Мы были в Горловке, «Блокнот» отвозил гуманитарную помощь в храм, Александр Мартемьянов нас сопровождал, так как он очень часто бывает в Горловке, снимает последствия обстрелов», – сказала Ларина.

    По ее словам, основной удар боеприпаса пришелся на крышу автомобиля, в котором находился внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Ларина уточнила, что удар был настолько сильным, что у Мартемьянова не было шансов выжить. Остальные пассажиры, среди которых была и Ларина, успели выпрыгнуть из машины до взрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты РИА «Новости», которые пострадали от удара украинского FPV-дрона на трассе Донецк – Горловка, находятся в стабильном состоянии. ООН осудила нападение украинских военных на российских журналистов, в результате которого погиб сотрудник «Известий» и еще пятеро представителей СМИ получили ранения. Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов умер после удара украинского беспилотника по машине журналистов.

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    4 января 2025, 02:48 • Новости дня
    Израиль атаковал военные объекты в Латакии со стороны моря

    Самолеты Израиля нанесли удары по складам с ракетами в Латакии в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские истребители атаковали склады с ракетными вооружениями в окрестностях сирийской Латакии, нанеся удары со стороны Средиземного моря, сообщает Al-Hadath.

    Как передает ТАСС, израильские самолеты совершили ракетные удары по военным объектам в Латакии на северо-западе Сирии. Атака произошла со стороны Средиземного моря, о чем сообщило Al-Hadath. Основной целью нападения стали склады с ракетными вооружениями.

    На данный момент точные данные о последствиях удара и потенциальных потерях не предоставлены. Напомним, что это не первый авиаудар Израиля по сирийской территории за последние дни.

    Ранее, 3 января, израильские самолеты нанесли удары по оборонным предприятиям и складам с боеприпасами в районе Эс-Сафира под Алеппо. Также под бомбардировку попала база 90-й бронетанковой бригады бывшей сирийской армии, расположенная в 20 км к югу от Дамаска. Эти агрессивные действия Израиля вызвали напряженность в регионе и вероятное усиление конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе по складу в провинции Дамаск погибли не менее 17 человек, и атака, вероятно, была проведена израильским беспилотником. После израильского удара по сирийскому Тартусу уровень радиации на Кипре вырос до 468 МБк/кубометр, что указывает на наличие серьезного источника радиоактивности.

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    4 января 2025, 03:10 • Новости дня
    ПВО сбила беспилотник над Лужской губой в Ленобласти

    ПВО уничтожила БПЛА в районе Лужской губы Финского залива без жертв и разрушений

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в районе Лужской губы Финского залива в Ленинградской области, при этом инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.

    В Ленинградской области силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат в районе Лужской губы Финского залива, передает ТАСС. Информация об этом поступила от губернатора региона Александра Дрозденко.

    Губернатор Дрозденко сообщил в своем телеграм-канале: «В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. Беспилотник уничтожен». Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

    Детали о происхождении беспилотного аппарата и обстоятельствах его обнаружения не разглашаются. Власти региона продолжают следить за ситуацией для обеспечения безопасности граждан в Ленинградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны России сбили два беспилотника ВСУ в Смоленской области в районе Сафоново и Ершичей, не причинивших разрушений и пострадавших; в Брянской области российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ, как об этом сообщил губернатор; с 18.40 до 19.50 по московскому времени системы ПВО успешно сбили три украинских беспилотника, пересекших воздушное пространство над Брянской областью.

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    2 января 2025, 22:55 • Новости дня
    Ракета ВСУ сбита в приграничном районе Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила украинскую ракету в Курской области, сообщил оперативный штаб правительства региона.

    «Еще одна ракета ВСУ была сбита в приграничном районе Курской области», – сообщил в Telegram оперштаб.

    Напомним, в четверг в Курской области уже были сбиты четыре украинские ракеты.

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    5 января 2025, 02:56 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали в Ростовской области

    Обломки БПЛА упали в Таганроге и Новобессергеновке, повредив имущество

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших.

    Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области, передает РИА «Новости». Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате инцидента пострадавших нет.

    Слюсарь отметил, что падение обломков вызвало повреждения имущества граждан. В результате инцидента разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов. Также вред был нанесен автомобилям. Сообщения об этом поступили в службу 112 от жителей четырех домохозяйств.

    На места происшествий выехали дежурные службы. На данный момент выясняется размер нанесенного ущерба. «К счастью, раненых и возгораний на земле нет», – написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

    Ранее Слюсарь сообщил об успешном отражении воздушной атаки на севере Ростовской области. По его словам, жителям будет оказана необходимая помощь для устранения ущерба, нанесенного их имуществу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Брянской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, а ранее украинский беспилотник напал на гражданский автомобиль с семьей в Запорожской области, в результате чего скончался мальчик. В Левобережном районе Воронежа эвакуировали около жителей дома после того, как обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов.

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    4 января 2025, 22:44 • Новости дня
    Жильцам эвакуированных домов Воронежа разрешили вернуться после подрыва БПЛА

    Жителям Воронежа разрешили вернуться домой после подрыва дронов в Левобережном районе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Воронеже жильцам, эвакуированным из-за инцидента с подрывом БПЛА, разрешили вернуться домой после завершения обследований на улицах Димитрова и Иркутской.

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что жильцам домов на улице Димитрова, рядом с местом подрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА), разрешено вернуться в свои квартиры, передает РИА «Новости». Обследование территории завершилось, и специальными службами был дан допуск к возвращению.

    Ранее днем в субботу несколько БПЛА упали на территорию жилых домов Левобережного района Воронежа. Были повреждены окна в ряде квартир, в связи с чем жители трех домов были эвакуированы, а 16 человек временно размещены в пунктах временного пребывания. Один из аппаратов, упавший на улице Димитрова, был подорван.

    Гусев также добавил, что на улице Иркутской были произведены два подрыва на месте падения частей БПЛА. «В ближайшее время специальные службы закончат обследование территории и начнут допуск граждан в их жилье», – сообщил он в своем Telegram-канале, подчеркивая, что безопасность остается главным приоритетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Левобережном районе Воронежа вводится режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников, о чем сообщил глава города Сергей Петрин. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в этом районе эвакуировали жителей дома после обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов. Также в Воронеже и его пригороде силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили не менее пяти украинских беспилотников, в результате чего были повреждены окна в нескольких квартирах, однако пострадавших нет.


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    4 января 2025, 23:18 • Новости дня
    Глава Союза журналистов России прокомментировал отношение ВСУ к прессе

    Глава СЖР заявил о целенаправленных убийствах российских журналистов на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о намеренных попытках убить российских журналистов в зоне боевых действий, чтобы заглушить их голос правды.

    Российские журналисты сталкиваются с угрозой жизни в зоне боевых действий, заявил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в интервью ТАСС. По его словам, снайперы и операторы дронов, действующие на территории конфликта, пытаются убить представителей российских СМИ, чтобы заглушить их голос и нарушить международные конвенции.

    «Когда мы работали в Югославии, надпись «пресса» на бронежилете нас спасала. Теперь же эта надпись, начиная с 2014 года, стала черной меткой, особенно для украинских снайперов и операторов дронов. Они, возможно, получают премии за убийство российских журналистов», – подчеркнул Соловьев. Он отметил, что российские журналисты вынуждены смешиваться с военными, чтобы избежать идентификации.

    Соловьев также напомнил о первой жертве среди военкоров в 2025 году – Александре Мартемьянове, который погиб в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль на трассе Донецк – Горловка. С начала конфликта в 2014 году более 30 журналистов погибли при исполнении служебного долга.

    Соловьев отметил контраст в безопасности журналистов, заявив, что западные журналисты не боятся работать с обозначением «пресса» на бронежилетах, так как уверены, что их жизни не угрожает опасность со стороны российских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов умер после удара украинского беспилотника по машине журналистов в субботу. ООН осудила нападение украинских военных на российских журналистов, в результате которого погиб сотрудник «Известий» и еще пятеро представителей СМИ получили ранения. Журналисты РИА «Новости», пострадавшие от удара украинского FPV-дрона на трассе Донецк – Горловка, находятся в стабильном состоянии.

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    5 января 2025, 07:51 • Новости дня
    ПВО сбила 61 украинский беспилотник над регионами России

    ПВО за ночь уничтожила 61 украинский БПЛА, 37 из них – над Ростовской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили шестьдесят один украинский беспилотный летательный аппарат, большинство которых было сбито над Ростовской областью.

    Как передает ТАСС, Министерство обороны России сообщило о том, что за прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено шестьдесят один украинский беспилотник. Из них тридцать семь аппаратов были сбиты над территорией Ростовской области.

    В Брянской области было уничтожено двадцать беспилотников, два в Воронежской области, один в Белгородской области и один в Орловской области. В Министерстве обороны отметили, что дежурные средства ПВО продолжают осуществлять контроль воздушного пространства и оперативно реагируют на угрозы.

    Эта атака беспилотников стала одной из самых масштабных за последнее время. Она иллюстрирует продолжающуюся напряженность в отношениях между Россией и Украиной, особенно в контексте использования беспилотных технологий в военных действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 37 дронов, в том числе в Таганроге и других районах. Силы ПВО России уничтожили в небе над Брянской областью 13 беспилотников самолетного типа, пострадавших и разрушений нет. В Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших.

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