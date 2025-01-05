Хинштейн призвал курян не возвращаться в «серую зону»

Tекст: Дарья Григоренко

Хинштейн в своем Telegram-канале обратился к жителям региона с просьбой воздержаться от возвращения в населенные пункты, находящиеся в так называемой «серой зоне». Он подчеркнул, что в настоящий момент это небезопасно.

Он также настоятельно рекомендовал жителям Курской области доверять только информации, полученной из официальных источников. Это, по его словам, поможет избежать распространения недостоверных сведений и снизит риск для жизни людей в текущей ситуации.

В воскресенье в Минобороны сообщили, что украинская армия попыталась провести контратаку на Курском направлении, часть группы уничтожена.

Ранее Хинштейн заявил, что украинские войска нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Курской области, пострадали гражданские объекты.