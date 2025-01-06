Украинская ракета сбита над Курской областью силами ПВО

Трамп назвал «очень большую ошибку» Британии

Трамп назвал отказ Британии от добычи нефти в Северном море ошибкой

Tекст: Дарья Григоренко

Трамп в соцсети Truth Social выразил недовольство планами Британии по отказу от добычи нефти и газа в Северном море. Трамп назвал это решение «очень большой ошибкой» и призвал власти страны открыть Северное море для добычи углеводородов. Он также подчеркнул, что Британии следует избавиться от ветряных мельниц, которые не оправдывают ожиданий, передает Газета.Ru.

К своему сообщению Трамп прикрепил ссылку на заявление корпорации APA, связанной с американской нефтяной компанией Apache. В заявлении говорится, что из-за высоких налогов и экологических норм APA планирует прекратить свою деятельность в Северном море к 2029 году.

Ранее сообщалось, что британские власти обеспокоены возможным ростом цен на энергию в связи с прекращением поставок российского газа через Украину, однако непосредственного влияния на рынок пока не ожидается.

Times сообщает, что цены на газ уже выросли после прекращения поставок, вызывая опасения о возможном увеличении счетов за электроэнергию в Британии. Но британские правительственные источники заверяют, что страна изолирована от закрытия трубопровода, так как большую часть газа получает из Северного моря, а также в виде СПГ из США и Катара.