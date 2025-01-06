Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.3 комментария
Украинская ракета сбита над Курской областью силами ПВО
Силы ПВО уничтожили украинскую ракету над Курской областью
В небе над Курской областью средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали украинскую ракету, об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
По информации штаба, инцидент произошел утром. «Спасибо бойцам ПВО», – говорится в официальном заявлении в Telegram-канале оперштаба.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении 12 БПЛА над регионами, в том числе 7 беспилотников были сбиты над территорией Курской области.
Между тем временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил жителей воздержаться от возвращения в опасные районы региона.