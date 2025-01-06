Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.4 комментария
Индекс Мосбиржи снизился на 0,43%
Рынок акций России завершил понедельник снижением на 0,43%, индекс Мосбиржи в рублях опустился до 2816,26 пункта, в то время как индекс в юанях вырос на 0,43% до 949,94 пункта.
По данным Московской биржи, российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника снижением на 0,43%. Рублевый индекс Мосбиржи упал до отметки 2816,26 пункта. В то же время, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,43%, достигнув 949,94 пункта, передает РИА «Новости».
Разная динамика индексов связана с падением курса юаня на Московской бирже на 16 копеек, до 13,63 рубля. По итогам торговой сессии понедельника, рубль укрепился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на уровне 13,62 рубля.
Курс юаня с расчетами «завтра» к 19.00 мск снизился на 17 копеек, достигнув 13,62 рубля.
В понедельник утром стало известно, что курс юаня на Мосбирже снизился до 13,74 рубля.