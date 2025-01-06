Индекс Мосбиржи снизился на 0,43%

Tекст: Дарья Григоренко

По данным Московской биржи, российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника снижением на 0,43%. Рублевый индекс Мосбиржи упал до отметки 2816,26 пункта. В то же время, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,43%, достигнув 949,94 пункта, передает РИА «Новости».

Разная динамика индексов связана с падением курса юаня на Московской бирже на 16 копеек, до 13,63 рубля. По итогам торговой сессии понедельника, рубль укрепился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на уровне 13,62 рубля.

Курс юаня с расчетами «завтра» к 19.00 мск снизился на 17 копеек, достигнув 13,62 рубля.

В понедельник утром стало известно, что курс юаня на Мосбирже снизился до 13,74 рубля.