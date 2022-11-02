Четыре причины бороться и победить

Кроме военной, экономической, логистической составляющих в любом конфликте также крайне важен идеологический базис. Важно, чтобы каждый солдат или офицер мог конкретно ответить самому себе, за что он воюет, чтобы родители, жены, дети бойцов четко понимали, почему их родной человек на фронте. Необходимо, чтобы гражданские, которые попадают под обстрелы или терпят лишения, осознавали, ради чего все это. Сегодня, после обстрелов Украиной российской территории, теракта на Крымском мосту, казней украинскими нацистами мирных жителей на землях, оставленных российской армией, у многих людей есть интуитивное понимание справедливости и необходимости борьбы.

На мой субъективный взгляд, сейчас есть четыре фактора для идейной поддержки СВО.

Защита людей Новороссии. Жители регионов, вошедших в Россию, сегодня нуждаются в защите, так как подвергаются обстрелам и террору со стороны Украины – людей ждет массовое истребление в случае захвата этих земель Украиной. Также нельзя забывать о территориях Новороссии, которые находятся под контролем киевского режима, их жители также нуждаются в освобождении, а потом защите. Таким образом, цель – обеспечить максимально безопасное существование людей во время войны. А после победы они будут жить в безопасности и достатке в лоне России. Что до жителей еще не освобожденных территорий Новороссии, то им нужно обеспечить право самостоятельно определять свое будущее.

Защита традиционных ценностей. Учитывая, что деньги, оружие, наемников Украине предоставляют страны Запада, а украинские мужики просто являются зомбированным пушечным мясом – война идет с коллективным Западом. И в случае его победы чуждые ценности будут навязаны России, потому что победитель всегда внедряет свою идеологию на территории побежденного. Поэтому сегодня русский солдат (не зависимо от его национальности) сражается за право быть своим детям отцом, а не родителем номер 2, чтобы его сын был мальчиком, а не непонятной гендерной особью. Он сражается за то, чтобы толерантность была уважением к мнению и взглядам других людей, а не оружием для уничтожения инакомыслящих. И после победы наше общество должно стать здоровее благодаря приверженности традиционным ценностям.

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Борьба с реваншем нацизма. Украина – нацистское государство. Она героизирует пособников нацизма, уничтожает память о тех, кто боролся с нацизмом в Великую Отечественную. Нацистская символика присутствует у многих бойцов украинской армии. Уничтожение нацисткой идеологии на Украине – это вопрос безопасности России. Иметь под боком страну, где по факту государственная доктрина – неонацизм, вечная угроза. Нацисты никогда не простят СССР и России как его наследнице уничтожения Третьего рейха и будут всегда мстить ей.

Цель после победы – продемонстрировать любому государству и любому обществу, отдельным людям, что Россия и ее народ не потерпит реваншизма нацизма и будет с этим бороться.

Создание нового, более безопасного и справедливого, мира. Сейчас мировое устройство можно охарактеризовать так: однополярного мира уже нет, а многополярного еще нет. США уже не столь могущественны, чтобы навязывать свою волю всему человечеству, но еще достаточно сильны, чтобы их элита отказывалась признать этот факт и боролась за свое доминирование. И поэтому мир находится в самой критической ситуации за последнее время. Вскоре, вероятно, начнутся новые конфликты по всему миру. И чем убедительней будет победа России на Украине, тем быстрей к западным элитам и, прежде всего, американской, придет осознание, что время их гегемонии закончилось. Тогда установится новый мировой порядок – многополярный или двухполярный, когда мир разделится на два лагеря – либеральных и традиционных ценностей. В любом случае это мироустройство будет более надежным, так как уничтожит последние остатки западного колониализма.

Цель после победы – более справедливое сосуществование для государств и человечества.