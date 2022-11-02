Четыре причины бороться и победить

Взгляд
2 ноября, среда  |  Последнее обновление — 12:24  |  vz.ru
Разделы

Катар угрожает оставить Европу без газа

Попытки Европы сбить цены на газ нерыночными методами вызывают бурю негодования REUTERS/Fabian Bimmer
Катар выступил резко против идеи ЕС ввести потолок цен на газ. Он легко готов распрощаться с европейскими потребителями, если Европа допустит такое нарушение конкуренции. Тем самым шансы на принятие потолка цен становятся все ниже. Почему Катар так рьяно помогает Газпрому? Подробности...
Перейти в раздел…

Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
Перейти в раздел…

Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

Судя по всему, сейчас мобилизованные вливаются в уже существующие БТГ Павел Львов/РИА Новости
Из трехсот тысяч россиян, призванных на службу, сейчас лишь 87 тысяч направлены в район СВО. Такие данные, подводя итог завершившейся частичной мобилизации, привел министр обороны Сергей Шойгу. Все мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение актуальным специальностям – от вождения танков до радиоэлектронной борьбы. На каких участках фронта и для каких задач могут быть востребованы новые бойцы? Подробности...
Перейти в раздел…

Выезд русских поможет исчезновению Латвии

Города Латвии пустеют Alexander Welscher/DPA/ТАСС
Население Латвии, как подтверждает свежая статистика, стремительно уменьшается. Кризис настолько силен, что некоторые эксперты самому существованию этой страны из-за демографических проблем отводят не более двадцати лет. Как же такое произошло и почему русские жители Латвии могут даже ускорить этот процесс?  Подробности...
Перейти в раздел…

Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
Перейти в раздел…

Четыре причины бороться и победить

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Чем убедительней будет победа России на Украине, тем быстрей к западным элитам и, прежде всего, американской, придет осознание, что время их гегемонии закончилось. Тогда установится новый мировой порядок. Подробности...

Почему нам нужна копейка

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Именно в текущей сложной военно-политической ситуации российские монетарные власти должны показать, что контролируют ситуацию, а санкции не достигли своей цели. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Украина открыла российскому флоту фарватер на Одессу

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Теперь перед киевскими властями стоит вопрос, что выбрать – продолжать вывозить зерно, принадлежащее американским компаниям, или, рискуя вызвать их недовольство, снова минировать фарватер. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Перейти в раздел…

Германия отрывает Казахстан от России

В США хотят уничтожить Россию за православие

Обсуждение: 5 комментариев

Взлом Трасс и теракт на «Северных потоках»

Перейти в раздел…

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...

Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
Подробности...

Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны показало уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ артиллерией ВДВ
    Пушилин сообщил о продвижении российских сил в ДНР Вандалы осквернили памятник Екатерине II в Одессе Блок экс-премьера Израиля Нетаньяху стал лидером на выборах в Кнессет Во Франции придумали способ дешево получить российскую нефть
    Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили закрытые позиции артиллерии ВСУ Хакер «Джокер» заявил о своих шпионах в офисе Зеленского Захарова высмеяла обращение Байдена к «геям и джентльменам» Умерла актриса Светлана Спиридонова
    Российские бомбардировщики провели серию пусков новых ракет Х-32 на Украине Польша начала строительство заграждения из колючей проволоки на границе с Россией Украина заверила Турцию в отсутствии опасений по безопасности «зернового» коридора РПЦ выступила против возвращения уголовного наказания за мужеложство

    Главная тема


    Катар угрожает оставить Европу без газа

    спецоперация на Украине


    Британская юрфирма решила подать в суд на «Группу Вагнера»

    ближний восток


    В России оценили вероятность войны между Ираном и Саудовской Аравией

    ракетные атаки


    Эксперт предсказал управленческий хаос в ВСУ после российских ударов

    Видео

    торговые данные


    США признали провал экономической блокады России

    силы пережить горе


    «Благодаря Андрею живы люди». Мать — о погибшем в СВО сыне

    возвращение нетаньяху


    Как выборы в Израиле могут повлиять на украинский конфликт

    важное наступление


    Российские войска устроили ВСУ сюрприз под Угледаром

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    недостатки против нас


    Дмитрий Грунюшкин: Отечественный либерализм напоминает отверточную сборку

    Kick back


    Игорь Мальцев: Фон дер Ляйен сильно нервничает

    планы Варшавы


    Олег Хавич: Зачем Польше самая большая армия в Европе

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
    Сергей Миркин

    Четыре причины бороться и победить

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		2 ноября 2022, 12:06

    Кроме военной, экономической, логистической составляющих в любом конфликте также крайне важен идеологический базис. Важно, чтобы каждый солдат или офицер мог конкретно ответить самому себе, за что он воюет, чтобы родители, жены, дети бойцов четко понимали, почему их родной человек на фронте. Необходимо, чтобы гражданские, которые попадают под обстрелы или терпят лишения, осознавали, ради чего все это. Сегодня, после обстрелов Украиной российской территории, теракта на Крымском мосту, казней украинскими нацистами мирных жителей на землях, оставленных российской армией, у многих людей есть интуитивное понимание справедливости и необходимости борьбы.

    На мой субъективный взгляд, сейчас есть четыре фактора для идейной поддержки СВО.

    Защита людей Новороссии. Жители регионов, вошедших в Россию, сегодня нуждаются в защите, так как подвергаются обстрелам и террору со стороны Украины – людей ждет массовое истребление в случае захвата этих земель Украиной. Также нельзя забывать о территориях Новороссии, которые находятся под контролем киевского режима, их жители также нуждаются в освобождении, а потом защите. Таким образом, цель – обеспечить максимально безопасное существование людей во время войны. А после победы они будут жить в безопасности и достатке в лоне России. Что до жителей еще не освобожденных территорий Новороссии, то им нужно обеспечить право самостоятельно определять свое будущее.

    Защита традиционных ценностей. Учитывая, что деньги, оружие, наемников Украине предоставляют страны Запада, а украинские мужики просто являются зомбированным пушечным мясом – война идет с коллективным Западом. И в случае его победы чуждые ценности будут навязаны России, потому что победитель всегда внедряет свою идеологию на территории побежденного. Поэтому сегодня русский солдат (не зависимо от его национальности) сражается за право быть своим детям отцом, а не родителем номер 2, чтобы его сын был мальчиком, а не непонятной гендерной особью. Он сражается за то, чтобы толерантность была уважением к мнению и взглядам других людей, а не оружием для уничтожения инакомыслящих. И после победы наше общество должно стать здоровее благодаря приверженности традиционным ценностям.

    Борьба с реваншем нацизма. Украина – нацистское государство. Она героизирует пособников нацизма, уничтожает память о тех, кто боролся с нацизмом в Великую Отечественную. Нацистская символика присутствует у многих бойцов украинской армии. Уничтожение нацисткой идеологии на Украине – это вопрос безопасности России. Иметь под боком страну, где по факту государственная доктрина – неонацизм, вечная угроза. Нацисты никогда не простят СССР и России как его наследнице уничтожения Третьего рейха и будут всегда мстить ей.

    Цель после победы – продемонстрировать любому государству и любому обществу, отдельным людям, что Россия и ее народ не потерпит реваншизма нацизма и будет с этим бороться.

    Создание нового, более безопасного и справедливого, мира. Сейчас мировое устройство можно охарактеризовать так: однополярного мира уже нет, а многополярного еще нет. США уже не столь могущественны, чтобы навязывать свою волю всему человечеству, но еще достаточно сильны, чтобы их элита отказывалась признать этот факт и боролась за свое доминирование. И поэтому мир находится в самой критической ситуации за последнее время. Вскоре, вероятно, начнутся новые конфликты по всему миру. И чем убедительней будет победа России на Украине, тем быстрей к западным элитам и, прежде всего, американской, придет осознание, что время их гегемонии закончилось. Тогда установится новый мировой порядок – многополярный или двухполярный, когда мир разделится на два лагеря – либеральных и традиционных ценностей. В любом случае это мироустройство будет более надежным, так как уничтожит последние остатки западного колониализма.

    Цель после победы – более справедливое сосуществование для государств и человечества.

     

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •