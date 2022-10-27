Главная задача мобилизационной экономики – обеспечить успех на фронте

Взгляд
27 октября, четверг  |  Последнее обновление — 12:31  |  vz.ru
Разделы

Как Россия подпортила жизнь Boeing

Почему Boeing оказался слабее своих конкурентов AP/TASS
Один из двух крупнейших авиаконцернов в мире Boeing отчитался о колоссальных убытках. Они выросли в 78 раз. Его главный соперник – европейский Airbus выглядит в финансовом плане намного лучше. По крайней мере, в первом полугодии концерн все еще оставался прибыльным. Что же происходит с авиационными гигантами и какую роль в их бедах сыграла Россия? Подробности...
Перейти в раздел…

Идеями о Крыме Зеленский подал Европе два опасных сигнала

Зеленский прямо заявляет, что «карт-бланш» в вопросе нападения на ядерную державу, частью которой является Крым, оставляет за собой
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз дал понять миру, насколько опасен его режим. Очередное мероприятие в формате так называемой Крымской платформы отмечено предложением о коллективном разделе территорий России и напоминанием, что для Украины этот раздел не подчиняется правилам. В том числе правилам США. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина превращает Запорожье во второй Мариуполь

В районе завода «АвтоЗАЗ» были замечены тысячи иностранных наемников @official.zaz
Украина перебрасывает свежие силы на Запорожский фронт в район Гуляйполя и в направлении Каховского водохранилища. В оккупированном ВСУ Запорожье появились тысячи иностранных наемников. «АвтоЗАЗ» и другие бывшие гиганты советской индустрии Киев превращает в крепости по образцу мариупольской «Азовстали». Как Российской армии взломать оборону противника в Запорожье?  Подробности...
Перейти в раздел…

Фундамент Евросоюза затрещал по швам

Лидерам Германии и Франции было о чем поговорить REUTERS/Michele Tantussi
Ключевые для всего Евросоюза отношения Германии и Франции, как выяснилось, под угрозой. Лидеры двух стран провели в среду специальные переговоры для устранения разногласий. Что именно мешает давно налаженному, казалось бы, взаимодействию двух крупнейших экономик ЕС и какое значение происходящее имеет для России?  Подробности...
Перейти в раздел…

Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
Перейти в раздел…

Главная задача мобилизационной экономики – обеспечить успех на фронте

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Мобилизационная экономика при капитализме не имеет ничего общего с советской административной системой, тем более ничего общего с ситуацией времен Великой Отечественной войны. Подробности...

Центральная Азия по-прежнему наша

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Среднеазиатские постсоветские государства по-прежнему имеют для нас важнейшее значение, особенно когда мы говорим о развороте от евроцентризма к многополярному миру. Подробности...

Риши Сунак продолжит толкать Лондон к пропасти

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Риши Сунаку будет не до дальнейшей эскалации отношений с Россией. Не исключено даже, что он может их стабилизировать (перебросив вину за перегибы на Трасс и Джонсона). Речь, конечно, не о нормализации отношений, а, скорее, о переводе их в русло управляемой конфронтации. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Массовая мобилизация на Украине

Киев расписал трофеи за победу над Россией

Обсуждение: 4 комментария

Индус за рулем Великобритании

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
Подробности...

Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Названы причины «пробуксовки» ВСУ на Херсонском направлении
    Летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе Арестович заявил об ухудшении ситуации под Херсоном для ВСУ США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб B61-12 В Германии сочли невозможным использовать вторую нитку «СП – 2»
    В Севастополе предотвратили атаку БПЛА на Балаклавскую ТЭС Cерия взрывов прогремела ночью в Запорожье Медведев назвал украинцев валютой США Разработчик ПД-8 назвал количество собранных образцов двигателя
    Власти Херсонской области объявили о перемещении администрации региона Погибшего на Украине американского наемника опознали по татуировкам Турция закрыла пролив Босфор для судоходства Проживающая во Франции россиянка рассказала о нападении украинцев

    Главная тема


    Как Россия подпортила жизнь Boeing

    негативные последствия


    Эксперты оценили возможности России сбить американские спутники над Украиной

    гражданка Израиля


    В Литве разъяснили право Собчак въехать в страну

    решительный ответ


    Политолог объяснил причины народной популярности генерала Суровикина

    Видео

    «политический украинец»


    Как этнические русские возле Зеленского превращаются в русофобов

    отсрочки и скидки


    Турция начинает выкручивать руки Газпрому

    директор «Мотор Сич»


    Киев выставил на обмен с Россией Героя Украины

    радиоактивный взрыв


    Киев может взорвать «грязную бомбу» в Днепре

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    новый премьер-министр


    Геворг Мирзаян: Риши Сунак продолжит толкать Лондон к пропасти

    игра с шулерами


    Александр Свистунов: Пора поднять интеллектуального «Веселого Роджера»

    острое противостояние


    Сергей Худиев: Улица русского святого в Нью-Йорке может стать тропинкой в будущее

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
    Александр Разуваев

    Главная задача мобилизационной экономики – обеспечить успех на фронте

    Александр Разуваев
    независимый фондовый аналитик
    		27 октября 2022, 11:40

    Предпринятые руководством России меры – введение военного положения в новых регионах, среднего уровня реагирования в приграничных, уровня повышенной готовности в некоторых других; создание правительственного Координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации – естественно, имеют и экономическое измерение.

    Премьер-министр Михаил Мишустин обозначил среди целей Координационного совета поставку оборудования и техники для военных, проведение строительных работ, предоставление транспорта. Естественно, в приоритете работа оборонной промышленности. Правительство следит за производством продукции для Вооруженных сил, разрабатывает военно-хозяйственный план и определяет порядок заключения контрактов для гособоронзаказа. Идут разговоры о мобилизационной экономике. Вопрос – что это и какие изменения произойдут?

    Россия, конечно, не США, где оборонка – это, прежде всего, бизнес. Наша страна, прежде всего, решает задачи национальной безопасности. Но однозначно можно сделать вывод, что рост оборонных расходов позволит России избежать рецессии в будущем году.

    На фоне бюджетного дефицита, возможно, для россиян и финансовых компаний появятся специальные оборонные займы. У правительства и Банка России есть успешный опыт размещения народных ОФЗ через сеть Сбера и ВТБ в 2017 году. В принципе, их оборот на Московской бирже не обязателен. Достаточно выставления котировок на покупку и продажу со стороны розничных государственных банков, естественно, с ограниченной маржой. Россияне должны помочь стране в трудное время, а не инвестировать в китайский юань или турецкую лиру.

    Статья 8 закона «О военном положении» называет «иные меры, применяемые в период действия ВП», ее действие распространяется на все регионы РФ. Это могут быть меры, связанные с введением временных ограничений на осуществление экономической и финансовой деятельности, оборот имущества, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Кроме того, эти меры позволяют временно менять форму собственности организаций, порядок и условия процедур банкротства, режим трудовой деятельности, устанавливать особенности финансового, налогового, таможенного и банковского регулирования как на территории, на которой введено военное положение, так и на территориях, на которых военное положение не введено. При этом собственник получит компенсацию из казны исходя из рыночной оценки актива. Военного коммунизма не будет. Естественно, бизнес сможет апеллировать к обстоятельствам непреодолимой силы или форс-мажору по аналогии с весной 2020 года. Пригодится опыт COVID-19.

    Некоторые коммерческие банки на фоне этих событий резко подняли ставки по потребительским кредитам. Вероятно, желающими воспользоваться ситуацией в целях личного обогащения должны заинтересоваться в Банке России. Снова пошли слухи о заморозке банковских вкладов, банковской паники сейчас только не хватало. В текущей ситуации посты в социальных сетях о заморозке вкладов или крахе ведущих розничных государственных и частных банков – это экономическая диверсия. Российский рынок акций отреагировал на новость о военном положении в новых регионах снижением, наблюдалась значительная волатильность во время торгового дня. Однако биржевой паники не случилось. Россияне к текущей ситуации привыкли, многие вместо биржевых спекуляций занимаются йогой, а у паникеров из недружественных стран нет доступа к торгам.

    Мобилизационная экономика при капитализме не имеет ничего общего с советской административной системой, тем более ничего общего с ситуацией времен Великой Отечественной войны. Никакого возврата в прошлое, то есть национализации долей крупных акционеров и, шире, полной национализации промышленных холдингов и тем более малого и среднего бизнеса, не будет.

    Главная задача мобилизационной экономики или тыла – это обеспечить успех на фронте. Здесь, конечно, действует принцип: цель оправдывает средства. И в приоритете, конечно, восстановленный за последние 10 лет ВПК. Однако власти прекрасно понимают, что экономика – это очень хрупкая система, и постараются сделать так, чтобы максимально не навредить естественным хозяйственным связям. Очень вероятно, что новая реальность затронет только новые и приграничные российские регионы. Зеленский не Гитлер, а его жалкая пародия. Необходимости полностью отказаться от мирной жизни, вводить карточки, замораживать вклады и т. д. сейчас нет.

    По факту, если так можно сказать, для старой России мобилизационная экономика заключается в более жестких мерах безопасности и усилении роли государства в экономике. Ситуация будет очень похожа на недавнюю пандемию COVID-19, когда государство вместе с бизнесом решало общие проблемы. Возможно даже пригодятся наработанные в 2020 году схемы. Тогда надо было победить смертельный вирус, теперь нацизм.

    Ну и в заключение, надо понимать один очень важный момент: действующие ограничения являются временными. Фондовый и валютный рынки работают, так же как и частные компании. Правительство России, судя и по словам, и по действиям, не собирается отказываться от свободы, прежде всего, в экономике. Свободная рыночная экономика в России надолго, если не навсегда.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •