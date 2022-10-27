Главная задача мобилизационной экономики – обеспечить успех на фронте

Предпринятые руководством России меры – введение военного положения в новых регионах, среднего уровня реагирования в приграничных, уровня повышенной готовности в некоторых других; создание правительственного Координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации – естественно, имеют и экономическое измерение.

Премьер-министр Михаил Мишустин обозначил среди целей Координационного совета поставку оборудования и техники для военных, проведение строительных работ, предоставление транспорта. Естественно, в приоритете работа оборонной промышленности. Правительство следит за производством продукции для Вооруженных сил, разрабатывает военно-хозяйственный план и определяет порядок заключения контрактов для гособоронзаказа. Идут разговоры о мобилизационной экономике. Вопрос – что это и какие изменения произойдут?

Россия, конечно, не США, где оборонка – это, прежде всего, бизнес. Наша страна, прежде всего, решает задачи национальной безопасности. Но однозначно можно сделать вывод, что рост оборонных расходов позволит России избежать рецессии в будущем году.

На фоне бюджетного дефицита, возможно, для россиян и финансовых компаний появятся специальные оборонные займы. У правительства и Банка России есть успешный опыт размещения народных ОФЗ через сеть Сбера и ВТБ в 2017 году. В принципе, их оборот на Московской бирже не обязателен. Достаточно выставления котировок на покупку и продажу со стороны розничных государственных банков, естественно, с ограниченной маржой. Россияне должны помочь стране в трудное время, а не инвестировать в китайский юань или турецкую лиру.

Статья 8 закона «О военном положении» называет «иные меры, применяемые в период действия ВП», ее действие распространяется на все регионы РФ. Это могут быть меры, связанные с введением временных ограничений на осуществление экономической и финансовой деятельности, оборот имущества, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Кроме того, эти меры позволяют временно менять форму собственности организаций, порядок и условия процедур банкротства, режим трудовой деятельности, устанавливать особенности финансового, налогового, таможенного и банковского регулирования как на территории, на которой введено военное положение, так и на территориях, на которых военное положение не введено. При этом собственник получит компенсацию из казны исходя из рыночной оценки актива. Военного коммунизма не будет. Естественно, бизнес сможет апеллировать к обстоятельствам непреодолимой силы или форс-мажору по аналогии с весной 2020 года. Пригодится опыт COVID-19.

Некоторые коммерческие банки на фоне этих событий резко подняли ставки по потребительским кредитам. Вероятно, желающими воспользоваться ситуацией в целях личного обогащения должны заинтересоваться в Банке России. Снова пошли слухи о заморозке банковских вкладов, банковской паники сейчас только не хватало. В текущей ситуации посты в социальных сетях о заморозке вкладов или крахе ведущих розничных государственных и частных банков – это экономическая диверсия. Российский рынок акций отреагировал на новость о военном положении в новых регионах снижением, наблюдалась значительная волатильность во время торгового дня. Однако биржевой паники не случилось. Россияне к текущей ситуации привыкли, многие вместо биржевых спекуляций занимаются йогой, а у паникеров из недружественных стран нет доступа к торгам.

Мобилизационная экономика при капитализме не имеет ничего общего с советской административной системой, тем более ничего общего с ситуацией времен Великой Отечественной войны. Никакого возврата в прошлое, то есть национализации долей крупных акционеров и, шире, полной национализации промышленных холдингов и тем более малого и среднего бизнеса, не будет.

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Главная задача мобилизационной экономики или тыла – это обеспечить успех на фронте. Здесь, конечно, действует принцип: цель оправдывает средства. И в приоритете, конечно, восстановленный за последние 10 лет ВПК. Однако власти прекрасно понимают, что экономика – это очень хрупкая система, и постараются сделать так, чтобы максимально не навредить естественным хозяйственным связям. Очень вероятно, что новая реальность затронет только новые и приграничные российские регионы. Зеленский не Гитлер, а его жалкая пародия. Необходимости полностью отказаться от мирной жизни, вводить карточки, замораживать вклады и т. д. сейчас нет.

По факту, если так можно сказать, для старой России мобилизационная экономика заключается в более жестких мерах безопасности и усилении роли государства в экономике. Ситуация будет очень похожа на недавнюю пандемию COVID-19, когда государство вместе с бизнесом решало общие проблемы. Возможно даже пригодятся наработанные в 2020 году схемы. Тогда надо было победить смертельный вирус, теперь нацизм.

Ну и в заключение, надо понимать один очень важный момент: действующие ограничения являются временными. Фондовый и валютный рынки работают, так же как и частные компании. Правительство России, судя и по словам, и по действиям, не собирается отказываться от свободы, прежде всего, в экономике. Свободная рыночная экономика в России надолго, если не навсегда.