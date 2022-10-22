Премьер-министр Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных лиц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных лиц, которое включает в себя отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов.

Подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным постановление о мерах поддержки мобилизованных лиц опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указывается, что гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставляется отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлеваются сроки налоговых деклараций.

Решение, в том числе, распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Мера будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после её завершения.

Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка рассчитывается со дня окончания службы до 28 числа (включительно) третьего месяца после дня ее окончания.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий отцам многодетных семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, получить отсрочку от мобилизации.

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