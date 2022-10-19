Мишустин потребовал нарастить выпуск продукции для спецоперации

Суровикин объяснил планы России в отношении Херсона

Командующий Объединенной группировкой войск Суровикин: Дальнейшие планы России в отношении Херсона зависят от ситуации

Дальнейшие планы и действия России в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, заявил журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

Он также уточнил, что на данный момент ситуация «весьма непростая», сообщает ТАСС.

«Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений», – заявил командующий.

Ранее Суровикин рассказал, что ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.

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