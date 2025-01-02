Западные санкции сблизили Россию с соседями по СНГ

Tекст: Роман Крецул

В конце декабря 2024 года в Ленинградской области прошел традиционный неформальный саммит стран СНГ. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана собрались для подведения итогов года и создания планов на будущие 12 месяцев. В частности, Владимир Путин дал высокую оценку экономической деятельности объединения.

«Товарооборот России с участниками СНГ, по данным за январь-октябрь, прибавил 10,6% и составил немного больше, чем 93 млрд долларов. По итогам 2024 года рост совокупного ВВП стран содружества прогнозируется на уровне 4,7% – это выше общемировых», – подчеркнул глава государства. Он также отметил расширение сотрудничества в валютно-финансовой сфере.

«Москва осознает всю важность выстраивания партнерских отношений со странами СНГ, многие из которых входят в ОДКБ и ЕАЭС. Напомню, что именно юбилейный саммит Евразийского экономического союза стал первым международным мероприятием, которое посетил Владимир Путин после инаугурации», – сказал Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ.

«Мы остаемся региональным центром притяжения не только политического, но и экономического. Например, в прошлом году товарооборот между Россией и Казахстаном побил новый рекорд и преодолел планку в 28 млрд долларов, а в январе-сентябре текущего года превысил 20 млрд. Это достижение стало возможным благодаря ЕАЭС», – полагает собеседник.

«В целом, с Астаной Москву связывают достаточно крепкие отношения. Конечно, «ложку дегтя» в наши контакты вносят антироссийские санкции Запада. В Казахстане значительная часть экономики находится во владении транснациональных корпораций ЕС и США, но мы готовы справляться со сложившимися трудностями», – отмечает эксперт.

«Радует и углубление союзнических связей с Минском. Как отмечал Александр Лукашенко, торговый оборот между нашими странами в 2024 году достигнет 59-60 млрд долларов. Конечно, это относительно небольшая сумма. Но и сама Белоруссия страна маленькая. Поэтому текущие экономические показатели можно назвать успешными», – рассуждает Жарихин.

Причем контакты Москвы и Минска активно развиваются и в военной сфере. В этом году на территории республики было размещено российское тактическое ядерное оружие. А 6 декабря президенты двух стран подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Кроме того, вскоре после испытаний ракеты «Орешник» Лукашенко публично попросил Путина разместить комплекс в Белоруссии. Путин заявил о возможности развертывания в стране данной системы уже во второй половине 2025 года.

Отношения двух стран отличаются абсолютным взаимным доверием, считает белорусский военный эксперт Александр Алесин. «Можно сказать, что единое оборонное пространство, которое предусматривалось при основании Союзного государства, уже создано. Нападение на одного из участников объединения является атакой и на другого», – рассказал он.

«В 2025 процесс интеграции усилится еще больше. В частности, Россия продолжит процесс перевооружения Белоруссии. Это объясняется постоянно растущей опасностью со стороны государств НАТО, в частности, Польши. Варшава не оставляет надежд сместить действующую в республике власть. Учитывая близость президентских выборов, к этой угрозе стоит отнестись с огромным вниманием», – предупреждает собеседник.

«При этом важно помнить, что Минск обладает значительным потенциалом, который может быть полезен Москве. Речь идет о создании оптико-электронных систем зондирования земли для российских спутников оптической разведки, производстве средств РЭБ, оптических комплексов управления огнем и колесных шасси для стратегических вооружений», – акцентирует Алесин.

Логично и плавно развивались связи России с государствами Центральной Азии, добавляет Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС. «Мы продолжаем поддерживать тесные приятельские отношения с Киргизией. Напомню, объем торговли между Москвой и Бишкеком за девять месяцев 2024 года вырос на 27%», – подчеркивает собеседник.

«Наиболее перспективно выглядит сотрудничество России и Узбекистана. Кстати, Ташкенту удалось избежать серьезного давления со стороны Запада по вопросу поддержки санкций США и ЕС. Поэтому, в отличие от Казахстана, особых проблем в плане развития партнерства у республики с нами не возникает», – рассуждает эксперт.

«Это выражается и в стремительном росте товарооборота с Узбекистаном. За первые семь месяцев 2024 года он составил 6,8 млрд долларов, увеличившись на 29,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Отмечу, что важность Ташкента для Москвы подчеркивает тот факт, что именно этот город стал третьим местом зарубежного визита Путина после инаугурации», – напоминает Лепехин.

Что касается отношений с государствами Кавказа, то они в 2024 году особых изменений не претерпели,

считает Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО. «В Тбилиси проводится рациональная политика в отношении украинского кризиса, которая продиктована грузинскими национальными интересами», – отмечает он.

«Но она сформировалась не в 2024 году, а раньше. Изменения заметны лишь в том, что эта политика получила поддержку большинства избирателей, что было подтверждено результатами парламентских выборов. Тесными остаются отношения России с Азербайджаном, куда в августе совершил очень результативный визит Владимир Путин. Обсуждалось, в частности, партнерство по газу, создание транспортного коридора, развитие экономического сотрудничества», – добавляет эксперт.

«Если же говорить об Армении, то в начале года Никол Пашинян заявил о том, что страна замораживает свое участие в ОДКБ. А в конце года он сказал, что в отношениях Армении и ОДКБ «пройдена точка необратимости». Но он не разъяснил, что это означает на практике. Так что формально Ереван из организации не вышел, и вроде как сказал что-то приятное своим западным партнерам. Это сознательная политика», – заметил Силаев.

Однако в экономической плоскости отношения Москвы и Еревана продолжают развиваться: Так, товарооборот между странами за 10 месяцев текущего года достиг отметки в 10,2 млрд долларов, что вдвое больше показателей за 2023 год, а доля российского рубля во взаимных расчетах РФ и Армении достигла 96,3%.

При этом для простых граждан России вышеперечисленные цифры несут вполне конкретные и практические выгоды: благодаря росту взаимной торговли многие потребительские товары становятся доступнее. А учитывая западные рестрикции – это правило распространяется и подсанкционные товары.

«Основной профит для простых граждан и бизнеса заключается в том, что через страны СНГ можно бороться с санкциями. Они торгуют с Западом, в первую очередь с Европой, а потом эти товары попадают в Россию. Я думаю, что причины столь яркого рост товарооборота заключаются именно в этом», – пояснил экономист Иван Лизан.

Однако, по его оценке, такой рост не сильно влияет на политическое сближение между странами. «На Украину этот фактор вообще не воздействовал. Белорусы тоже играли в многовекторность, пока Запад не надавил Лукашенко в 2020 году. И тогда оказалось, что Россия – единственный гарант суверенитета, поэтому бум с многовекторностью Белоруссии закончился. Впрочем, обратным можно считать пример Казахстана, который испытывает проблемы с энергетикой, поэтому перетоки из России идут в плюс двусторонним отношениям», – заключил спикер.