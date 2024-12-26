Путин подвел итоги неформального саммита СНГ и заседания ЕАЭС

Tекст: Ольга Иванова

«Что касается работы последних двух дней, то можно сказать коротко – мы стали ближе друг к другу», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

Путин также обратил внимание на то, что рост экономики России за 2024 год составил почти 4%.

«В Еврозоне, вы знаете, 1% [экономического] роста, а в Беларуси – 5,4-5,5% по результатам года. В России мы тоже в целом довольны результатами – 3,9%, скорее всего будет под 4%, но в Беларуси 5,5% – это хороший результат», – сказал он.

Ранее Путин выразил обеспокоенность ситуацией с инфляцией, отметив при этом стабильность экономики страны и прогнозируя рост ВВП до 2,5% в 2025 году.