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Путин высоко оценил итоги визита в Казахстан
Президент России Владимир Путин положительно оценил итоги своего государственного визита в Казахстан, подчеркнув значимость успешного развития отношений между двумя странами.
По словам Путина, Казахстан является не только союзником России, но и надежным партнером, передает РИА «Новости». «Казахстан, я уже много раз об этом сказал, не просто наш союзник, партнер надежный, очень важно, что Казахстан развивается успешно», – сказал российский лидер, общаясь с журналистами.
Напомним, накануне Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом, где его встретил глава республики Касым-Жомарт Токаев. Российский лидер заявил о готовности поддерживать совместные проекты с Казахстаном и подчеркнул значимость и перспективы регионального сотрудничества. Кроме того, в ходе визита Путин и Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами.