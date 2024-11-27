Путин отметил широкие перспективы сотрудничества с Казахстаном

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом он заявил во время пленарного заседания юбилейного 20-го Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе 26-27 ноября, передает РИА «Новости».

«У России и Казахстана имеется богатый опыт взаимовыгодного сотрудничества, перед нами открыты самые широкие перспективы для дальнейшей совместной работы», – сказал российский лидер.

В ходе форума, в котором Путин участвовал по видеосвязи вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, российский лидер пообещал продолжать поддерживать совместные инициативы регионов. «Мы рассчитываем, что регионы будут и далее вносить весомый вклад в развитие российско-казахстанского многопланового партнерства. Руководство двух стран продолжит поддерживать все ваши полезные начинания», – подчеркнул он.

Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами. Напомним, Путин находится с государственным визитом в Казахстане, который продлится с 27 по 28 ноября.