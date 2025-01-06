Венесуэла объявила о разрыве дипломатических отношений с Парагваем

Глава МИД Венесуэлы Хиль объявил о разрыве дипломатических отношений с Парагваем

Tекст: Антон Антонов

Пенья назвал Гонсалеса победителем венесуэльских выборов. Такое заявление было сделано Пеньей после встречи с Гонсалесом, передает РИА «Новости».

Хиль заявил в Telegram, что Венесуэла «категорически отвергает заявления» Пеньи, обвинив его в нарушении «международного права и принципа невмешательства». По мнению Венесуэлы, сложившаяся ситуация напоминает «политические фантазии», которые противники нынешних венесуэльских властей связывали «с нелепой авантюрой под названием «Гуаидо».

Венесуэла объявила о решении «в полном порядке своего суверенитета разорвать дипломатические отношения с Республикой Парагвай и приступить к немедленному выводу своего дипломатического персонала».

«Вызывает сожаление то, что такие правительства, как правительство Парагвая, продолжают подчинять свою внешнюю политику интересам иностранных держав, продвигая программы, направленные на подрыв демократических принципов и воли свободных народов», – говорится в сообщении.

В заявлении МИД подчеркивается, что устремления народа Венесуэлы не удастся сломить «клоунадой, вдохновленной международным фашизмом».

Правительство Республики Парагвай после заявлений МИД Венесуэлы о немедленном разрыве дипломатических отношений дало послу и дипломатам Боливарианской Республики 48 часов, чтобы покинуть страну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, победу на выборах в Венесуэле одержал действующий президент Николас Мадуро. Его соперник на выборах Эдмундо Гонсалес и ряд стран отказались признавать победу Мадуро. Летом власти Венесуэлы отозвали всех своих дипломатов из семи стран (Аргентины, Чили, Коста-Рики, Перу, Панамы, Доминиканской Республики и Уругвая), которые не признали переизбрание президента Николаса Мадуро.